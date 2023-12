Do you condemn Žižek? Amid the genocide in Gaza, the incoherence of Western philosophers has come to the fore.

Verurteilen Sie Žižek?

Von Jamil Khader

17. Dezember 2023

epa07087609 Der slowenische Philosoph Slavoj Zizek (R) spricht beim Autorenforum „Blaues Sofa“ während der Frankfurter Buchmesse 2018, in Frankfurt am Main, Deutschland, 12. Oktober 2018. Die 70. Ausgabe der internationalen Frankfurter Buchmesse, die als „weltweit wichtigste Messe für das Geschäft mit gedruckten und digitalen Inhalten“ bezeichnet wird, läuft vom 10. bis 14. Oktober und versammelt Autoren, Schriftsteller und Prominente aus der ganzen Welt. Das diesjährige Ehrengastland ist Georgien. EPA-EFE/HAYOUNG JEON

Der slowenische Philosoph Slavoj Zizek spricht auf dem Autorenforum „Blaues Sofa“ während der Frankfurter Buchmesse am 12. Oktober 2018 [Datei: EPA/Hayoung Jeon]

In den vergangenen zwei Monaten, in denen Israel einen völkermörderischen Krieg im Gazastreifen geführt und mehr als 19.000 Menschen getötet hat, davon mehr als ein Drittel Kinder, sind westliche Philosophen wegen ihrer Haltung zu diesem Thema in die Kritik geraten. Diese selbsternannten Vertreter von Moral und Ethik haben Kriegsverbrechen, ethnische Säuberungen und Zwangsevakuierungen entweder gutgeheißen oder eine ambivalente Haltung dazu eingenommen.

So gaben beispielsweise die deutschen Philosophen Jürgen Habermas, Nicole Deitelhoff, Rainer Forst und Klaus Günther am 13. November eine Erklärung zur Unterstützung Israels ab, in der sie den Begriff Völkermord in Bezug auf die Aktionen in Gaza ablehnten und behaupteten, dass der Angriff der Hamas vom 7. Oktober darauf abzielte, „jüdisches Leben im Allgemeinen zu vernichten“.

Habermas wurde daraufhin Gegenstand eines Memes in den sozialen Medien, in dem die Frage gestellt wurde: „Do you condemn Habermas?“ (Verurteilen Sie Habermas?), wobei er sich über das wiederholte Beharren auf einer Verurteilung der Hamas lustig machte, dem Palästinenser in Interviews mit westlichen Medien ausgesetzt sind.

Während Habermas‘ Position kaum überraschend ist, haben die Schriften eines anderen europäischen Philosophen, Slavoj Žižek, angesichts seiner früheren Äußerungen zu Israel-Palästina enttäuscht. Daher frage ich: Sollen wir Žižek verurteilen?

Es ist wichtig zu erkennen, dass der slowenische Philosoph in eine schwierige Lage geraten ist. Nachdem er bei der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse am 17. Oktober eine Rede gehalten hatte, wurde er heftig angegriffen und sogar des Antisemitismus beschuldigt. Er wurde auf der Veranstaltung sogar ausgepfiffen, weil er darauf hinwies, dass „die Palästinenser strikt als Problem behandelt werden. Der Staat Israel bietet ihnen keine Hoffnung, indem er ihre Rolle in dem Staat, in dem sie leben, positiv umreißt.“ Seitdem hat er erhebliche Anstrengungen unternommen, um sich dagegen zu wehren, fälschlicherweise als Antisemit bezeichnet zu werden.

Doch bei dem Versuch, sich im völkermordbelasteten Umfeld Deutschlands und des übrigen Europas zurechtzufinden, hat Žižek ungewollt seine linksradikalen Bestrebungen verraten.

Das meiste von dem, was er in der Rede sagte, erschien zuerst in einem Artikel, den er am 13. Oktober bei Project Syndicate unter dem Titel „The Real Dividing Line in Israel-Palestine“ veröffentlichte.

In dem Artikel schreibt er, dass „die Situation einen historischen Kontext erfordert“, fährt dann aber fort, „die Situation“ auf eine Konfrontation zwischen „Fundamentalisten auf beiden Seiten“ zu reduzieren; er spricht über die israelische Besatzung und die „wirklich verzweifelten und hoffnungslosen Bedingungen, denen die Palästinenser im Gazastreifen und in den besetzten Gebieten ausgesetzt sind“, bekräftigt aber das „Recht Israels, sich zu verteidigen“.

Vieles von dem, was er in dem Beitrag sagt, steht in keinem Zusammenhang mit und im Widerspruch zu seinen früheren Schriften über Staatsterrorismus, Zionismus, Frieden, „Hamatzav“, die Zweistaatenlösung oder sogar die Kritik an der amerikanischen Invasion im Irak.

Während er den Krieg in Gaza mit „der Masse der palästinensischen Araber, die seit Jahrzehnten in einem Schwebezustand leben“ in Verbindung bringt, versäumt es Žižek, die Geschichte der andauernden Nakba und ihre Bedeutung für das Verständnis der extremistischen zionistischen messianischen Ideologie anzusprechen.

Er wiederholt auch ein wichtiges Argument aus dem israelischen Hasbara-Repertoire über die Rolle der Hamas bei der Untergrabung jeglicher Friedensmöglichkeiten, obwohl er zuvor Israel als den Hauptakteur bezeichnet hatte, der den Frieden untergräbt. Erst vor zwei Jahren schrieb er in einem von RT veröffentlichten Meinungsartikel, dass die Verlängerung der Besatzung „in Israels Interesse liegt: Sie wollen das Westjordanland, aber sie wollen es nicht annektieren, weil sie den Palästinensern im Westjordanland nicht die israelische Staatsbürgerschaft zugestehen wollen“.

Mit seiner Pizza-Analogie machte er deutlich, wie Israel den Friedensprozess immer wieder untergräbt: „So zieht sich die Situation hin und wird gelegentlich durch Verhandlungen unterbrochen, die ein palästinensischer Teilnehmer treffend beschrieben hat. Beide Seiten sitzen an gegenüberliegenden Enden eines Tisches mit einem Pizzakuchen in der Mitte, und während sie über die Aufteilung des Kuchens verhandeln, isst eine Seite ständig „ihre“ Teile.“

Diese Widersprüche in Žižeks gegenwärtiger Analyse von Israel-Palästina werden durch seinen unzureichenden analytischen Rahmen noch verstärkt. In seinem Artikel und der Rede besteht er darauf, diesen völkermörderischen Krieg auf einen Konflikt zwischen den beiden Seiten derselben fundamentalistischen Logik zu reduzieren, die durch die Äußerungen des Hamas-Führers Ismael Haniyeh und des israelischen Regierungsministers Itamar Ben-Gvir verkörpert wird.

Die Ideologie von Ben-Gvir ist in Israel jedoch keine Randerscheinung; sie kleidet ihre Absichten nur nicht in die Rhetorik von „Demokratie“ und Menschenrechten, wie es die israelischen Liberalen tun. Sie spiegelt das gesamte Gefüge des kolonialen jüdischen Apartheidstaates mit ethnokratischer Ausrichtung wider. Offizielle Erklärungen über die Absicht, die Palästinenser zu „atomisieren“, „die menschlichen Tiere“ zu vernichten und eine zweite Nakba zu veranstalten, spiegeln sich in Kinderliedern über die „Vernichtung“ der Palästinenser und in den Äußerungen gewöhnlicher Israelis wider, die sagen, dass sie „Gaza weghaben wollen“.

Sogar israelische liberale Intellektuelle wie Yuval Harari – den Žižek in seiner Rede und seinen Schriften zitiert und den er für jemanden zu halten scheint, der den gefährlichen „Fundamentalismus“ von Leuten wie Ben-Gvir erkennt – befürworten offen die ethnische Säuberung des Gazastreifens unter dem Deckmantel des „Schutzes von Zivilisten“. Tatsächlich ist dies der einzige Unterschied zwischen den israelischen „Fundamentalisten“ – wie Žižek sie nennt – und den israelischen Liberalen: Letztere würden dieselbe Politik nur in die Sprache des Humanismus verpacken, um sie der Welt schmackhafter zu machen.

Žižek besteht auch darauf, dass Israel das absolute Recht hat, sich gegen die Hamas zu verteidigen. In einem Meinungsartikel, der am 20. November im Philosophischen Salon veröffentlicht wurde, erklärt er sogar, dass er „Israel das volle Recht gibt, [die Hamas] zu zerstören“. Ein paar Zeilen weiter schreibt er, dass er mit den Opfern des Hamas-Angriffs und mit der jüdischen Gemeinschaft voll und ganz solidarisch ist, aber seine Unterstützung nicht auf die Aktionen des Staates Israel und seiner derzeitigen Regierung ausdehnt. Es ist nicht klar, wie er Israels „Recht auf Selbstverteidigung“ gutheißen kann, während er sich weigert, es zu unterstützen.

Noch wichtiger ist, dass eine solche Position völlig losgelöst von seinen früheren Analysen des zionistischen Siedlerkolonialismus und der Besatzung ist. Erst im März 2023 schrieb er einen Beitrag für Project Syndicate, in dem er argumentierte, dass die richtige Verurteilung Russlands es zwingend erforderlich mache, „konsequent zu sein und auch andere Beispiele zu verurteilen, nicht zuletzt Israels Unterwerfung der Palästinenser in den besetzten Gebieten“.

Viele Kommentatoren haben darauf hingewiesen, dass nach internationalem Recht ein Besatzer sich nicht auf Selbstverteidigung gegen das von ihm besetzte Volk berufen kann. Tatsächlich ist die Verwendung dieses Wortes in einem siedlungskolonialen Kontext ein Code für ethnische Säuberung und Landraub.

Žižeks hobbesianische Äquivokationen über Israels „Recht auf Selbstverteidigung“ können nicht als defensive Reaktion entschuldigt werden.

Noch unverständlicher ist sein Beharren darauf, sich in seinen Schriften an eine liberale Politik der Hoffnung in diesem katastrophalen Kontext zu klammern. In einem Meinungsartikel, den er am 12. Dezember in der israelischen Zeitung Haaretz veröffentlichte, sieht er einen Wandel durch „die langsam wachsende Solidarität zwischen den palästinensischen Bürgern Israels und den Juden, die sich dem alles zerstörenden Krieg widersetzen“.

Doch diese hochtrabende Vision ist völlig losgelöst von den Realitäten vor Ort. Die palästinensischen Bürger Israels sind einer brutalen McCarthy-Kampagne von Verhaftung, Überwachung, Einschüchterung und Ausgrenzung ausgesetzt, selbst wenn sie das Ende des Krieges fordern. Jede Äußerung oder Aktivität, die diesen völkermörderischen Krieg nicht befürwortet, wird als feindlich und antiisraelisch betrachtet.

Zweifellos ist die Angst, mit dem dämonisierenden Pinsel des Antisemitismus gezeichnet zu werden, sehr real und kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Sie wird sogar gegen jüdische Menschen eingesetzt, wie die Kontroverse um die Verleihung des Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken an Masha Gessen auf traurige Weise zeigt. Gessen wurde angegriffen, weil sie in einem Beitrag für den New Yorker schrieb, Gaza sei „wie ein jüdisches Ghetto in einem von Nazi-Deutschland besetzten osteuropäischen Land“.

Trotz seiner ambivalenten Haltung zum palästinensischen Völkermord sollte Žižek nicht als irrelevanter Denker abgetan werden. Schließlich existieren die Kernwahrheiten vieler Philosophien jenseits der Biografien ihrer Autoren.

Ich denke, Žižek ist sich seiner Schwächen bewusst und kann seine Position in zukünftigen Schriften revidieren. Wie er vielleicht weiß, ist es nie zu spät, aufzuwachen.

Jamil Khader ist Professor für Englisch und Dekan für Forschung an der Universität Bethlehem, Palästina. Seine zahlreichen Artikel über postkoloniale Schriftstellerinnen, phantastische Literatur und Kosmopolitismus sind in verschiedenen nationalen und internationalen Fachzeitschriften erschienen.

Übersetzt mit Deepl.com



