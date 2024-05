Johnson sagte: „Meine Botschaft an Sie ist einfach. Vielen Dank an die Helden der Asow-Brigade, die uns heute Abend mit ihrer Anwesenheit beehren.“

Die russische Botschaft in London verurteilte den Vorfall als Zeichen eines wachsenden Antisemitismus in Großbritannien. Es ist nicht das erste Mal, dass Faschisten des Zweiten Weltkriegs im Westen hofiert werden. Bereits im September letzten Jahres wurde ein ehemaliger Kämpfer der SS-Division „Galizien“ im kanadischen Parlament als Held geehrt. Wir sprachen mit dem britischen Journalisten Martin Jay, der diesen Vorfall als „Schandfleck in der britischen Geschichte“ bezeichnet.

Vom Mainstream ignoriert: Johnson hofiert Neonazi-Gruppe des Asow-Bataillons im britischen Parlament Der ehemalige Premierminister Boris Johnson hat eine Delegation der ukrainischen Neonazi-Brigade Asow im britischen Parlament empfangen. Johnson sagte: „Meine Botschaft an Sie ist einfach. Vielen Dank…

Mehr zum Thema – Liveticker Ukraine-Krieg: Berichte von Westmedien belegen immer öfter Nazi-Symbole bei den Ukrainern