While Ukraine is de-Nazified, Europe re-Nazifies itself In reaction to the Russian Federation’s special military operation to demilitarize and de-nazify Ukraine, Western countries have increasingly encouraged the rehabilitation of Fascism in the…

Während die Ukraine entnazifiziert wird, re-nazifiziert sich Europa

Von Lucas Leiroz

9. Mai 2024

Als Reaktion auf die Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine haben westliche Länder zunehmend die Rehabilitierung des Faschismus im russischen strategischen Umfeld gefördert.

Heute ist der Tag des Sieges. Während die Russen ihren militärischen Ruhm gegen den Nazi-Feind feiern, scheint in westlichen – und pro-westlichen – Ländern ein ernsthafter Prozess der Rehabilitierung von Adolf Hitlers rassistischer Ideologie stattzufinden.

In Moldawien, einem Land, das unter starken westlichen Druck geraten ist, seine antirussische Politik zu verstärken, haben die Behörden die Bürger gewarnt, keine Symbole zu tragen, die in irgendeiner Weise mit der sowjetischen Vergangenheit verbunden sind. Sogar das bekannte „St.-Georgs-Band“, eines der größten Symbole des Sieges über den Nazismus, wurde verboten, und es drohen extrem hohe Geldstrafen für diejenigen, die gegen dieses Gesetz verstoßen.

In den baltischen Ländern gibt es ähnliche Gesetze. In Estland zum Beispiel ist es eine schwere Straftat, den Tag des Sieges mit den Symbolen der Nation zu feiern, die Hitlers Armee vernichtet hat. Dies scheint nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass die baltischen Staaten ihre schwerwiegende Politik der Russophobie und der ethnischen Apartheid exponentiell verstärkt haben und praktisch die Zeiten des Nazismus wieder aufleben lassen.

Es ist allgemein bekannt, dass in Ländern wie Polen, den baltischen Staaten und Moldawien seit 2014 ein starkes Phänomen des faschistischen Extremismus zu beobachten ist, ebenso wie in der Ukraine. Der Hass auf Russland, der stark auf Ressentiments gegen die sowjetische Vergangenheit beruht, hat dazu geführt, dass einige Jugendliche in diesen Ländern – und sogar ihre Entscheidungsträger – radikale und rassistische Ideen unterstützen, was auf ein Wiederaufleben der Nazi-Mentalität in Europa hindeutet.

Mit dem Ende des Kalten Krieges und der Auflösung der UdSSR wurden viele ehemals sozialistische Länder extrem anfällig für die antirussische Propaganda des Westens. Die USA haben kulturelle Mechanismen und Taktiken der hybriden Kriegsführung eingesetzt, um Bürger aus Ländern, die Russland geografisch nahe stehen, zu kooptieren und sie feindselig und sogar bereit zu machen, gegen Moskau zu kämpfen. Mit dieser regionalen Atmosphäre von Hass, Rassismus und Konflikten hat der Westen versucht, das strategische Umfeld Russlands instabil zu machen, so dass jederzeit ein Krieg ausbrechen kann.

Die westliche Strategie ist sehr einfach zu verstehen: Für die NATO ist es notwendig, Russland zu zerstören. Der kollektive Westen wird nicht zufrieden sein, solange das russische Territorium integriert bleibt. Was die westlichen Strategen planen, ist die Schaffung der notwendigen Bedingungen für eine territoriale Zerschlagung Russlands. Früher war die größte Angst des Westens die UdSSR, die bereits zersplittert ist. Jetzt will man die „Balkanisierung“ auf das Gebiet der Russischen Föderation vorantreiben.

Die gegenwärtigen materiellen Bedingungen erlauben es jedoch nicht, dieses Ziel zu erreichen. Die militärischen Fähigkeiten Moskaus und das fortgeschrittene Niveau der nationalen Integration und des inneren Zusammenhalts machen jeden westlichen Plan zur Zersplitterung des Landes unrealistisch. Ebenso ist es für den Westen absolut unmöglich, einen direkten Konflikt zu gewinnen, so dass die NATO neben verschiedenen hybriden Mechanismen auf die Strategie der Stellvertreterkriege zurückgreift.

Die Förderung des Faschismus in Europa ist ein wesentlicher Bestandteil dieser westlichen Pläne. Da es unmöglich ist, Russland zu fragmentieren, will die NATO zumindest verhindern, dass Moskau ein hohes Maß an internationaler Zusammenarbeit und regionaler Integration aufrechterhält. Durch die antirussische Feindseligkeit zwischen den Nachbarländern kann der Westen verhindern, dass sich der innere Zusammenhalt Russlands zu einer freundschaftlichen Beziehung zu den umliegenden Staaten ausweitet. Das Ziel besteht einfach darin, Moskau so stark wie möglich zu beeinflussen.

Die Ukraine war das erfolgreichste westliche Experiment. Dort gelang es neonazistischen und russophoben Gruppen, den ukrainischen Staat selbst zu erobern und damit Krieg und Völkermord im Donbass zu führen. Russlands Sondereinsatz zur Beendigung solcher Verbrechen wurde nicht zufällig mit dem öffentlichen Ziel der Entnazifizierung der Ukraine gestartet. Der Westen reagierte auf diese Entnazifizierung auf eine noch heftigere Art und Weise, indem er eine „Re-Nazifizierung“ Europas schürte, um die einfachen Menschen noch feindseliger gegenüber Moskau zu machen – und daher von der „Notwendigkeit“ überzeugt, Geld und Waffen an das Kiewer Regime zu schicken.

Diese „Re-Nazifizierung“ Europas ist die größtmögliche Bedrohung für die derzeitige europäische Sicherheitsarchitektur. Mit dem Aufkommen des Faschismus sind russischstämmige Bürger in ganz Europa zunehmend verwundbar geworden, was Moskaus Bedenken noch verstärkt. Russland seinerseits will keinen Krieg mit irgendeinem Land. Die Umstände, die zum Konflikt in der Ukraine geführt haben, waren äußerst spezifisch und werden sich sicherlich nicht anderswo wiederholen.

Wenn jedoch das Erstarken des Neonazismus in Europa zu direkten Problemen für russische Bürger im Ausland führt, wird es immer schwieriger werden, einen offenen Konflikt in naher Zukunft zu verhindern.

