Soldaten der ägyptischen Armee bemannen ein Schützenpanzerfahrzeug, das in der Nähe der ägyptischen Seite des Grenzübergangs Rafah zum Gazastreifen eingesetzt wird, am 23. März 2024 (AFP)

Warum Ägyptens Sisi Israel weiterhin schützt

Von Ahmed Abdeen

30. Mai 2024

Nachdem zwei ägyptische Soldaten bei einem Zwischenfall an der Grenze getötet wurden, hat sich die öffentliche Wut über das Ausbleiben einer offiziellen Reaktion verstärkt

Die Welt war am Sonntag schockiert von den Bildern der Zerstörung, die der israelische Luftangriff auf palästinensische Zelte in Rafah nahe der ägyptischen Grenze angerichtet hat.

Dieses Massaker fand zu einer Zeit statt, in der das Gesundheitssystem im Gazastreifen fast zusammengebrochen ist, so dass offizielle Stellen und die Bevölkerung an die „Schwester Ägypten“ appellierten, ihre Krankenwagen zu schicken und die Verletzten in ihre Krankenhäuser zu bringen. Diese Bitten wurden von offizieller Seite mit Schweigen beantwortet.

Stunden nach diesem Vorfall brach in den ägyptischen sozialen Medien eine Welle der Wut aus, nachdem Berichte über einen Zusammenstoß zwischen ägyptischen und israelischen Streitkräften an der Grenze aufgetaucht waren, bei dem zwei ägyptische Soldaten ums Leben kamen.

Die öffentliche Wut wurde durch die offizielle Reaktion auf den Vorfall angeheizt. Während die israelischen Medien mit Informationen überflutet wurden, warteten die ägyptischen Medien, die wie üblich unter staatlicher Kontrolle stehen, auf die offizielle Darstellung.

Der ägyptische Militärsprecher gab schließlich eine Erklärung ab, in der er feststellte, dass die Armee den Vorfall untersuchte, ohne Einzelheiten über die Getöteten oder Verletzten zu nennen.

Bei den Beerdigungszeremonien für die beiden Opfer zeigten sich der Staat und seine Institutionen weiterhin gleichgültig. Der Soldat Abdallah Ramadan wurde im Rahmen eines Volksbegräbnisses in seinem Dorf beigesetzt und nicht, wie es für im Dienst getötete Soldaten üblich ist, im Rahmen eines Militärbegräbnisses.

Das zweite Opfer, Ibrahim Islam Abdelrazzaq, wurde nicht nur ignoriert, sondern sein Tod wurde von offizieller Seite geleugnet, obwohl sein Begräbnis in den sozialen Medien übertragen wurde und dort auch Gesänge gegen Israel zu hören waren.

Camp-David-Strategie

Diese offizielle ägyptische Gleichgültigkeit, die im Gegensatz zur weit verbreiteten öffentlichen Wut steht, entspricht der Haltung des Regimes seit Beginn des israelischen Krieges gegen Gaza am 7. Oktober.

Die Strategie des Regimes stützt sich auf das 1978 mit Israel unterzeichnete Camp-David-Abkommen, das den einzigen strategischen Rahmen für alle militärischen, politischen und diplomatischen Bereiche darstellt. Von dieser Strategie hat das Regime stets profitiert und sie voll ausgenutzt.

In einem Telefoninterview mit einem saudischen Fernsehsender bezeichnete Diaa Rashwan, Leiter des ägyptischen staatlichen Informationsdienstes und inoffizieller Sprecher der Präsidentschaft, die Beziehungen zu Tel Aviv als den größten Preis in der Geschichte des israelischen Staates.

Dies könnte eine zutreffende Beschreibung des Vertrags zwischen den beiden Ländern sein, der den größten arabischen Staat aus dem arabisch-israelischen Konflikt herausnahm und allmählich zu einem heiligen Idol in der ägyptischen Strategie wurde.

Trotz des Schutzes, den das Regime Israel bietet … führen einige Soldaten und junge Offiziere gelegentlich Operationen gegen israelische Streitkräfte durch

Seit der Präsidentschaft von Anwar Sadat hat das ägyptische Regime die Idee verinnerlicht, dass seine Bedeutung für das amerikanische Imperium in der Aufrechterhaltung der Beziehungen zu Israel liegt. Dieser Gedanke hat sich unter dem Sisi-Regime vertieft, das von Anfang an von diesem Arrangement profitiert hat und dies auch weiterhin tut.

Die amerikanische Unterstützung geht über die jährliche Hilfe für Ägypten in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar hinaus und umfasst auch die indirekte Unterstützung durch internationale Institutionen wie den Internationalen Währungsfonds (IWF) und Verbündete in der Golfregion und Europa. Der jüngste Fall war das Rettungspaket des IWF, mit dem der wirtschaftliche Zusammenbruch des Regimes verhindert werden sollte.

Auch Israel hat in hohem Maße von der ägyptischen Strategie profitiert, nicht nur, weil es ein wichtiges arabisches Land aus dem Konflikt herausgenommen hat, sondern auch, weil es der israelischen Öffentlichkeit das Bild vermittelt hat, dass das ägyptische Regime sich seinem Willen unterwirft – wie die offizielle Gleichgültigkeit gegenüber der Tötung ägyptischer Soldaten und das Schweigen Ägyptens zur Besetzung der gesamten Philadelphia-Achse trotz früherer ägyptischer Warnungen und Drohungen, die Israel als leere Drohungen entlarvte, zeigen.

Westliche Komplizenschaft

Diese Gleichung könnte ein Schlüsselfaktor dafür gewesen sein, dass Abdel Fattah el-Sisi trotz schwerer und weit verbreiteter Verstöße bei den Wahlen in ganz Ägypten, einschließlich der Verhinderung von Unterstützungsbekundungen für den Oppositionskandidaten Ahmed Tantawy und der Verhaftung von dessen Anhängern, die derzeitige Amtszeit als Präsident antreten kann.

Diese Verstöße blieben im Westen, insbesondere in den USA, weitgehend unkritisiert, und auch viele andere Verstöße wurden ignoriert, darunter die Verhaftung von Tantawy selbst am Morgen des Zusammenstoßes an der Grenze zu Rafah.

Um diese Beziehung aufrechtzuerhalten, fungiert Kairo als Vermittler bei den Verhandlungen zwischen Israel und den Widerstandsgruppen und ist bestrebt, den Krieg mit allen Mitteln so schnell wie möglich zu beenden. Die Befürchtung ist, dass eine Verschlechterung der Lage den Druck auf Ägypten erhöhen oder das Friedensabkommen beeinträchtigen könnte, insbesondere im Hinblick auf die Umsiedlung von Palästinensern in den Sinai.

Dies könnte die militärischen Spannungen an der Grenze zu Israel verschärfen, die das Regime innenpolitisch zu Propagandazwecken nutzt, um sich als Verteidiger der palästinensischen Sache darzustellen.

Andererseits könnte das Sisi-Regime versuchen, die Gleichung des früheren Präsidenten Hosni Mubarak mit den USA zu wiederholen, allerdings mit neuen Parametern. Mubarak vermarktete lange Zeit, dass die einzige Alternative zu seiner Herrschaft die Muslimbruderschaft sei – ein Schreckgespenst in der amerikanischen Politik, insbesondere nach den Anschlägen vom 11. September.

Sisis Gleichung legt nahe, dass die demokratische Alternative zu seinem Regime israelfeindlich wäre und einen Volkswillen repräsentiert, der sich als Teil des Kampfes gegen Israel versteht. Trotz des Schutzes, den das Regime Israel vor diesem Willen bietet, führen einige Soldaten und junge Offiziere gelegentlich Operationen gegen israelische Streitkräfte durch. Was würde passieren, wenn es diesen Schutz des Regimes nicht gäbe?

Ahmed Abdeen ist ein ägyptischer Journalist und politischer Analyst. Er hat einen Master-Abschluss in Internationalen Beziehungen von der Ecole Supérieure de Journalisme de Paris (ESJ-Paris).

Übersetzt mit deepl.com



