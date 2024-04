Why the US-Australia alliance against China? | Red Flag The Australian capitalist class is doubling down on the alliance with the US that has served its interests well for decades. In doing so, it risks dragging us all into a deadly confrontation between nuclear-armed rivals.

Warum die amerikanisch-australische Allianz gegen China?

Von David Peterson

1. April 2024

Der strategische Bomber B-52 ist eine echte Massenvernichtungswaffe. Von den Vereinigten Staaten während des Kalten Krieges für den Abwurf von Atombomben auf Russland entwickelt, können moderne Varianten 32 Tonnen Bomben und Marschflugkörper mit einer Reichweite von mehr als 14.000 Kilometern transportieren. Diese Todesmaschinen werden bald regelmäßig vom australischen Luftwaffenstützpunkt Tindal im Northern Territory aus operieren und es den USA ermöglichen, Südchina entweder mit nuklearen oder konventionellen Waffen anzugreifen.

Australien ist ein integraler Bestandteil der US-Kriegsführungsfähigkeiten in Asien und beherbergt nicht nur die B-52-Bomber, sondern auch Abteilungen der US-Marine und strategisch wichtige US-Spionage- und Kommunikationsbasen, darunter in Pine Gap bei Alice Springs und in Exmouth in Westaustralien. Die militärische Verflechtung mit den USA wird sich erst dann vertiefen, wenn Australien die im Rahmen des AUKUS-Sicherheitspakts erworbenen nuklearen Angriffs-U-Boote in Empfang nimmt, die Hunderte von Milliarden Dollar kosten.

Im Wettstreit zwischen den USA und China um die Hegemonialmacht in Asien hat Australien alles auf einen Sieg der USA gesetzt. Kurt Campbell, der für den asiatisch-pazifischen Raum zuständige Spitzendiplomat von US-Präsident Joe Biden, hat AUKUS gelobt, weil es „Australien vom Zaun bricht und für die nächsten 40 Jahre festlegt“.

Sowohl die liberale als auch die Labor-Partei feiern das Bündnis mit den USA als entscheidend für den Schutz der australischen Sicherheit. In Wirklichkeit macht uns das Bündnis nicht sicherer, sondern weniger sicher. Es stellt sicher, dass Australien im Falle eines Krieges mit den USA ein Ziel für chinesische Angriffe wäre. Dazu gehört auch das sehr reale Risiko eines nuklearen Angriffs, denn die US-Anlagen in Australien sind ein wesentlicher Bestandteil der Fähigkeit der USA, ihre eigenen Atomwaffen zu zielen und einzusetzen.

Eine Parteinahme für die USA gefährdet auch die australischen Exporte nach China im Wert von jährlich fast 200 Milliarden Dollar. Diese Exporte haben den australischen Kapitalisten jahrzehntelang außerordentliche Gewinne beschert, insbesondere in der Bergbauindustrie.

Dies wirft die Frage auf, warum sich die australischen Politiker so eng an die USA gebunden haben. Die Interessen Australiens und der USA in Asien sind heute nahezu identisch, mehr als bei jedem anderen Land. Eine Reihe von Akademikern und politischen Kommentatoren, darunter auch ehemalige hochrangige Regierungsbeamte, haben diese Position kritisiert. Vor allem der ehemalige Premierminister Paul Keating bezeichnete AUKUS als „das schlechteste Abkommen der Geschichte“.

Diesen Kritikern zufolge muss sich Australien auf den unvermeidlichen wirtschaftlichen und militärischen Aufstieg Chinas einstellen und sogar eine Zukunft akzeptieren, in der Peking Washington als Hegemonialmacht in der Region ablöst. Sie argumentieren, dass man sich in Sicherheitsfragen nicht auf die USA verlassen kann und dass Australien daher seine eigenen militärischen Kapazitäten stärken und seine diplomatischen Bemühungen auf den Aufbau von Beziehungen zu China und anderen asiatischen Ländern konzentrieren sollte.

Diese Kritik hat bei den politischen und militärischen Eliten Australiens keinerlei Wirkung gezeigt. Sie akzeptieren, dass Chinas Macht nicht einfach eingedämmt werden kann und dass die Zukunft eine umstrittene multipolare internationale Ordnung bringen wird. Aber sie sind nicht bereit, eine Zukunft zu akzeptieren, in der China die Region dominiert.

Australien ist daher bestrebt, die Beziehungen zu Ländern wie Japan, Indonesien und Indien zu stärken, die ihre eigenen Gründe haben, sich der chinesischen Hegemonie zu widersetzen. Doch ohne die Präsenz der USA in Asien als Gegengewicht könnte das schiere Gewicht Chinas schnell alle alternativen regionalen Bündnisse sowohl wirtschaftlich als auch militärisch überwältigen. In den Augen Australiens bleiben die Vereinigten Staaten daher, um es mit den Worten der ehemaligen US-Außenministerin Madeline Albright zu sagen, „die unverzichtbare Nation“.

Die Vereinigten Staaten bleiben zweifellos die überragende Militärmacht der Welt. Sie sind wie keine andere Macht in der Lage, ihre Kräfte rund um den Globus zu bündeln, auch in Asien von einer Reihe von Stützpunkten in Südkorea, Japan, Guam und auf den Philippinen aus. Chinas Wirtschaft mag nun mit der der USA in Bezug auf die Gesamtproduktion gleichziehen. Aber die USA sind immer noch viel reicher und können es sich leisten, mehr als das Doppelte der chinesischen Ausgaben für ihre Streitkräfte zu tätigen. Die US-Marine verfügt derzeit über elf Flugzeugträger, China dagegen nur über zwei. Das US-Atomwaffenarsenal umfasst mehr als 5.000 Sprengköpfe, was die etwa 400 Sprengköpfe, die China aufbieten kann, in den Schatten stellt. Nur die USA sind in der Lage, die Art von Unterstützung zu leisten, die es der Ukraine ermöglicht hat, sich der russischen Invasion zu widersetzen, oder Israel Sicherheitsgarantien zu geben, die es ihm erlauben, einen völkermörderischen Krieg im Gazastreifen zu führen, ohne Vergeltungsmaßnahmen des Iran befürchten zu müssen.

Australien ist ein Land mit großen Ambitionen, aber begrenzten wirtschaftlichen und militärischen Mitteln. Das US-Bündnis wirkt wie ein Kraftmultiplikator, der Australiens Fähigkeit stärkt, mit rivalisierenden Mächten auf der Weltbühne zu konkurrieren. Dazu gehören auch die diplomatische Unterstützung der USA und der Zugang zu Geheimdienstressourcen. Außerdem darf Australien die neueste US-Militärtechnologie kaufen: nicht nur Atom-U-Boote, sondern auch moderne Düsenflugzeuge, Raketen, Seekampfsysteme und vieles mehr. Australien verfügt einfach nicht über die industrielle Basis, um ohne die Unterstützung eines größeren Verbündeten ein modernes Militär aufzustellen.

Am wichtigsten ist jedoch, dass das Bündnis eine implizite Sicherheitsgarantie bietet, die keine feindliche Macht ignorieren kann. Da Australien ein günstiger Standort für ihre Militär- und Spionagestützpunkte ist, haben die USA ein Interesse daran, Australien vor jeder offenkundigen militärischen Bedrohung zu schützen. Dazu gehört auch die Annahme, dass jedes Land, das Atomwaffen gegen Australien einsetzt, mit Vergeltungsmaßnahmen der Vereinigten Staaten rechnen muss.

Und das alles bekommt Australien zu einem günstigen Preis. Australische Beiträge zu US-Kriegen waren in den letzten Jahrzehnten eher unbedeutende Angelegenheiten, die eher Nischenfähigkeiten als Massen von Truppen bereitstellten. Die Immobilien für US-Basen kosten nichts. Obwohl die australischen Militärausgaben steigen, belaufen sie sich auf weniger als 2 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung, verglichen mit 3,5 Prozent in den USA. Ohne das Bündnis müsste Australien Hunderte von Milliarden Dollar ausgeben, um „unabhängige“ Fähigkeiten zu entwickeln, darunter wahrscheinlich auch den Bau eigener Atomwaffen.

Doch wenn das US-Bündnis die militärische Macht Australiens stärkt, sollten wir uns darüber im Klaren sein, dass dies nichts mit dem Schutz der hier lebenden Menschen zu tun hat. Australiens eigene strategische Planungsdokumente räumen ein, dass eine tatsächliche Invasion dieses Kontinents, sei es durch China oder andere Länder, nur eine entfernte Möglichkeit darstellt. Australien ist eines der physisch sichersten Länder der Welt, da es geografisch gesehen das Glück hat, eine riesige Landmasse zu besitzen, die von Ozeanen umgeben und von anderen Großmächten entfernt ist.

Kritiker der US-Allianz erklären dies gemeinhin mit tief verwurzeltem Rassismus und paranoiden Invasionsängsten, wobei weiße Kolonialisten einfach davon ausgingen, dass andere Mächte Gebiete begehren müssten, die sie selbst mit Gewalt erobert hatten. Daher verließ man sich zunächst auf Großbritannien und dann auf die Vereinigten Staaten als so genannte große und mächtige Freunde, die durch rassische Solidarität gegen ein feindliches Asien verbunden waren.

Natürlich trifft jede nationale Führungselite strategische Entscheidungen, die nicht nur auf objektiven materiellen Interessen beruhen, sondern auch auf politischen Faktoren wie ideologischen Überzeugungen, historischen Entwicklungen und institutionellem Beharrungsvermögen. Für die entstehende australische herrschende Klasse, die aus dem britischen Empire hervorging, war es eine Selbstverständlichkeit, dass ihre eigenen strategischen Interessen im asiatisch-pazifischen Raum am besten durch die Aufrechterhaltung der britischen Vormachtstellung auf dem Seeweg gewahrt wurden.

Als Japan im Zweiten Weltkrieg Großbritanniens Macht zerschlug, boten sich die Vereinigten Staaten als Ersatzverbündete der Großmacht an. In den folgenden 80 Jahren haben sich die kulturellen und ideologischen Affinitäten zu den USA noch verstärkt. Diplomatisches und vor allem militärisches Personal aus beiden Ländern arbeitet seit Jahrzehnten eng zusammen. Die USA sind die größte Quelle ausländischen Kapitals, das in Australien investiert wird, und übertreffen die chinesischen Investitionen im Verhältnis von fast fünf zu eins. Zwischen Australien und den USA bestehen beträchtliche Unternehmensverbindungen und ein gemeinsames Engagement für die Doktrin der freien Marktwirtschaft.

Im Gegensatz dazu erscheint China fremd und bedrohlich, mit ganz anderen politischen, rechtlichen und kulturellen Traditionen als in Australien. In der Innenpolitik stößt das Schüren von Ängsten vor China auf rassistische Ressentiments in konservativen Teilen der Bevölkerung.

Dennoch basiert das australisch-amerikanische Bündnis auf mehr als Rassismus oder Paranoia. Anti-asiatischer Rassismus hält australische Politiker nicht davon ab, Bündnisse beispielsweise mit Japan zu suchen, das früher ein direkter Rivale um koloniale Besitzungen im Pazifik war. China wird als Bedrohung für die australischen Interessen wahrgenommen, und zwar nicht nur, weil es asiatisch ist, sondern weil es versucht, den Status quo der regionalen Ordnung umzustoßen, der in den letzten acht Jahrzehnten unter der Hegemonie der USA herrschte.

Dies ist lediglich die jüngste Ausprägung dessen, was Marxisten als Imperialismus bezeichnen, bei dem jeder Staat danach strebt, die Interessen seiner eigenen herrschenden Klasse auf der internationalen Bühne zu verteidigen. Das Ergebnis ist eine systematische und unvermeidliche Auseinandersetzung um wirtschaftliche und strategische Interessen.

In dem Maße, in dem Chinas Reichtum und Macht wachsen, werden seine herrschenden Eliten nicht nur mit der militärischen Dominanz der USA in der Region, sondern auch mit der bestehenden Wirtschaftsordnung zunehmend ungeduldig. Im Rahmen des staatskapitalistischen Entwicklungsmodells Chinas üben die zentralen politischen Behörden erhebliche wirtschaftliche Macht aus, indem sie Investitionsprioritäten festlegen und Unternehmensentscheidungen überwachen. Dies passt nicht zu dem liberalen, marktwirtschaftlichen Modell, das von den Vereinigten Staaten und den australischen Kapitalisten bevorzugt wird. Im Hinblick auf die internationalen Beziehungen ist dieses Modell in der so genannten regelbasierten Ordnung kodifiziert.

Diese Ordnung basiert auf souveränen Staaten und nicht auf Kolonien, Imperien oder hierarchischen Handelsblöcken. Handels- und Investitionsentscheidungen werden weitgehend den Launen des Marktes überlassen, anstatt dass Regierungen direkt spezifische Handelsabkommen aushandeln oder Preise für Waren festlegen. Unterstützt wird diese Ordnung durch die militärische Macht der USA, die die Handelsrouten über den Ozean offen hält, und ein Finanzsystem, das auf dem US-Dollar basiert.

Diese Regelungen haben der australischen herrschenden Klasse gut gedient, für die die letzten Jahrzehnte ein wahrhaft goldenes Zeitalter waren. Als fortschrittliches kapitalistisches Land hat sich Australien auf die effiziente Produktion von Rohstoffen wie Eisenerz, Kohle und Gas spezialisiert. Die australischen Bergbauunternehmen haben durch die Produktion dieser Rohstoffe in einer Qualität und zu Preisen, die jedes andere Land in den Schatten stellen, enorme Gewinne eingefahren. Diese Exportstärke hat zur Folge, dass das Land in gleichem Maße auf die Einfuhr von einfachen und hochentwickelten Industriegütern angewiesen ist. Diese Abhängigkeit erstreckt sich auch auf wichtige militärische Güter, einschließlich Waffen und Erdölprodukte.

Solange die Handelsnetze offen bleiben, ist die wirtschaftliche Spezialisierung Australiens eine Stärke. Doch wenn China die Vereinigten Staaten als Hegemonialmacht in Asien ablöst, könnte es das „Regelbuch“ zu seinen Gunsten umschreiben. Insbesondere ist Australien eines der wenigen Länder, das mehr nach China exportiert als importiert. Die marktbestimmte Preisgestaltung führt dazu, dass chinesische Unternehmen einen Aufschlag für hochwertige australische Rohstoffe zahlen. In Zukunft könnte China versuchen, eine zentral ausgehandelte Handelsregelung mit Preisen zu seinen Gunsten durchzusetzen. Dies könnte sich auch auf den künftigen Handel mit Lithium und seltenen Erden erstrecken.

Auch andere Zugeständnisse könnten dem australischen Kapitalismus aufgezwungen werden. So könnte China beispielsweise versuchen, das derzeitige Verbot für seine Unternehmen, 5G-Telefonnetzwerke in Australien zu betreiben, aufzuheben. Dieses Verbot wurde verhängt, weil man befürchtete, dass Unternehmen wie Huawei als trojanisches Pferd für die chinesische Staatsspionage gegen australische Sicherheits- und Wirtschaftsziele dienen könnten.

Kurz gesagt, die australische herrschende Klasse hat kein Interesse an einer Wirtschaftsordnung, die auf direkter politischer Kontrolle und relativer militärischer Stärke und nicht auf den Grundsätzen des freien Marktes beruht. Sie befürchtet, zu einem Satelliten der chinesischen Wirtschaft degradiert und in einen Handelsblock eingebunden zu werden, dessen Bedingungen von Peking diktiert werden.

Bislang hat sich Australien selbstbewusst genug gezeigt, um Chinas so genannter staatlicher Zwangsherrschaft zu widerstehen. Doch ohne die Feuerkraft der US-Marine wäre die Situation weitaus ungünstiger. Die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs sind tief in das australische strategische Denken eingegraben. Nachdem die britische Seemacht von Japan gebrochen wurde, war Australien von seinen wirtschaftlichen und militärischen Partnern abgeschnitten. Es war japanischen Angriffen ausgesetzt, und sein Einflussbereich auf den pazifischen Inseln wurde überrannt.

Auf die gleiche Weise könnte die chinesische Militärmacht in Zukunft auf Australien einwirken, ohne dass es zu einer Invasion käme. Australien ist sowohl in wirtschaftlicher als auch in militärischer Hinsicht besonders anfällig für eine Unterbrechung seiner langen Seehandelswege. Die australische Marine ist nicht groß genug, um diese Routen allein zu schützen, so dass Australien anfällig für Seeblockaden ist. Kleinere Angriffe auf australisches Territorium oder Angriffe mit Langstreckenraketen auf die Infrastruktur sind weitere Schwachstellen. Die australischen Befürchtungen werden durch den Erfolg Chinas bei der Missachtung der Normen des Völkerrechts und bei der Ausweitung seiner Macht im umstrittenen Südchinesischen Meer sowie durch seine Drohungen mit militärischen Maßnahmen gegen Taiwan noch verstärkt.

Doch anstatt sich in die Defensive zu begeben und eine Konfrontation mit China zu vermeiden, besteht Australiens Strategie darin, seine eigene militärische Macht zu stärken. Das bedeutet insbesondere die Anschaffung von Waffen wie Langstreckenraketen und U-Booten mit Nuklearantrieb, mit denen die chinesischen Streitkräfte Tausende von Kilometern von Australiens Küsten entfernt wirksam bekämpft werden können.

Die Stärkung des Bündnisses durch das AUKUS-Abkommen verschafft Australien nicht nur Zugang zu diesen Waffen. Es ist auch ein Versuch, die USA selbst zu beeinflussen. Seit dem Zweiten Weltkrieg gibt es eine bemerkenswerte Konvergenz der strategischen Interessen zwischen Australien und den USA. In der Zeitschrift Australian Foreign Affairs schreibt der Sicherheitswissenschaftler Michael Wesley:

„Die Prioritäten beider Länder sind die Aufrechterhaltung des kommerziellen Zugangs und des politischen Einflusses in Asien, der Erhalt der großen pazifischen Inselgruppe in freundlichen oder zumindest neutralen Händen und die Verhinderung einer regionalen Vorherrschaft durch eine feindliche Macht, die Asiens Ressourcen zur Bedrohung Nordamerikas und Australiens nutzen könnte.

Angesichts der wachsenden Macht Chinas besteht jedoch die Möglichkeit, dass die USA ihre Position in Asien einfach aufgeben, da sie die Kosten für ihre Verteidigung nicht wert sind. Zumindest werden die USA von ihren Verbündeten erwarten, dass sie einen substanzielleren Beitrag zur Verteidigung ihrer gemeinsamen Interessen leisten als die bisherigen symbolischen Bemühungen. Australien hofft, dass AUKUS, indem es seinen Wert als Verbündeter unter Beweis stellt, die USA ermutigen wird, sich weiterhin für ihre gemeinsamen imperialistischen Interessen einzusetzen.

Dies ist kein Novum in den Bündnisbeziehungen. Während des Kalten Krieges versprach Australien, Truppen in den Kampf nach Vietnam zu schicken, in der Hoffnung, die USA dazu zu bewegen, sich voll und ganz für die Eindämmung der Ausbreitung des Kommunismus in Südostasien einzusetzen.

Solche Manöver zeigen, dass die US-Allianz nicht nur Ausdruck australischer strategischer Ängste ist, sondern auch ihrer eigenen imperialen Arroganz und ihrer Born-to-Rule-Mentalität. Australien kann und soll nach dieser Logik eine Rolle unter den asiatischen Großmächten spielen, aber das ist nur durch eine Partnerschaft mit den USA möglich. Australiens Kapitalisten werden ihre Position in der internationalen Hierarchie nicht leichtfertig aufgeben.

Die australische Zuversicht, dass eine von den USA geführte regionale Ordnung gegen die Herausforderung durch China aufrechterhalten werden kann, könnte sich letztlich als unangebracht erweisen. Wenn dem so ist, wird ein grundlegendes Überdenken der australischen wirtschaftlichen und politischen Ausrichtung erforderlich sein. Doch im Moment setzen sie auf das Bündnis mit den USA, das ihren Interessen jahrzehntelang gut gedient hat. Damit riskieren sie, uns alle in eine tödliche Konfrontation zwischen atomar bewaffneten Rivalen hineinzuziehen.

