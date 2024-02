Why the new European Union naval mission won’t stop attacks in the Red Sea There’s only one real path to restoring maritime peace and protecting global trade from Houthi attacks, and it’s not a military approach, argues one analyst.

Die Fregatte „Hessen“ wird am 8. Februar 2024 von Wilhelmshaven aus in das Rote Meer entsandt. Sie wird im Rahmen eines EU- und nationalen Mandats an der internationalen Mission EUNAVFOR ASPIDES zum Schutz der Schifffahrt und zur Gewährleistung der Freiheit der Schifffahrt im Roten Meer teilnehmen (REUTERS/Carmen Jaspersen). / Foto: Reuters

Es gibt nur einen wirklichen Weg zur Wiederherstellung des Seefriedens und zum Schutz des Welthandels vor Angriffen der Houthi, und das ist kein militärischer Ansatz, meint ein Analyst.

Hannan Hussain ist Kommentator und Autor zu internationalen Angelegenheiten. Zu seinen Forschungsinteressen gehören Terrorismusbekämpfung, Konfliktlösung und zwischenstaatliche Beziehungen im Nahen Osten und Südasien. Zuvor war er Forscher am Islamabad Policy Research Institute (IPRI) und hat für die Carnegie Endowment for International Peace, das Georgetown Journal of International Affairs und die Express Tribune (Partner der International New York Times) veröffentlicht.

Warum die neue Marinemission der Europäischen Union die Angriffe im Roten Meer nicht stoppen wird

Von Hannan Hussain

21.Februar 2024

Diese Woche hat die Europäische Union eine mit Spannung erwartete Marinemission im Roten Meer gestartet, um die anhaltenden Angriffe der jemenitischen Houthis abzuwehren und Frachtschiffe zu schützen.

Im Rahmen der Seestreitkräfte-Operation Aspides werden europäische Kriegsschiffe und luftgestützte Frühwarnsysteme in das Rote Meer, den Golf von Aden und das angrenzende Seegebiet entsandt. Die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, begrüßte in einer Erklärung auf X den Schritt zu einer stärkeren europäischen Präsenz auf See“ und zu einer wichtigen Krisenreaktion.

Die enge militärische Koordinierung mit den Vereinigten Staaten und die Genehmigung von Vergeltungsfeuer auf die Houthis deuten jedoch darauf hin, dass dieser Schritt die Spannungen im Roten Meer eher verschärfen als verringern könnte.

Brüssel steht unter großem Druck, seine Wirtschafts- und Handelsinteressen an der strategisch wichtigen Wasserstraße zu schützen, da mehr als 90 Prozent aller Waren nach Europa über den Seeweg kommen.

Die EU will auch Versorgungsengpässe beseitigen und die Umleitung des internationalen Schiffsverkehrs im Roten Meer verhindern. Letzteres hat die Transportkosten um fast 400 Prozent in die Höhe getrieben und drohte sogar eine Teeknappheit im Vereinigten Königreich hervorzurufen.

Die neue Mission ist jedoch stark auf militärische Beteiligung ausgerichtet und riskiert eine mögliche Konfrontation mit den Houthis. Die Grenzen dieses Ansatzes wurden durch die von den USA geführte Marineschutztruppe, die im Dezember aufgestellt wurde, deutlich gemacht.

Es gelang ihr nicht, die zunehmenden Angriffe der Houthis auf die Handels- und Militärschifffahrt einzudämmen oder eine wirksame Abschreckung zum Schutz des Welthandels aufzubauen.

TRT Welt

Die Houthis sagen, dass sie ihre Angriffe auf Schiffe, die mit Israel verbunden sind, im Roten Meer und im Golf von Aden fortsetzen werden, bis Israel sein Gemetzel im belagerten Gazastreifen beendet.

Brüssel riskiert, dieselbe kontraproduktive Logik zu wiederholen, indem es mehr Kriegsschiffe auf See entsendet. Die Mission wird als „robust ausgestattete Militäroperation“ beschrieben, die sicherstellen soll, dass keine Angriffe „auf jemenitischem Boden“ stattfinden.

Die EU macht jedoch kaum deutlich, welchen Einfluss sie auf die Beendigung dieser Angriffe hat. Ähnlich unklar ist die Fähigkeit der EU, das zu neutralisieren, was Deutschland als „terroristische Angriffe auf die Freiheit der Seewege“ bezeichnet.

Die jüngsten Ereignisse lassen die maritimen Beschränkungen der EU in einem grellen Licht erscheinen. Die Houthis scheinen nicht in der Stimmung zu sein, ihre militärischen Operationen im Roten Meer aufzugeben, und die Mission wurde genau an dem Tag angekündigt, an dem die Gruppe einen Großangriff auf das in britischem Besitz befindliche Schiff, die MV Rubymar, für sich reklamierte. Dieser Schritt war ein Zeichen für die unverminderte Aggression und den Trotz gegenüber den Marinekoalitionen im Roten Meer.

Die Houthis sehen den Vergeltungsbeschuss auch als Grund für weitere Angriffe an und haben inmitten von Handelsunterbrechungen die interne Rekrutierung und Waffenbeschaffung verstärkt.

Reuters

Demonstranten, überwiegend Houthi-Anhänger, versammeln sich in Sanaa, Jemen, 16. Februar 2024, um Unterstützung für die Palästinenser im Gazastreifen zu zeigen (REUTERS/Khaled Abdullah).

Obwohl die EU erklärte, ihre Seemission werde sich speziell auf das Abfangen von Angriffen konzentrieren und sich nicht an Landangriffen beteiligen, könnte die „ständige militärische Abstimmung“ mit den USA EU-Schiffe zu einem Ziel machen.

„Die Amerikaner, die Briten und diejenigen, die sich mit ihnen abgestimmt haben, müssen sich der Macht der souveränen jemenitischen Entscheidung (zur Fortsetzung der Angriffe) bewusst sein und wissen, dass es darüber keine Debatte oder Streit gibt“, drohte der Houthi-Befehlshaber Mohamed al Atifi letzten Monat.

Die Schiffe der Aspides werden außerdem zu einem Zeitpunkt in die Gewässer eindringen, zu dem Washington gegen die Houthis in die Offensive geht. Die US-Streitkräfte haben kürzlich in fünf „Selbstverteidigungsschlägen“ gegen die Houthis eine Unterwasserdrohne abgeschossen.

Washington hat außerdem Kampfjets und Abschussraketen stationiert, um aktuelle und künftige Angriffe zu unterstützen. All dies könnte die Hoffnungen der EU erschweren, einen eigenen Standard der „europäischen Verteidigung“ zu etablieren, der keine Beteiligung an Landangriffen vorsieht.

Eine einjährige EU-Marinemission wird also möglicherweise nicht ausreichen, um die Probleme der Union im Roten Meer zu lösen. Solange die amerikanischen Streitkräfte, ihre Marinekoalition und die Houthis ihre umfangreichen Aggressionen fortsetzen, werden sich die Störungen des weltweiten Schiffsverkehrs wahrscheinlich noch verstärken.

In einer Reihe von Angriffen gegen Marschflugkörper und Schiffe der Houthis machte das US Central Command deutlich, dass es gegen eine „unmittelbare“ Bedrohung von Schiffen der US-Marine und Handelsschiffen in der Region durch die Houthis vorging.

Jetzt stehen die Houthis unter neuem Druck, zu reagieren, und haben ein Metanarrativ gegen den Westen entwickelt, um ihre Kämpferbasis zu mobilisieren und weiter zu festigen.

Machen Sie keinen Fehler: Der Weg zur Wiederherstellung des Friedens am Roten Meer führt über Gaza.

Indem die EU-Marinemission diese zugrunde liegende Konfliktdynamik ignoriert, setzt sie auf Abschreckung im Roten Meer. Bislang hat eine stärkere Militarisierung der globalen Handelsader der internationalen Schifffahrtsindustrie – einer wichtigen Priorität der EU – nicht die Gewissheit gegeben, dass sie nicht mehr von Störungen bedroht ist.

Machen Sie keinen Fehler: Der Weg zur Wiederherstellung des Friedens im Roten Meer führt über den Gazastreifen. Israels Völkermord an den Palästinensern hat den Houthis geholfen, massive Unterstützung für die Angriffe auf die Schifffahrt zu gewinnen, und der Widerstand des Westens gegen einen wirksamen Waffenstillstand hält diese Dynamik bis heute aufrecht.

Die mit dem Iran verbündete Gruppe besteht darauf, dass ihre Angriffe so lange fortgesetzt werden, bis Israels Angriff auf den Gazastreifen gestoppt ist und die belagerten Palästinenser Zugang zu Hilfsgütern haben.

AFP

Palästinensische Kinder sehen am 21. Februar 2024 auf einem Friedhof in Rafah im südlichen Gazastreifen zu (SAID KHATIB/AFP).

Die EU wäre gut beraten gewesen, ihr diplomatisches und finanzielles Druckmittel gegenüber Israel einzusetzen, um einen Waffenstillstand zu erwirken, anstatt auf eine Schutzmission der Marine zurückzugreifen. Der erste Ansatz hätte es dem europäischen Block ermöglicht, die Houthis zumindest zu testen, ohne dass ihre Hauptforderung im Spiel ist.

Doch stattdessen hindern überzeugte Unterstützer Israels – wie Deutschland – die EU daran, gegen den Ansturm auf Gaza vorzugehen, der eine der Hauptursachen für die Instabilität am Roten Meer ist.

Wenn eine verstärkte Marinepräsenz ein Garant für Stabilität und Abschreckung wäre, hätte schon vor Monaten Frieden herrschen müssen.

QUELLE: TRT Welt

Hannan Hussain ist Kommentator und Autor zu internationalen Angelegenheiten. Zu seinen Forschungsinteressen gehören Terrorismusbekämpfung, Konfliktlösung und zwischenstaatliche Beziehungen im Nahen Osten und Südasien. Zuvor war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Islamabad Policy Research Institute (IPRI) und hat für die Carnegie Endowment for International Peace, das Georgetown Journal of International Affairs und die Express Tribune (Partner der International New York Times) veröffentlicht.

Hannan Hussain

Hannan Hussain ist ein Spezialist für internationale Angelegenheiten und Autor. Er war Fulbright-Stipendiat für internationale Sicherheit an der University of Maryland und war Berater des New Lines Institute for Strategy and Policy in Washington. Hussains Arbeiten wurden von der Carnegie Endowment for International Peace, dem Georgetown Journal of International Affairs und der Express Tribune (Partner der International New York Times) veröffentlicht.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …