Lager von Studenten der University of Pennsylvania, die sich gegen den Völkermord in Palästina aussprechen. Die Bibliothek ist eine Gedenkstätte für den palästinensischen Dichter und Gelehrten Refaat Alareer, der am 6. Dezember 2023 im Alter von 44 Jahren von Israel getötet wurde. Auch sein Bruder und seine Schwester sowie vier ihrer Kinder wurden bei diesem Angriff getötet. Foto, 26. April 2024.

Die Studentenaufstände gegen den israelischen Völkermord sind eine beeindruckende neue Kraft in den USA, die eine Massenbewegung repräsentiert, die von unseren Politikern verlangt, die palästinensischen Menschenrechte nicht länger zu ignorieren.



Weekly Briefing: „Gott sei Dank für die Studenten“

Von Philip Weiss

28. April 2024

Das war eine unglaubliche Woche. Seit sechs Monaten warten wir auf eine kraftvolle moralische Reaktion in Amerika auf den Völkermord. Darauf, dass sich die Menschen als Bewegung erheben, um die Komplizenschaft der USA mit Israels Mord an Zivilisten unmissverständlich zu verurteilen. Und obwohl es viele Anzeichen in den Umfragen gab, die die Wut auf die US-Politik in der demokratischen Basis, in der Wählerschaft, die sich noch nicht entschieden hat, und in großen Demonstrationen zeigen, haben wir keine breite Bewegung gesehen, die Massen mobilisiert und wütend gegen Kriegsverbrechen spricht.

Jetzt haben wir sie. Die Studentenlager an den amerikanischen Universitäten sind wirklich inspirierend. Die Studenten haben die Amerikaner in einem Aufschwung, der an die Vietnam-Proteste erinnert, an ihr bestes Selbst erinnert. Sie erheben ihre Stimme für die Opfer. Sie sehen klar, was richtig und was falsch ist, und sie haben ihren Körper aufs Spiel gesetzt. Sie haben ihre Schulen und ihre Regierung wegen ihrer Mitschuld am Gemetzel angeprangert. Sie haben auf die Älteren gehört, aber sie haben ihre eigene Macht im Sinne einer Generation übernommen.

Und natürlich haben Israel und seine Freunde sofort versucht, die Schüler als Antisemiten zu beschimpfen. Netanjahu nannte sie Nazis und forderte die USA auf, härter durchzugreifen. „Was sich auf Amerikas College-Campus abspielt, ist entsetzlich. Antisemitische Mobs haben führende Universitäten in ihre Gewalt gebracht. Sie rufen zur Vernichtung Israels auf. Sie greifen jüdische Studenten an. Sie greifen jüdische Dozenten an. Das erinnert an das, was in den 1930er Jahren an deutschen Universitäten geschah.“

Die führenden Israel-Lobby-Organisationen wiederholten Netanjahus Lügen und unterstützten gleichzeitig eine Gesetzgebung, die die Proteste als von ausländischen Agenten ausgelöst charakterisiert. Biden unterzeichnete sie. Als er neue Milliardenhilfen für Israel durchsetzte, wurde dies von den etablierten Demokraten auf den Kabeln als politischer Coup gefeiert.

Es gibt keinen Mittelweg in dieser Frage. Entweder ist man für die Bewaffnung eines völkermordenden Staates oder für die Rechenschaftspflicht. Die Studentenlager haben ihre Präsenz als politische Kraft von unvorhersehbarer Stärke mit einer unmissverständlichen Botschaft angekündigt: Nein zum Völkermord.

Ich habe das Lager in Penn besucht und war von seiner Kraft, seinem Idealismus und seiner Stärke beeindruckt. Sie ehren palästinensische Märtyrer – zum Beispiel die Bibliothek im Namen von Refaat Alareer – und sprechen ruhig als amerikanische Akteure. Es war kein Antisemitismus zu sehen, nur ein Schabbatgottesdienst am Freitagabend.

Hier ist Nick Wilson, der an der Cornell University suspendiert wurde, weil er ein Camp geleitet hat, und der sagt, dass in seiner Generation etwas entfesselt worden ist:

Unsere Bewegung ist international, mit Universitätsstudenten aller Couleur auf der ganzen Welt, die für ein Ende des Völkermords eintreten. Für jeden von uns, der durch Cornell zum Schweigen gebracht wurde, werden unzählige Menschen auf diesem Campus und anderen dazu gezwungen sein, unseren Platz in den Camps einzunehmen. Rund um das Lager habe ich bereits zahllose Studenten getroffen, die sagten, sie seien noch nie zu einem Protest oder einer politischen Aktion auf dem Campus gekommen – unsere Bewegung wächst stündlich, und jeder neue Teilnehmer ist genauso ein Teil dessen, was wir aufbauen, wie ich. Ich könnte nicht zuversichtlicher sein, was die Fähigkeit meiner Mitstreiter angeht – die ungeheuer talentiert, prinzipientreu und mutig sind -, in meiner Abwesenheit die Arbeit zu übernehmen. Diese Verwaltung versteht nicht die massive Welle der Unterstützung, die nach unseren Suspendierungen praktisch garantiert ist.“

Niemand kann sagen, wohin diese Proteste führen werden. Ich war ein Kind, als die Proteste gegen den Vietnamkrieg über die Universitäten hinwegfegten. Und ja, dieser Aufruhr erinnert mich daran, aber er hat seinen eigenen Charakter. Klar ist, dass eine wichtige moralische Stimme in der amerikanischen Debatte gehört werden will. Die Studentin sagt, dass die Menschenrechte der Palästinenser nicht ignoriert werden dürfen, wie es von unseren politischen Führern routinemäßig getan wurde. Ich denke daran, dass ich 2010 auf der BDS-Konferenz in Penn war, als Susan Schulman zu uns sagte: Ihr seid eine Vorhutbewegung. Andere werden sich euch anschließen. Seid nicht egoistisch, wenn es darum geht, dass ihr als Erste ankommt. Legt ihnen keine Lackmustests auf.

Nun, jetzt sind sie da. Andere haben sich uns angeschlossen und ergreifen die Führung. „Mutig“ ist das richtige Wort, wie Nick Wilson sagt. Sie versuchen nur zu verhindern, dass noch mehr Babys getötet werden. Mögen die Politiker, die diese Taten rationalisiert haben, in ihren Schuhen wackeln.

Susan Abulhawa am Ort des Massakers am Al-Nassar-Krankenhaus in Gaza, 27. April 2024. Screenshot aus einem Instagram-Post.Susan Abulhawa am Ort des Massakers im Al-Nassar-Krankenhaus in Gaza, 27. April 2024. Screenshot aus einem Instagram-Post.

Susan Abulhawa, die Schriftstellerin, Ärztin und Aktivistin aus Philadelphia, kehrte diese Woche nach Gaza zurück und richtete ein Hosianna an die Studenten aus den Ruinen des Nassar-Krankenhauses.

„Edward Said hat einmal gesagt: ‚Gott sei Dank für die Studenten‘. Ich möchte diese Worte von diesem gequälten Ort aus nur wiederholen. Wirklich, ich danke Gott für euch. Jeder Ort hier ist mit so viel Tod und Zerstörung behaftet, dass es kaum zu glauben ist. Was dem Leben hier angetan wird, ist schwer zu ergründen oder in Worte zu fassen“, sagte Abulhawa.

Lasst uns also das Echo wiederholen. Gott segne die Studenten. Ihr tragt die Zukunft auf euren Schultern, ihr habt die Macht, die Mörder zur Rechenschaft zu ziehen. Lasst uns den Weg frei machen.

