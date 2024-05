Who tried to pull the rug on Netanyahu, and why? The young American generation of today says: We will not identify with suspect genocidal tendencies against an indigenous people. ❗️Join us on Telegram, Twitter , and VK. Contact us:…

Wer hat versucht, Netanjahu den Boden unter den Füßen wegzuziehen, und warum?

Alastair Crooke

13. Mai 2024

Die junge amerikanische Generation von heute sagt: Wir werden uns nicht mit verdächtigen Völkermordtendenzen gegen ein indigenes Volk identifizieren.

Bei der Freilassung der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln ging es im Wesentlichen um zwei Punkte: Eine vollständige Beendigung des Krieges und ein vollständiger Rückzug aller israelischen Streitkräfte.

Netanjahu vertrat den Standpunkt, dass die IDF unabhängig vom Ausgang der Geiselnahme in den Gazastreifen zurückkehren würden und dass der Krieg dort noch zehn Jahre andauern könne, sagte er.

Dies waren die heikelsten Worte in der israelischen Politik – und die israelische Politik war um sie herum stark polarisiert. Der Fortbestand oder der Sturz der israelischen Regierung könnte von ihnen abhängen: Die Rechte hatte gewarnt, dass sie die Regierung verlassen würde, wenn die Invasion in Rafah nicht genehmigt würde; die Position Bidens wurde Netanjahu jedoch telefonisch nicht nur als „kein Rafah light“, sondern vielmehr als „Rafah zero“ mitgeteilt.

Dann tauchten diese brisanten Worte – Einstellung der Militäroperationen und vollständiger Rückzug Israels – im endgültigen Text auf, auf den sich die Vermittler in Kairo und dann am Montag in Doha geeinigt hatten, und überraschten Israel völlig. CIA-Chef Bill Burns hatte die USA in beiden Sitzungen vertreten, Israel hatte sich jedoch entschieden, kein Verhandlungsteam zu entsenden.

Mehrere israelische Quellen bestätigen, dass die Amerikaner nicht wussten, was auf sie zukommen würde: Die Hamas verkündete das bombensichere Abkommen, in Gaza brachen Siegesfeiern aus, und die Regierung in Jerusalem wurde von riesigen Protesten belagert, in denen die Annahme der Hamas-Bedingungen gefordert wurde. Die Lage war angespannt. Die riesigen Proteste hatten einen Hauch von Bürgerkrieg.

Die israelische Regierung behauptet, sie sei von den Amerikanern (d. h. von Bill Burns) „ausgetrickst“ worden. Das war es auch. Aber zu welchem Zweck? Biden war unnachgiebig, dass ein Einmarsch in Rafah nicht stattfinden darf. War dies das Mittel von Burns, um dieses Ziel zu erreichen? Wollte er bei den Verhandlungen „tricksen“ (indem er die „roten Linien“ in den Text einfügte, ohne es Tel Aviv mitzuteilen), um ein „Ja“ der Hamas zu erreichen? Oder ging es darum, einen Regierungswechsel in Israel herbeizuführen? Ihre Gaza-Politik hat der Demokratischen Partei einen hohen Wahlkampfzoll auferlegt.

Auf jeden Fall haben die IDF nach der Ankündigung der Hamas-Bombe den leeren Philadelphia-Korridor eingenommen (was gegen die Vereinbarungen von Camp David verstößt) und dabei nur wenige Opfer zu beklagen, aber die Regierung Netanjahu intakt gehalten.

Vielleicht wurde das kleine Täuschungsmanöver, um die Hamas zu einem „Ja“ zu bewegen, in Washington als kluger Schachzug angesehen – aber die Folgen sind ungewiss: Netanjahu und die Rechten werden dunkle Verdächtigungen über die Rolle der USA hegen. Washington hat sich (in ihren Augen) als Widersacher erwiesen. Wird diese Episode die Rechte noch entschlossener und weniger kompromissbereit machen?

In diesem Zusammenhang ist die Spaltung der Basis in der aktuellen israelischen Politik besonders auffällig. Eine kleine Mehrheit der Israelis (54 %) ist der Meinung, dass Vergleiche zwischen dem Holocaust und den Ereignissen des 7. Oktober legitim sind. Und es ist zu beobachten, dass die israelischen (und US-amerikanischen) Politiker die Hamas immer häufiger mit der Nazi-Partei in einen Topf werfen – Netanjahu bezeichnete die Hamas als „die neuen Nazis“.

Unabhängig davon, ob wir dieser Kategorisierung zustimmen oder nicht, wird damit zum Ausdruck gebracht, dass eine Vielzahl von Israelis existenzielle Ängste davor hat, dass der sich aufbauende Sturm, der sie umgibt, der Beginn eines „neuen Holocausts“ ist – was wiederum bedeutet, dass der Amorphismus „Nie wieder“ in eine binäre Aufforderung zum Töten oder getötet werden übersetzt wird (wobei biblische Texte zur talmudischen Validierung herangezogen werden).

Um dies zu verstehen, muss man wissen, warum diese wenigen Worte, die in den Verhandlungsvorschlag eingefügt wurden, so brisant waren. Sie implizierten (in den Augen der Hälfte der Israelis), dass sie keine andere Wahl hätten, als unter der Bedrohung eines erneuten Holocausts (mit der Hamas als Vormacht im Gazastreifen und der Hisbollah im Norden) zu „leben“ oder zu „sterben“.

Der andere Teil der israelischen Meinung ist weniger apokalyptisch: Sie glauben, dass eine gewisse Rückkehr zur Besatzung und zum Status quo ante möglich sein könnte, insbesondere wenn es den USA gelänge, die arabischen Staaten – gemeinsam mit Israel – davon zu überzeugen, die Hamas aus dem Gazastreifen zu eliminieren und der Überwachung eines entmilitarisierten und entradikalisierten Streifens zuzustimmen.

Zynisch betrachtet, ist die Praxis des „Rasenmähens“ (wie die regelmäßigen IDF-Einsätze zur Tötung von Kämpfern euphemistisch genannt werden) vielleicht weniger beängstigend als die Vorstellung für die Israelis, einen existenziellen Krieg führen zu müssen. In diesem Zusammenhang würde der 7. Oktober als ein übergroßes „Rasenmähen“ angesehen werden, aber nicht als etwas, das eine radikalere Änderung des Lebensstils erfordert.

Dass die Vertreter dieser Strömung im israelischen Kriegskabinett nicht von der Regierung zurücktraten, als sie von Netanjahus späterer Ablehnung des Hamas-Vorschlags erfuhren, mag damit zusammenhängen, dass eine saudische Normalisierung mit Israel nun nicht in Aussicht steht – eine saudische Normalisierung ist der Pfeiler, von dem aus eine gewisse Rückkehr zum Status quo ante erreicht werden könnte.

All dies wirft die Frage nach den Motiven der Mitglieder des Kriegskabinetts auf, die Israel auffordern, die Bedingungen der Hamas zu akzeptieren. Das Mitgefühl für die Geiselfamilien ist zwar verständlich, aber es geht nicht auf die zugrundeliegenden Krisen ein – abgesehen von der Wunschvorstellung, dass sich die arabische Welt zu einer anti-iranischen Einheit zusammenschließt und Israel aus seinem Besatzungsdilemma herausholt.

Dies mag ein Trost für das Weiße Haus sein, das mit seinen eigenen Wahlproblemen zu kämpfen hat, aber es ist kaum eine nachhaltige Strategie.

Die Bombe des Hamas-Abkommens hat wahrscheinlich zu zwei weiteren Faktoren beigetragen, die die Stimmung in Israel verfärben: Netanjahu, der für seine politischen Wahrsagereien bekannt ist und seinen intuitiven Finger in den Wind hält, spürt, wie er sagt, dass die israelische Wählerschaft nach rechts abrutscht. Er wird immer zuversichtlicher, dass er die nächsten israelischen Parlamentswahlen gewinnen kann.

Der erste Faktor sind die Studentenproteste, die sich im ganzen Westen ausbreiten, und der zweite ist die Drohung, dass der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle gegen den Premierminister und andere prominente Politiker erlassen könnte.

David Horovitz, der Herausgeber der Times of Israel, schreibt, dass:

„Das eigentliche Ziel der Lager und Märsche an der Columbia, Yale, NYU und den anderen Universitäten ist es, Israel unvertretbar zu machen – im doppelten Sinne des Wortes – und so Israel der diplomatischen und militärischen Mittel zu berauben, um die laufenden Bemühungen um seine Zerstörung zu überleben – wie sie vom Iran und seinen Verbündeten und Stellvertretern unternommen werden. An der Wurzel dieser Strategie steht natürlich der älteste aller Hasstiraden“.

Mit anderen Worten, Horovitz identifiziert die Mehrheit der Studentenprotestler nicht so sehr als Menschen, die Mitgefühl für die Notlage der Menschen im Gazastreifen haben, sondern als Verfechter eines „Soft-Power“-Holocaust. Horovitz kommt zu dem Schluss, dass „wenn diese feindlichen Staaten, terroristischen Armeen und ihre Vermittler mit Israel fertig sind – sie überall Juden holen werden“.

Das letzte Element betrifft den mutmaßlichen Haftbefehl, der vom Internationalen Strafgerichtshof ausgestellt wurde. Netanjahu hat ein riesiges Ego, vielleicht mehr als die meisten Politiker; dennoch besteht kein Zweifel daran, dass er trotz des Zorns, der wegen der Fehler vom 7. Oktober auf ihn gerichtet ist, unbestreitbar der Bannerträger für jenen Teil der israelischen Wählerschaft ist, der – wie Horovitz – glaubt, dass Israel mit einem konzertierten Versuch konfrontiert ist, den zionistischen Staat zu zerstören.

Der Haftbefehl wird daher nicht nur als Angriff auf eine Einzelperson wahrgenommen, sondern vielmehr als Teil dieser umfassenderen Bemühungen (nach Horovitz), Israel falsch darzustellen und es der diplomatischen Mittel zu berauben, sich zu verteidigen.

Es erübrigt sich hinzuzufügen, dass dies in der übrigen Welt nicht der Fall ist – dennoch zeigt es, wie sehr sich die israelische Öffentlichkeit nach innen wendet, wie isoliert und ängstlich sie wird. Dies sind Warnzeichen. Verzweifelte Menschen tun verzweifelte Dinge.

Die Realität ist, dass Israel versucht hat, eine späte Siedlerkolonisation auf Gebieten mit indigener Bevölkerung zu etablieren. Die erste Phase der Revolte gegen den Kolonialismus brach in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg aus. Jetzt erleben wir die zweite Phase der globalen radikalen antikolonialen Stimmung (die sich strategisch als BRICS manifestiert), die sich aber heute gegen den finanzialisierten Kolonialismus richtet, der sich als die „regelbasierte Ordnung“ ausgibt.

Israelis haben die Angewohnheit, bei besonderen Anlässen zwei Flaggen aufzuhängen: Die israelische Flagge und daneben die Flagge der USA. Wir sind auch Amerikaner: Wir sind der 51. Staat“, würden die Israelis sagen.

Nein‘, sagt die junge amerikanische Generation von heute: Wir werden uns nicht mit verdächtigen völkermörderischen Tendenzen gegen ein indigenes Volk identifizieren.

Kein Wunder, dass einige der herrschenden Eliten verzweifelt versuchen, die kritischen Erzählungen zu verbieten. Wenn Israel heute die Zielscheibe ist, könnten die Narrative morgen Washingtons Erleichterung des kolonialen Massakers kritisieren? Haben sie (das Biden-Team) vielleicht damit geliebäugelt, Netanjahu den Boden unter den Füßen wegzuziehen – um den Status quo in Israel noch ein wenig länger zu erhalten (zumindest bis nach den US-Wahlen)?

