https://english.almayadeen.net/articles/analysis/will-the-israelis-perpetrate-a-clandestine-9-11-style-terror



Werden die Israelis einen geheimen Terroranschlag im Stil von 9/11 in den USA verüben?

Von Jad MelkiJad Melki

Quelle: Al Mayadeen Englisch

1. Dezember 2023

Werden die Israelis einen geheimen Terroranschlag im Stil von 9/11 in den USA verüben, um ihren Völkermord zu vertuschen, die Medienberichterstattung wieder zu gewinnen und Bidens Wiederwahl zu unterstützen?

Die zweite Intifada, die im September 2000 begann, führte zu einer noch nie dagewesenen Aufmerksamkeit für die Sache der Befreiung Palästinas, insbesondere in den USA und Europa. Ich war damals Student an der Kent State University – einer Universität, die historisch für ihren Aktivismus und ihre kraftvollen Proteste bekannt ist, insbesondere für die Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg in den 1960er und 1970er Jahren. Jahrestag des Massakers an der Kent State University, bei dem US-Soldaten bei dem Versuch, eine große Anti-Kriegs-Demonstration aufzulösen, vier Studenten erschossen und neun weitere verwundet hatten.

Der Geist des Aktivismus war in jenem Jahr deutlich spürbar. Ich konnte deutlich spüren, wie sich die Solidarität und die Unterstützung für die palästinensische Sache an den US-Universitäten verschoben, dank der vielen arabisch-amerikanischen Studentengruppen, die an den amerikanischen Universitäten gegründet wurden, aber auch aufgrund der Brutalität der israelischen Besatzung und ihrer völkermörderischen Tendenzen. Ein entscheidender Wendepunkt, der das Pendel zugunsten Palästinas ausschlagen ließ und die Lügen und Brutalität der Zionisten entlarvte, war die Ermordung von Muhamad al Durra. Das kurze Video des 12-jährigen Muhamad und seines Vaters, die hinter einer kleinen Absperrung kauern und um Hilfe bitten, während israelische Scharfschützen weiter auf sie schießen, wurde zum Symbol der zweiten Intifada. Das Video ging zu einer Zeit „viral“, als es noch keine sozialen Medien gab. Es war die Zeit der Anfänge des Internets, und es war kaum vorhersehbar, dass 23 Jahre später in den sozialen Medien Tausende von Muhamad Al-Durras zu sehen sein würden, die vom israelischen Apartheidregime kaltblütig umgebracht wurden.

Die zionistische Bewegung im Westen war über diesen plötzlichen Aufschwung der Solidarität mit Palästina an den US-Campus so erschrocken, dass die Israelis in den letzten zwei Jahrzehnten Millionen von Dollar bereitstellten, um die Lehrkräfte an den Universitäten zu überwachen, die Studenten einzuschüchtern und beide mit falschen „antisemitischen“ Anschuldigungen und anderen Fälschungen zu verfolgen. Dutzende von Gruppen mit direkten Verbindungen zum israelischen Geheimdienst und seinem US-Lobby-Arm AIPAC wurden zu diesem speziellen Zweck gegründet, darunter Camera on Campus, Canary Mission und die Israel on Campus Coalition. Diese Gruppen spionieren illegal US-Bürger aus und nehmen alle pro-palästinensischen Studenten und Lehrkräfte ins Visier, insbesondere die pro-palästinensische Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung. Ihr Ziel war es, eine weitere Welle der Solidarität zu verhindern, wie sie durch die zweite Intifada ausgelöst wurde.

Und obwohl die kleine pro-palästinensische Befreiungswelle im Jahr 2000 schnell abebbte, lag dies nicht an den pro-israelischen Campus-Spionagegruppen. Es brauchte ein viel größeres Ereignis.

Genau ein Jahr nach der zweiten Intifada ereigneten sich die Terroranschläge vom 11. September, und über Nacht verflog ein Großteil der pro-palästinensischen Sympathie und Solidarität oder wurde durch die überwältigenden Nachrichten über die Anschläge von Al-Qaida, einer extremistischen Gruppe, die ursprünglich von der CIA und dem saudischen Regime gegründet, finanziert und unterstützt wurde, um die Russen in Afghanistan zu bekämpfen, in den Hintergrund gedrängt. Die Anschläge hatten weder mit den Palästinensern noch mit den Irakern zu tun, aber die USA nutzten sie als Vorwand, um den Irak zu zerstören, und stützten sich dabei auf die Lüge von den Massenvernichtungswaffen und andere haltlose Fälschungen. Auch die Israelis nutzten den 11. September als Vorwand, um ihre ethnische Säuberung der Palästinenser fortzusetzen, mehr illegale Siedlungen zu bauen, mehr Land zu stehlen und mehr Palästinenser zu inhaftieren.

Heute verliert das völkermörderische israelische Apartheidregime erneut in einem noch nie dagewesenen Ausmaß weltweit die Medienberichterstattung, und Millionen von Menschen im Westen werden sich der 75 Jahre alten Ungerechtigkeit bewusst, der die Palästinenser unter der brutalen israelischen Besatzung ausgesetzt sind. All die israelischen Lügen und Propaganda helfen dem Land nicht und verdecken seine Verbrechen nicht. Die Menschen auf der ganzen Welt werden immer besser über diese historische Ungerechtigkeit aufgeklärt. Den Israelis gehen die Tricks aus, und all ihre Millionen von Dollar, die sie in die Bespitzelung von Hochschulgruppen und in die Lobbyarbeit von Meinungsforschungsinstituten investiert haben, die die Wahlkampagnen von Tausenden von US-amerikanischen und europäischen Politikern finanzieren, fallen auf die Schnauze. Sogar ihr Versuch, einen US-Politiker mit 20 Millionen Dollar zu finanzieren, um gegen die unverblümte palästinensisch-amerikanische Kongressabgeordnete Rashida Tlaib anzutreten, ging nach hinten los, und die Bestechung wurde von der Senatskandidatin Hill Harper abgelehnt – eine seltene ehrenhafte Haltung in der US-Politik, die notorisch durch Spenden von Lobby- und Sonderinteressengruppen beeinflusst wird.

Selbst die traditionell pro-israelischen westlichen Mainstream-Medien waren nicht in der Lage, der Flut von Bildern entgegenzuwirken, die über die sozialen Medien verbreitet wurden und den israelischen Krieg gegen Krankenhäuser, Bäckereien, Schulen und Kinder in Gaza enthüllten. Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass die Israelis etwas dagegen unternehmen werden. Es wird etwas Großes, Böses und Mörderisches sein, das darauf abzielt, massive Medienaufmerksamkeit zu erregen und der enormen Welle der Pro-Palästina-Solidarität in den USA entgegenzuwirken – dem Land, das über 130 Milliarden Dollar an Steuergeldern ausgegeben hat, um dieses rassistische Apartheidregime zu stützen, Geld, das in die Instandhaltung der bröckelnden US-Infrastruktur oder in die Unterstützung des verfallenden Bildungs- und Gesundheitssystems in diesem Land hätte fließen können.

Ich befürchte, dass der israelische Mossad heimlich einen Terroranschlag in den USA oder einem anderen westlichen Land in der Größenordnung der Anschläge vom 11. September 2001 oder sogar noch schlimmer heraufbeschwören wird, um von ihren völkermörderischen Verbrechen in Palästina abzulenken und zu versuchen, die Berichterstattung in den Medien zurückzuerobern.

Ich glaube nicht an Verschwörungstheorien, aber es gibt unbestreitbare Beweise für die engen Verbindungen zwischen dem israelischen Geheimdienst und mehreren extremistischen Gruppen in Syrien und im Irak, von denen viele direkt vom israelischen Mossad und andere von der CIA finanziert, bewaffnet und unterstützt wurden. Bei diesen extremistischen „Rebellen“-Gruppen handelt es sich um Söldner, die gegen Geld bereit sind, jeden abzuschlachten und zu töten. Es ist nicht undenkbar, dass der Mossad eine dieser extremistischen Gruppen anweist, einen Terroranschlag im Westen zu verüben – eine teure und komplizierte Operation, die eine starke Beteiligung der Israelis erfordert.

Viele haben sich gefragt, wo all diese extremistischen Gruppen in den letzten Wochen verschwunden sind und warum sie sich nicht gegen die israelischen Verbrechen ausgesprochen haben. Tatsächlich traten einige ihrer Anführer hervor und griffen den palästinensischen Widerstand an und versuchten, konfessionellen Hass und Spaltung zwischen den verschiedenen Widerstandsgruppen zu säen, indem sie die Spaltung zwischen Sunniten und Schiiten ausnutzten, aber ihre hasserfüllten Aufrufe stießen auf taube Ohren.

Darüber hinaus haben die Israelis eine Propaganda betrieben, die auf Europäer und Westler abzielt und behauptet, die Israelis würden den Terrorismus in Palästina bekämpfen, damit er Europa nicht erreicht. Ein Terroranschlag im Westen würde den Israelis gerade jetzt die einmalige Gelegenheit bieten, dem westlichen Publikum zu sagen: „Ich habe es euch ja gesagt“ und den palästinensischen Widerstand mit dem extremistischen Terrorismus zu verwechseln. Natürlich wird der palästinensische Widerstand damit nichts zu tun haben, aber sowohl die Israelis als auch die westlichen Regierungen werden dies ausnutzen, um jede pro-palästinensische Stimme zum Schweigen zu bringen, die fortgesetzte Unterstützung des israelischen Völkermords zu rechtfertigen und die Anschläge als Vorwand für ihre eigene politische Agenda zu nutzen, so wie sie es nach den Anschlägen vom 11. September getan haben. Stellen Sie sich vor, was dies für die sinkende Popularität der Biden-Regierung und der unpopulären europäischen Regierungschefs bedeuten würde – ein Geschenk des Himmels für ihre Wiederwahlkampagne.

Wenn dies geschieht, sollten die westlichen Bürger wissen, dass ihre Regierungen mitschuldig sind. Nach all den Sicherheitsvorkehrungen, die seit dem 11. September 2001 getroffen wurden, ist es heute unvorstellbar, dass ein Terroranschlag im Westen verübt werden könnte, ohne dass die Regierungen im Voraus davon wissen. Eine terroristische Operation im Westen wird so viel Geld kosten und so viele Geheimdienstinformationen und hochentwickelte Waffen erfordern, dass nur große Regierungen sie sich leisten können und in der Lage sind, sie durchzuführen. Es sollte auch jedem klar sein, dass die Hauptnutznießer das völkermörderische israelische Apartheidregime und westliche Führer sein werden, die Wahlen verlieren, insbesondere US-Präsident Joe Biden.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …