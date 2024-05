Who the fuck is Marie-Agnes? Roberto De Lapuente

Who the fuck is Marie-Agnes? Sie teilt gegen Bürger aus, verspottet deren Ansichten und droht ihnen zugleich mit der Meldung bei ihrem Arbeitgeber: Strack-Zimmermann.

Sie teilt gegen Bürger aus, verspottet deren Ansichten und droht ihnen zugleich mit der Meldung bei ihrem Arbeitgeber. Marie-Agnes Strack-Zimmermann verwechselt Bürger mit Gesinde.

Die FDP lud vor zwei Wochen in die oberschwäbische Kreisstadt Ravensburg. Zur Europawahlkampfveranstaltung. Mit dabei: Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Es gab Pfiffe und Buhrufe für ihr Erscheinen. Man warf ihr vor, eine Kriegshetzerin und Waffenlobbyistin zu sein. Die Düsseldorferin legte sich daraufhin mit den Bürgern in teils grotesker Weise an. Sie beleidigte die Andersdenkenden, warf ihnen vor, sie seien zu blöd, eine Pfeife in den Mund zu nehmen, und stellte in Aussicht, dass sie dafür bei Putin im Knast landen würden. Schwang da Verbitterung mit, weil das in Deutschland nicht so einfach ist? Sie stiefelte über das Podium, schrie wild auf die unzufriedenen Bürger ein, und man bekam nach und nach den Eindruck, dass dies genau das Metier ist, in dem sie sich wohlfühlt. Weiterlesen bei overton-magazin.de

