We are Gaza’s scattered fragments In Gaza, the enemy was in the sky, immaterialized and almost unattainable, so we could create a sense of normalcy in our daily lives. But leaving Gaza is what led to the pathologies that accompanied our detachment from our homeland and community.

In Gaza war der Feind im Himmel, immateriell und fast unerreichbar, so dass wir ein Gefühl der Normalität in unserem täglichen Leben schaffen konnten. Doch das Verlassen des Gazastreifens führte zu den Pathologien, die mit der Loslösung von unserem Heimatland und unserer Gemeinschaft einhergingen.

Wir sind die verstreuten Trümmer von Gaza

Von Tala Shurrab

25. Februar 2024

Während meines jüngsten Besuchs in Palästina habe ich unzählige Momente an jeder Ecke, in jeder Straße, bei jeder flüchtigen Begegnung und an jedem Treffpunkt eingefangen. Im Gegensatz zu meinen früheren enthusiastischen Besuchen blieb ich dieses Mal in tiefem Schweigen, als Beobachter, der die Umgebung, die Gerüche und die Gesichter der Menschen aufnahm. Jeder ist an verschiedenen Stellen meines Körpers eingraviert. Es fühlte sich an wie eine unausgesprochene Intuition, ein extrem lautes Flüstern, dass dies das letzte Mal sein könnte. Aber wir wollen nicht in Melodrama verfallen; es war schon immer so, dass man nie weiß, wann es tatsächlich das letzte Mal ist. Das Privileg zu erleben, nach Jahren der Abwesenheit zurückzukehren und zu erkennen, dass die Heimat nicht völlig ausgelöscht wurde, dass sie immer noch steht und die Familie intakt ist.

Der Ausflug in andere Teile Palästinas war der „Höhepunkt“ meiner fragmentierten Reise, zumindest dachte ich das. Eineinhalb Tage schlenderte ich durch die Straßen von Jerusalem und Bethlehem. Nach nur einer Stunde auf den Straßen der Altstadt hielt die „israelische“ Polizei meinen Bruder an, ein scheinbar routinemäßiger Vorfall. Normalität, dachten wir, als sie ihn gründlich durchsuchten, jeden Zentimeter seines Körpers abtasteten und alle versteckten Gegenstände untersuchten. Sie untersuchten meine Tasche und befragten uns zu unserer Beziehung.

Als sie uns schließlich gehen ließen, teilten sie uns mit, dass al-Aqsa an diesem Tag für Araber geschlossen sei. Juden brauchten einen ungestörten Zugang zum heiligen Land, eine aufdringliche Erinnerung an unser gestohlenes Land und die Verletzung unserer heiligen Räume, da wir gewaltsam zum Schweigen gebracht wurden.

Als ich unsere Geschichte Freunden aus Bethlehem erzählte, zeigten sie sich schockiert darüber, dass mein Bruder es gewagt hatte, seine Hände in die Tasche zu stecken.

„Das ist eine Drohung“, sagten sie, „wisst ihr das nicht?“ Nein, wir wissen es nicht.

Fragmentierte Geschichten, unvollständige Identitäten. Wir kennen die Geräusche der Bomben, die Angst, die unser Leben beherrscht, die endlosen Stunden, die wir damit verbringen, darauf zu warten, dass es wieder Strom und Wasser gibt, und das tiefe Gefühl der Unbeweglichkeit – und nicht die halbe Erfahrung.

Der Feind ist im Himmel, etwas fast Unerreichbares, Immaterielles, und so können wir ein Gefühl der Normalität in unserem Leben schaffen, um unsere Routinen zu erfüllen. Wir sind in unseren (zugewiesenen) 365 km2 gefangen; die Siedlerkolonie ist nur ein fremdes Wesen, das hinter der Schalttafel sitzt.

„Oh Scheiße“, sagten wir.

Mein Bruder flüsterte: „Vielleicht ist das Leben hier im Westjordanland schlimmer als in Gaza. Wenigstens werden wir dort getötet, ohne dass wir den Soldaten zu Gesicht bekommen.“

Ich schwieg, unsicher, ob es etwas Schlimmeres gibt, als von allem beraubt zu werden, was uns zu Menschen macht. An verschiedenen Orten und in meinem scheinbar lauten Kopf brachte ich immer wieder die Dichotomie meiner Extreme zum Ausdruck und verband sie mit dem Land, in dem ich geboren und aufgewachsen bin.

Gaza, ein vernachlässigter Ort, sichtbar oder verborgen, überrascht die Menschen mit seiner Normalität – dem Leben, das er inmitten des Todes, der einzigen akzeptierten Norm, aufrechtzuerhalten vermag. Abstrakte dekoloniale Kämpfe sind für viele eine intellektuelle Herausforderung und für jeden von uns zutiefst persönlich. Sie nehmen unsere Geschichten, verwischen unsere Bilder und unsere Erzählungen und machen sie zu ihren eigenen. Nuance und bahnbrechend, behaupten sie, während wir es seit mehr als 76 Jahren innerhalb und außerhalb des Heimatlandes praktizieren.

Niemals habe ich mich außerhalb meiner Heimat befreit gefühlt. Der Kolonisator, der Unterdrücker, schränkte meine Vorstellungskraft und Mobilität ein, wohin ich auch ging, setzte mir Grenzen, wie weit ich eine Stadt erkunden und wie ich Menschen kennen lernen konnte, und flößte mir ein völliges Misstrauen gegenüber der Gesellschaft und den Menschen um mich herum ein. Die Kolonisierung umgab alles, und obwohl Skepsis eine wichtige Rolle spielt, schien meine Erzählung immer von ihr durchdrungen zu sein. Ich definierte mich immer in Bezug auf die Belagerung, die Kolonialisierung und die Unterdrückung. In den ersten Jahren im Ausland „passte“ ich mich den Härten an, überwand eine Hürde nach der anderen, wobei mir alles im Vergleich zu dem, was ich zu Hause erlebte und überlebte, trivial erschien. Sie nannten es Resilienz, was mich zunächst beruhigte. Resilienz klang wie etwas, das ich immer verkörpern sollte. Doch zeitweise versank ich in Depressionen, überwältigt von der Last der so genannten „Resilienz“, die ich mit mir herumtrug, nur um dann große Rückschläge zu erleben, die zu Monaten und Jahren tiefer Traurigkeit, Hilflosigkeit und Selbstmordgedanken führten.

Therapeuten, Lesungen und Freunde taten dies als normal ab.

„Vielleicht musste dein Körper nach all den Jahren des Überlebenskampfes einfach abschalten“, sagten sie, selbst nachdem ich der direkten Todesgefahr entkommen war. Jetzt aber verstehe ich, was es war: die Loslösung von meiner Gemeinschaft, von meinem Land. Das ist die Folge von Individualismus, von Gleichgültigkeit. So berechtigt sie manchmal auch sein mag, Depressionen fühlen sich egoistisch und egozentrisch an.

Ich glaubte, ich sei mit Pathologien beladen, mein Trotz wurde als Ungehorsam bezeichnet, meine Anpassungsversuche scheiterten, meine Assimilation erwies sich als undurchsichtig, und meine Existenz schwankte zwischen Unsichtbarkeit und vollständiger Präsenz.

Jetzt ist mein Trotz, durchdrungen von allen pathologischen Symptomen, das erste Mal, dass ich eine tiefe und tiefgreifende „Präsenz“ spüre.

Vielleicht sind wir alle verstreute Überreste von Gaza.

