Palestinian citizens of Israel brace for extremist attacks as incitement spreads Palestinians are on high alert with several communities warning of reprisal attacks as some right-wing groups call for the creation of militias



Die israelische Polizei durchsucht Palästinenser inmitten erhöhter Sicherheitsvorkehrungen in der Altstadt von Jerusalem nach einem beispiellosen Angriff der Hamas auf Israel, 7. Oktober (AP)

Die Palästinenser sind in höchster Alarmbereitschaft und mehrere Gemeinden warnen vor Vergeltungsanschlägen, da einige rechtsgerichtete Gruppen zur Bildung von Milizen aufrufen

Palästinensische Bürger Israels müssen sich auf extremistische Angriffe gefasst machen, da die Aufwiegelung zunimmt

Von Elis Gjevori

8. Oktober 2023

Palästinensische Bürger Israels machen sich auf Vergeltungsangriffe ultranationalistischer Israelis gefasst, während rechtsgerichtete israelische Gruppen nach dem schockierenden Angriff der Hamas vom Samstag die Jugend zur Mobilisierung aufrufen

Die mehrheitlich palästinensische Stadt Rahat, etwa 60 km südlich von Jerusalem, teilte mit, sie habe einen Notfallausschuss eingerichtet, um möglichen Angriffen extremistischer israelischer Gruppen zu begegnen.

„Wir appellieren an die Bürger, die Stadt nicht zu verlassen, es sei denn, es ist aufgrund einer Aufwiegelungskampagne notwendig“, sagte Atta Abu Madigham, der Bürgermeister von Rahat, in einer Erklärung.

Die Äußerungen kamen Stunden nach dem beispiellosen Angriff auf Israel am Samstag, bei dem palästinensische Kämpfer aus dem Gazastreifen Tausende von Raketen abfeuerten und auf dem Land-, Luft- und Seeweg nach Israel stürmten.

Nach Angaben israelischer Behörden wurden mindestens 250 Israelis getötet und mindestens 1.100 weitere verwundet. Die Hamas erklärte, sie habe Dutzende von Soldaten und Zivilisten gefangen genommen und nach Gaza gebracht.

Am Sonntagmorgen kämpften israelische Streitkräfte an sieben Orten in Israel gegen palästinensische Kämpfer und führten Luftangriffe auf den Gazastreifen durch. Etwa 250 Palästinenser wurden bei den Bombardierungen getötet.

Als Zeichen des Misstrauens zwischen jüdischen Israelis und den palästinensischen Bürgern des Landes wurden israelische Minister vom Geheimdienst Shin Bet aufgefordert, Straßen in der Nähe von arabischen Gemeinden zu meiden, wie der öffentliche Rundfunk Kan berichtete.

Die Behörden in Rahat teilten den palästinensischen Einwohnern mit, dass der Stadtrat eine Dringlichkeitssitzung abhalten werde, um die Sicherheitslage zu erörtern, und kündigten die Schließung aller Schulen an.

Khaled Ghurra, der Vorsitzende des Gemeinderats von Rahat, rief die palästinensische Gemeinschaft zur Vorsicht auf und erklärte, dass sie mit Provokationen seitens rechtsextremer Israelis rechnen müsse.

„Wer es vermeiden kann, in jüdische Städte zu gehen, selbst wenn er dort arbeitet, sollte dies vermeiden, um Schaden zu verhindern“, warnte Ghurra.

Wer es vermeiden kann, sich in jüdische Städte zu begeben, auch wenn er dort arbeitet, sollte dies vermeiden, um Schaden zu verhindern, der ihm zustoßen könnte.

– Khaled Ghurra, Gemeinderat von Rahat

Die palästinensischen Bürger Israels machen etwa 20 Prozent der 9,7 Millionen Einwohner des Landes aus. Sie sind die Nachkommen der einheimischen Bevölkerung, die bei der Gründung Israels im Jahr 1948 von zionistischen Milizen gewaltsam vertrieben wurde.

Seit Jahrzehnten leiden sie unter den diskriminierenden Gesetzen und Praktiken des israelischen Staates.

Im Mai 2021 lösten die Spannungen aufgrund wiederholter israelischer Angriffe auf die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem neben anderen Verstößen einen Krieg im Gazastreifen und Unruhen in gemischt palästinensisch-jüdischen Städten in ganz Israel aus. Rechtsextreme israelische Jugendliche, von denen viele aus illegalen Siedlungen im besetzten Westjordanland stammen, mobilisierten im Internet und zogen durch die Straßen auf der Suche nach Palästinensern, die sie angreifen konnten.

In den Stunden nach dem Angriff vom Samstag sah MEE Nachrichten, in denen rechtsgerichtete jüdische Gemeinden in Israel aufgefordert wurden, Milizen zu bilden.

„Wir sammeln Freiwillige für die Verteidigung, Bewachung und zivile Unterstützung in den gemischten Städten, im Negev und in Galiläa, an jedem Ort je nach Bedarf und in Abstimmung mit den Sicherheitskräften“, hieß es in einer Nachricht.

Potenzielle Rekruten wurden außerdem aufgefordert, ihre Bereitschaft zur Gründung einer Miliz über Google-Formulare zu melden.

Israel

Israelische Gruppen haben Informationen über Freiwillige gesammelt, die bereit sind, Milizen zu bilden (Middle East Eye)

Unterdessen wurden Mitglieder der Hilltop Youth, einer extremistischen Siedlergruppe, die an Angriffen auf Palästinenser im Westjordanland beteiligt ist, über WhatsApp aufgefordert, ihre Waffen immer bei sich zu tragen.

Eine palästinensische Bürgerin Israels, die nicht namentlich genannt werden wollte, zeigte Middle East Eye eine Nachricht, die sie von besorgten jüdischen Freunden und Nachbarn erhalten hatte, die sie aufforderten, sich in Sicherheit zu bringen.

Die Nachricht, die unter Ultranationalisten weitergegeben wurde, lautete: „Liebes jüdisches Volk, die Zeit ist gekommen, gegen die andere Seite vorzugehen. Entführt die Araber, mordet ohne Angst. Ihr seht einen Araber auf der Straße? Schmeißt ihn ins Auto, beschimpft ihn und vergesst nicht, ihn zu fotografieren und das Bild zu veröffentlichen.

„Kinder, Frauen und Erwachsene sind alle relevant. Ohne Gnade sollten Sie jeden Araber, unabhängig von Geschlecht und Alter, sofort entführen und töten. Verbrennen Sie Unternehmen, die Araber beschäftigen, und stellen Sie diese Unternehmen online, um sie zu beschämen und gegen sie zu arbeiten.“

In Jerusalem zogen am Samstagabend jüdische Israelis, die sich um das Wohlergehen ihrer palästinensischen Nachbarn sorgten, in Gruppen durch die Stadt, um sich vor ultranationalistischen Angriffen zu schützen.

Null Vertrauen in die israelische Regierung

Die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist die am weitesten rechts stehende in der Geschichte Israels. Ihr gehören mächtige rechtsextreme Ultranationalisten an, darunter Ben Gvir, der Minister für nationale Sicherheit, und Bezalel Smotrich, der Finanzminister.

Bilal, ein 25-jähriger Palästinenser, der in Israel lebt, sagte, die Angst unter den Palästinensern in Jerusalem sei greifbar, und viele fürchteten sich vor den kommenden Stunden und Tagen.

„Wir sind sehr besorgt über etwaige Repressalien, insbesondere für Palästinenser, die unter der Besatzungsherrschaft leben“, sagte er gegenüber MEE.

Gaza-Israel: Wie die Welt auf den Überraschungsangriff reagierte

Mehr lesen “

„Wir haben auch keinerlei Vertrauen, dass die Besatzungstruppen uns irgendeinen Schutz gewähren werden, obwohl wir in Jerusalem als ihre Untertanen und Bürger angesehen werden.“

Bilal bezeichnete die Ereignisse vom Samstag als „verrückt“ und warnte, dass Extremisten innerhalb der israelischen Regierung „zu unrechtmäßigen Handlungen gegen die palästinensischen Bürger“ Israels ermutigen könnten.

In der gemischt palästinensisch-jüdischen Stadt Jaffa gab es unterdessen Berichte über eine „Verhaftungskampagne“ gegen Palästinenser.

„Offensichtlich sollen diese haltlosen Anschuldigungen dazu dienen, die Straßen aus Angst vor einem Aufstand präventiv von Palästinensern zu räumen“, schrieb der prominente palästinensische Aktivist Mohammed El-Kurd auf Twitter.

Während der turbulenten Ereignisse des Jahres 2021 gingen viele palästinensische Bürger Israels in großer Zahl in palästinensischen Städten und Gemeinden in Israel auf die Straße, um die israelischen Angriffe auf Palästinenser im besetzten Ost-Jerusalem und im belagerten Gazastreifen abzulehnen.

Nach den Protesten zogen jüdische Ultranationalisten, von denen einige bewaffnet waren, durch die Straßen der gemischten palästinensisch-jüdischen Stadt Lod und griffen Gotteshäuser und Geschäfte in palästinensischem Besitz an. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …