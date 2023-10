The Gaza war is lost: But will Netanyahu concede? Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu had often boasted about the readiness of his army to deal with and to eliminate all threats to Israel’s ’security‘. The Israeli military, too, has…

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (3. v. l.) hält eine Sitzung mit dem Sicherheitskabinett in Tel Aviv, Israel, am 07. Oktober 2023. [Haim Zach (GPO) / Handout – Anadolu Agency]

Der Gaza-Krieg ist verloren: Aber wird Netanjahu nachgeben?

Von Ramzy Baroud

9. Oktober 2023

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat sich oft damit gebrüstet, dass seine Armee bereit sei, mit allen Bedrohungen für Israels „Sicherheit“ fertig zu werden und sie zu beseitigen.

Auch das israelische Militär hat zur israelischen Hasbara beigetragen, dass Tel Aviv in der Lage wäre, mehreren Bedrohungen an allen Fronten zu begegnen, vom Gazastreifen über das Westjordanland bis hin zum Libanon und Syrien.

Doch der Angriff der Hamas auf zahlreiche israelische Ziele am Samstag um genau 6 Uhr morgens palästinensischer Zeit bewies, dass er völlig und in beschämender Weise falsch lag. Weder Netanjahu noch seine Armee waren tatsächlich in der Lage, sich einer einzigen palästinensischen Gruppe entgegenzustellen, die allein und unter Belagerung operiert.

Es wird einige Zeit dauern, bis all dies bei den israelischen Führern, Militärs, Medien und der Gesellschaft ankommt. Im Moment versucht Netanjahu jedoch verzweifelt zu zeigen, dass Israel weiterhin ein mächtiges Land und eine regionale Macht ist, die den oft gepriesenen Status einer „unbesiegbaren“ Armee verdient hat.

Aber alle seine Optionen sind nahezu unmöglich.

Es war offensichtlich, dass die Hamas und später der Islamische Dschihad darauf bedacht waren, so viele Israelis wie möglich gefangen zu nehmen – sowohl Soldaten als auch Siedler.

Auf diese Weise sollte eine neue Verteidigungslinie geschaffen werden, die die militärische Reaktion Israels einschränken und Israel schließlich zu Verhandlungen zwingen würde.

Doch was der palästinensische Widerstand von Netanjahu will, ist ein zu hoher Preis für den umkämpften Premierminister.

Eine Erklärung nach der anderen, angefangen mit der des obersten Befehlshabers der Al-Qassam-Brigaden, Mohammed Deif, gefolgt von Ismail Haniyeh, dem Chef des politischen Büros der Hamas, und später von Ziyad Al-Nakhalah vom Islamischen Dschihad, zeigte, dass die palästinensischen Forderungen sowohl klar als auch präzise sind:

Freilassung aller Gefangenen, Achtung der Unantastbarkeit der heiligen Stätten der Palästinenser in Jerusalem, Beendigung der Belagerung des Gazastreifens und mehr.

Oder, anders.

Nach Israels anhaltenden Angriffen auf Palästinenser, ihre Häuser und religiösen Stätten entfesselt der Widerstand die Kampagne „Flutung von Al-Aqsa“ – Cartoon [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Nach Israels anhaltenden Angriffen auf Palästinenser, ihre Häuser und religiösen Stätten entfesselt der Widerstand die Kampagne „Fluten der Al-Aqsa“ – Karikatur [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Diese Forderungen sollten zwar als vernünftig angesehen werden, sind aber für Netanjahu und seine rechtsextreme Regierung kaum zu erfüllen. Wenn er nachgibt, wird seine Regierung schnell zusammenbrechen und die israelische Politik erneut ins Trudeln bringen.

Dieser Zusammenbruch scheint so oder so unmittelbar bevorzustehen.

Der extremistische Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir ist fast vollständig von der politischen Bühne verschwunden. Das ist eine wichtige Entwicklung.

Eine der Errungenschaften des Widerstands im Gazastreifen ist nämlich die Marginalisierung solch berüchtigter Persönlichkeiten, die ungestraft gegen unbewaffnete palästinensische Zivilisten in Jerusalem, in der Al-Aqsa-Moschee und sogar in den zahlreichen israelischen Gefängnissen vorgingen.

Doch eine neue Koalition in Israel würde Netanjahus Mission noch mehr erschweren.

Das Kabinett hat bereits den Kriegszustand erklärt, und potenzielle neue Minister wollen, dass Netanjahu sich verpflichtet, diese Kriegserklärung mit der Beendigung der Hamas zu verbinden. Für immer.

Dies sei der erste echte Gaza-Krieg, sagen sie. Sie wollen auch, dass es der letzte ist.

Aber wenn Netanjahu weiterhin Zivilisten im Gazastreifen durch Luftangriffe und Granatenbeschuss tötet, wie er und andere israelische Führer es bei früheren Militäroperationen getan haben, würde weder die Hamas noch irgendeine andere Gruppe beseitigt werden.

Der palästinensische Widerstand ist zu vorsichtig, um sich als leichtes Ziel für israelische Kampfflugzeuge, Drohnen und Scharfschützen zu präsentieren. Ihre Operationen finden fast ausschließlich im Untergrund statt.

Daraus folgt, dass die Zerschlagung des Widerstands eine massive Landinvasion erfordern würde.

Der Widerstand hat nicht nur alle Szenarien, einschließlich der Landinvasion, vorausgesehen, sondern eine Invasion des Gazastreifens würde mit Sicherheit zu Tausenden von israelischen Toten führen, ganz zu schweigen von Zehntausenden von palästinensischen Toten.

Außerdem hat sich der israelische Soldat als unfähig erwiesen, eine Bodenschlacht zu führen. Die Hamas hat dies in den letzten Tagen bewiesen, ebenso wie die Hisbollah im Libanon im Jahr 2000 und 2006.

Aber selbst wenn wir davon ausgehen, dass Israel in der Lage sein wird, eine solche Invasion durchzuführen, was wird es dann tun, wenn der Gazastreifen erobert ist?

Im Jahr 2005 musste die israelische Armee aufgrund des heftigen Widerstands im gesamten Gazastreifen fliehen. Sie evakuierte ihre Truppen und verlegte sie schnell wieder, um den Gazastreifen aus allen Richtungen zu umzingeln, was zu der berüchtigten Belagerung von heute führte.

Damals war der Widerstand viel schwächer, weniger organisiert und weit weniger bewaffnet als heute.

Wenn Israel wieder die Kontrolle über den Gazastreifen übernimmt, wird es täglich und möglicherweise noch jahrelang gegen denselben palästinensischen Widerstand kämpfen müssen.

Es ist unklar, welche Richtung Netanjahu einschlagen wird. Aber so oder so, egal was in den nächsten Tagen und Wochen passieren wird, hat Israel den Krieg in vielerlei Hinsicht verloren.

