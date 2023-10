Putin: „Wollen die USA etwa den Libanon bombardieren oder was sollen die Flugzeugträger dort?“ Auf der Plenarsitzung der Russischen Energiewoche am Mittwoch in Moskau ist der russische Präsident Wladimir Putin auf die Eskalation des Konflikts im Nahen Osten eingegangen. Er wies insbesondere darauf hin, dass dieses Problem nicht mit Gewalt gelöst werden kann und sollte, da dies zu Opfern unter der Zivilbevölkerung führe.

12 Okt. 2023



Auf der Plenarsitzung der Russischen Energiewoche am Mittwoch in Moskau ist der russische Präsident Wladimir Putin auf die Eskalation des Konflikts im Nahen Osten eingegangen. Er wies insbesondere darauf hin, dass dieses Problem nicht mit Gewalt gelöst werden kann und sollte, da dies zu Opfern unter der Zivilbevölkerung führe. Er sagte auch, dass die Anwesenheit des US-Flugzeugträgers die ohnehin schon schwierige Situation in der Region nur noch verschlimmere.



„Ich verstehe nicht, warum die Vereinigten Staaten Flugzeugträger ins Mittelmeer schicken – einer ist da schon und den zweiten haben sie angekündigt. Ich verstehe den Sinn nicht wirklich. Werden sie Libanon bombardieren oder was? Was werden sie tun? Oder versuchen sie nur, jemandem Angst zu machen? Aber es gibt dort Menschen, die vor nichts mehr Angst haben“, so Putin.

