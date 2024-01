„Bauernfängerei“

Protesting farmers block German vice chancellor from disembarking ferry More than 100 people took part in the blockade and pepper spray was used by the roughly 30 officers who were deployed, police said.

Eine Gruppe von Landwirten hinderte den deutschen Vizekanzler daran, von einer Fähre zu gehen, nachdem die Regierung die Sparpläne, die den Agrarsektor verärgerten, teilweise zurückgenommen hatte. / Foto: AP

Protestierende Landwirte blockieren deutschen Vizekanzler beim Verlassen der Fähre

Mehr als 100 Menschen nahmen an der Blockade teil, und die rund 30 eingesetzten Beamten setzten Pfefferspray ein, wie die Polizei mitteilte.

Eine Gruppe von Landwirten hat den deutschen Vizekanzler daran gehindert, eine Fähre zu verlassen, Stunden nachdem die Regierung die Sparpläne, die den Agrarsektor verärgert hatten, teilweise zurückgenommen hatte.

Der Protest wurde sowohl von der Regierung als auch von der Opposition missbilligt.

Wie die Polizei mitteilte, blockierten die Landwirte am Donnerstagabend eine Anlegestelle in Schluettsiel an der Nordseeküste, so dass Vizekanzler Robert Habeck auf die kleine Insel Hooge zurückkehren musste, berichtete die deutsche Nachrichtenagentur dpa.

Habeck, der auch Wirtschafts- und Klimaminister der Grünen ist, habe in der Nacht mit einer anderen Fähre das Festland erreicht, hieß es am Freitag.

Die unpopuläre Regierung von Bundeskanzler Olaf Scholz hatte die Landwirte im vergangenen Monat verärgert, als sie Pläne zur Kürzung der Agrarsubventionen als Teil eines Pakets ankündigte, mit dem ein Loch von 17 Milliarden Euro (18,6 Milliarden Dollar) im Haushalt 2024 gestopft werden soll.

Die Landwirte protestierten mit Traktoren in Berlin und riefen zu weiteren Demonstrationen in der kommenden Woche auf.

Am Donnerstag kündigte die Regierung eine teilweise Kehrtwende an. Sie erklärte, sie werde die Befreiung von der Kfz-Steuer für landwirtschaftliche Fahrzeuge beibehalten und die geplanten Kürzungen der Steuervergünstigungen für Diesel, der in der Landwirtschaft verwendet wird, staffeln.

Der Deutsche Bauernverband sagte schnell, dass der Rückzieher nicht weit genug gehe. Er fordert nach wie vor die Rücknahme beider Vorschläge und will an den für nächste Woche geplanten Protesten festhalten.

Scholz‘ Sprecher Steffen Hebestreit schrieb auf der sozialen Plattform X, die Blockade der Fähren sei „beschämend und verstoße gegen die Regeln“ einer demokratischen Gesellschaft.

Justizminister Marco Buschmann schrieb, dass „Gewalt gegen Menschen oder Sachen in der politischen Auseinandersetzung nichts zu suchen hat! Das diskreditiert das Anliegen vieler friedlich demonstrierender Landwirte“.

„Ich teile die Sorgen der Landwirte, aber dieser Übergriff ist absolut inakzeptabel“, schrieb der nordrhein-westfälische Landeshauptmann Hendrik Wust, Mitglied des größten konservativen Oppositionsblocks in Deutschland, auf X.

„Es schadet der berechtigten Sache der Bauern und muss Konsequenzen haben.“

Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, sagte am Freitag in einer Erklärung, dass „Blockaden dieser Art ein No-Go“ seien. Er fügte hinzu, dass „persönliche Angriffe, Beschimpfungen, Drohungen, Nötigung oder Gewalt einfach nicht in Ordnung sind“.

Die Haushaltssanierung mit den umstrittenen Kürzungen war notwendig geworden, nachdem das höchste deutsche Gericht eine frühere Entscheidung aufgehoben hatte, 60 Milliarden Euro (fast 66 Milliarden Dollar), die ursprünglich zur Abfederung der Folgen der COVID-19-Pandemie vorgesehen waren, für Maßnahmen zur Bekämpfung der Klimakrise und zur Modernisierung des Landes umzuwidmen.

Das Manöver verstieß gegen die strengen selbst auferlegten Verschuldungsgrenzen Deutschlands.

