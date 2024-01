Israeli wife of billionaire who campaigned to oust Harvard president faces plagiarism accusations Bill Ackman called out journalists, saying they broke a ’sacred code‘ for investigating his wife, a former professor at MIT

Der milliardenschwere Investor William Ackman spricht auf der DealBook-Konferenz der New York Times im Jazz at Lincoln Center am 10. November 2016 in New York City (AFP)

Bill Ackman rief Journalisten zu sich und sagte, sie hätten einen „heiligen Kodex“ gebrochen, als sie über seine Frau, eine ehemalige Professorin am MIT, recherchierten

Israelische Frau des Milliardärs, der sich für den Sturz des Harvard-Präsidenten einsetzte, sieht sich Plagiatsvorwürfen ausgesetzt

8. Januar 2024

Der milliardenschwere Hedgefonds-Manager, der sich an einer Kampagne zum Sturz des ehemaligen Präsidenten von Harvard wegen Antisemitismus und Plagiatsvorwürfen beteiligte, ist in einen neuen Streit verwickelt, weil seine Frau in ihrer akademischen Arbeit Wikipedia und andere Wissenschaftler plagiiert haben soll.

Business Insider berichtete am Freitag, dass Bill Ackmans israelisch-amerikanische Frau Neri Oxman, eine Architektin und ehemalige Professorin, in ihrer Doktorarbeit am Massachusetts Institute of Technology bei anderen Wissenschaftlern abgekupfert hat.

„Drei davon waren Passagen, in denen sie Anführungszeichen hätte setzen sollen, dies aber nicht tat, und eine enthielt Formulierungen eines anderen Autors, ohne sie zu zitieren“, berichtete Business Insider.

Die Nachrichtenseite sagte, dass Oxmans Arbeit „mehrere Fälle von Plagiaten enthielt, in denen sie Texte aus anderen Quellen als ihre eigenen ausgab, ohne das Original in irgendeiner Weise zu zitieren“, und fügte hinzu, dass sie „mindestens 15 Passagen“ aus ihrer Dissertation „ohne jegliche Zitierung aus Wikipedia-Einträgen“ übernommen habe.

Als Reaktion auf den Artikel entschuldigte sich Oxman auf der Social-Media-Plattform X.

Bekannter Antizionist

Oxmans Ehemann, der CEO von Pershing Square Capital Management, ging in die Offensive und erklärte seinen 1,1 Millionen Anhängern in den sozialen Medien, Business Insider habe mit der Recherche über seine Frau „einen heiligen Kodex gebrochen“.

„Man geht niemals gegen die Familie von jemandem vor, um sich an einen Geschäftsmann heranzumachen. Dies ist ein heiliger Kodex, den ich noch nie verletzt gesehen habe“, schrieb er auf X.

Er sagte, dass Business Insider einen Folgeartikel vorbereite und die ehemaligen Studenten seiner Frau anrufe, „während wir sprechen“, und dass ein Journalist von Bloomberg seine Kinder für eine separate Geschichte auf ihren Handys kontaktiert habe.

Er bezeichnete den Redakteur der investigativen Gruppe bei Business Insider als „bekannten Antizionisten“ und sagte, seine Frau sei ins Visier geraten, weil sie Israelin sei.

Ackman versprach, eine Plagiatsuntersuchung gegen den Journalisten von Business Insider und gegen andere MIT-Fakultäts-, Vorstands- und Ausschussmitglieder, einschließlich der Präsidentin der Universität, Sally Kornbluth, einzuleiten. Ackman sagte zuvor, er habe „guten Grund zu glauben“, dass die Plagiatsvorwürfe gegen seine Frau von einer Quelle innerhalb der Universität stammten.

Ackman, der Jude ist, besuchte sowohl das Grundstudium als auch die Wirtschaftsfakultät der Harvard University. Er sagt, er habe in den letzten Jahren 50 Millionen Dollar an seine ehemaligen Studenten gespendet. Außerdem hat er die Universität beschuldigt, eine Aktienspende in Höhe von 10 Mio. Dollar, die er im Jahr 2020 gemacht hat, falsch zu verwalten.

Ackman hat sich zu einem der sichtbarsten Kämpfer gegen die Universitäten der Ivy League entwickelt, indem er deren Versagen bei der Bekämpfung von Antisemitismus und bei Programmen zur „Vielfalt und Integration“ anprangert.

Die Universitäten sind zu einem Schlachtfeld in Amerikas „Kulturkrieg“ geworden. Der Krieg in Gaza hat zu einer neuen Spaltung zwischen pro-israelischen und pro-palästinensischen Studentengruppen und Akademikern geführt.

Bis vor kurzem war Ackman eher als kämpferischer, aktivistischer Investor bekannt. Er hat sein hartes Geschäftsgebaren genutzt, um sich mit führenden Universitäten anzulegen, indem er ihnen vorwarf, bei der Bekämpfung des Antisemitismus versagt zu haben, und gleichzeitig ein hartes Durchgreifen bei der Unterstützung Palästinas an den Universitäten forderte.

Privatjet-Angebot

Nach dem 7. Oktober schlug er in den sozialen Medien hohe Wellen, als er Harvard aufforderte, die Namen der Studenten freizugeben, die ein Schreiben unterzeichnet hatten, in dem Israel für den Angriff der Hamas verantwortlich gemacht wurde.

Seine Bemühungen konzentrierten sich dann darauf, Briefe an die damalige Harvard-Präsidentin Claudine Gay zu schreiben, die seiner Meinung nach den Hamas-Angriff nicht verurteilt hatte und deren Herangehensweise an den Krieg zu Gewalt gegen Juden in Harvard geführt hatte.

In einem Fall bot er an, seinen Privatjet nach Harvard zu schicken, damit Gay eine Vorführung des israelischen Botschafters bei der UNO über den Anschlag vom 7. Oktober sehen konnte und noch Zeit hatte, am nächsten Morgen in Washington bei einer Antisemitismus-Anhörung auszusagen. Sie lehnte ihn höflich ab.

Ackmans schärfster Angriff erfolgte, nachdem Gay, Kornbluth vom MIT und Liz Magill, Präsidentin der University of Pennsylvania, bei der Anhörung der Frage einer US-Kongressabgeordneten ausgewichen waren, ob Aufrufe von Studenten zum Tod von Juden gegen den Verhaltenskodex ihrer Schulen verstoßen würden.

Er forderte die Präsidentinnen auf, „in Ungnade“ zurückzutreten.

Obwohl sich das Leitungsgremium von Harvard und viele Studenten hinter Gay stellten, trat sie später zurück. Auch Magill trat von der Penn University zurück.

