Deutschland muss wegen verstärkter Waffenlieferungen an Israel vor Gericht verantworten

von Sal Ahmad

6. März 2024

Familienangehörige von im Gazastreifen getöteten Palästinensern sagen, Deutschland mache sich durch Waffenverkäufe an Tel Aviv mitschuldig an Israels Kriegsverbrechen.

Während die palästinensische Diaspora und ihre Verbündeten fast täglich in verschiedenen europäischen Hauptstädten Protestkundgebungen veranstalten, um auf die israelische Brutalität aufmerksam zu machen, haben die europäischen Politiker weggeschaut. / Foto: Reuters-Archiv

Letzte Woche haben Anwälte, die deutsche Staatsbürger vertreten, deren Familienangehörige bei Israels andauerndem Militärangriff auf den Gazastreifen getötet wurden, Strafanzeige gegen führende Politiker des Landes wegen „Beihilfe zu Kriegsverbrechen und Völkermord“ gestellt.

In der Klage werden deutsche Politiker, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock, für die „Kriegsverbrechen“ und den „Völkermord“ in Gaza verantwortlich gemacht, weil Berlin in den letzten Monaten zunehmend Waffen an Israel geliefert habe, so Nadija Samour, eine der Anwältinnen in dem Fall.

„Wir haben Strafanzeige gegen den Bundessicherheitsrat erstattet, der für die Genehmigung von Waffenexporten zuständig ist und dies seit dem 7. Oktober in zunehmendem Maße tut, nämlich um das Zehnfache. Sie tun dies zur Unterstützung Israels und wir denken, dass dies Beihilfe zum Völkermord ist.“

Mehr als 30.000 Palästinenser, darunter viele Frauen und Kinder, wurden durch die wahllosen israelischen Bombenangriffe getötet.

Ganze Viertel und Städte in Gaza wurden in Schutt und Asche gelegt. Hunderttausende verzweifelte Menschen waren gezwungen, ihre Häuser zu verlassen und in einem schmalen Streifen in Rafah Schutz zu suchen.

Die UN und andere Hilfsorganisationen warnen vor einer drohenden Hungersnot, da Israel die Lieferung von Hilfsgütern blockiert. Durch den israelischen Angriff auf Krankenhäuser sind Babys an Beatmungsgeräten gestorben, Palästinenser suchen auf Müllhalden nach Lebensmitteln, und vor kurzem wurden rund hundert Menschen getötet, nachdem israelische Truppen das Feuer eröffneten, als hungrige Menschen in der Nähe der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel auf Hilfslieferwagen zustürmten.

Israel muss sich vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes verantworten.

Während die palästinensische Diaspora und ihre Verbündeten fast täglich in verschiedenen europäischen Hauptstädten Protestkundgebungen veranstalten, um auf die israelische Brutalität aufmerksam zu machen, haben die europäischen Staats- und Regierungschefs weggeschaut. Und einige Länder wie Deutschland schicken sogar Waffen nach Israel.

Samour sagt, Deutschland habe die UN-Völkermordkonvention unterzeichnet und sei rechtlich verpflichtet, Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verhindern.

Artikel 3 der Konvention, der die Beihilfe zum Völkermord direkt verbietet, bereitet der deutschen Führung ernsthafte Sorgen, da das Land seine Waffenverkäufe an Israel fortsetzt – ein Schritt, der hochrangige deutsche Regierungsvertreter als Komplizen des Völkermords qualifizieren könnte.

Samour stellt jedoch klar, dass die deutsche Führung Israels Handlungen zwar nicht als Völkermord ansieht, das deutsche Grundgesetz jedoch die Möglichkeit vorsieht, Personen strafrechtlich zu verfolgen, die direkt in Völkermord, Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit verwickelt oder daran beteiligt sind.

Das Gesetz lautet: „Für Straftaten …, die im Ausland begangen worden sind, gilt dieses Gesetz unabhängig vom Recht des Tatortes, wenn der Täter Deutscher ist oder sich die Tat gegen die Bundesrepublik Deutschland richtet.“

Das Völkerstrafgesetzbuch führt weiter aus: „Eine Angriffshandlung ist die Anwendung von Waffengewalt durch einen Staat gegen die Souveränität, die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines anderen Staates oder in einer anderen Weise, die mit der Charta der Vereinten Nationen unvereinbar ist.“

„Nur Personen, die in der Lage sind, die politischen oder militärischen Maßnahmen eines Staates tatsächlich zu kontrollieren oder zu lenken, können an einer Straftat beteiligt sein“, heißt es in dem Gesetz.

Samour sagt, das 2002 verabschiedete Gesetz stelle Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord unter Strafe und könne daher genutzt werden, um den Familien der Opfer Gerechtigkeit zu verschaffen und Waffenverkäufe an Israel zu stoppen.

„Nach diesem Gesetz hat Deutschland eine klare Verpflichtung, Völkermord zu verhindern, und deutsche Staatsvertreter sollten ihren Einfluss geltend machen und alle ihnen zur Verfügung stehenden legalen Mittel einsetzen, um Israel zu beeinflussen, von völkermörderischen Handlungen Abstand zu nehmen“, so Samour.

Bisher war die deutsche Regierung der lauteste Unterstützer Israels in seinem Krieg und hat sich wiederholt geweigert, einen Waffenstillstand zu fordern.

Deutschlands Waffenexporte nach Israel beliefen sich im vergangenen Jahr auf 326 Mio. € (350 Mio. $), von denen die meisten nach dem 7. Oktober genehmigt wurden – eine Verzehnfachung der Waffenexporte nach Israel im Vergleich zu 2022. Die aus Deutschland gekauften Waffen machen 28 Prozent der gesamten Militäreinfuhren Israels aus.

„Dies ist die Verantwortung des deutschen Staates, und da der deutsche Staat seine Verantwortung nicht ernst nimmt, sind wir hier, um ihn daran zu erinnern, dass es keine Doppelmoral gibt. Die palästinensischen Opfer verdienen Gerechtigkeit wie andere Opfer weltweit, und wir werden sie zur Rechenschaft ziehen“, so Samour.

Auf der Suche nach Gerechtigkeit

Nora Ragab, eine Deutsch-Palästinenserin, die zu den Klägern in der Strafanzeige gegen deutsche Politiker gehört, sagte, dass ihr in Gaza lebender Onkel bei den israelischen Bombardierungen ums Leben gekommen sei.

Nora sagt, sie habe große Angst davor, rechtliche Schritte einzuleiten und ihren Namen in den Medien zu veröffentlichen, weil sie als Antisemitin abgestempelt werden und wahrscheinlich ihren Job verlieren könnte. Aber sie sagt, dass sie nicht einfach nur zuschauen kann und Gerechtigkeit für ihren Onkel will.

„Wir können nicht einfach zuschauen, wie sich der Völkermord an unseren Familien und unserem Volk in Gaza entfaltet“, sagt sie gegenüber TRT World.

„Wir werden mit so vielen Mitteln wie möglich, die uns zur Verfügung stehen, versuchen, Druck auf die Regierung oder die Akteure auszuüben, damit sie dem Völkermord ein Ende setzen.“

Israel bereitet eine Bodeninvasion in Rafah vor, der Stadt im Gazastreifen, in der mehr als eine Million Palästinenser Zuflucht gefunden haben.

„Wir können auf die Straße gehen, wir können protestieren, aber wir denken auch, dass es wichtig ist, rechtliche Schritte einzuleiten, um die deutsche Regierung für die Aktionen verantwortlich zu machen“, sagt Nora.

Sie sagt, in mehreren anderen Ländern hätten Gerichte kürzlich die Regierungen angewiesen, keine Waffen zu verkaufen und sich an das internationale Recht zu halten.

„Ich glaube an die Gerechtigkeit, und ich glaube auch an das Rechtssystem.“

Die juristische Initiative von Familien aus dem Gazastreifen und deutschen Anwälten wurde von zivilgesellschaftlichen Organisationen wie dem European Legal Support Center (ELSC), dem Palestine Institute for Public Diplomacy (PIPD) und Law for Palestine im Rahmen der Justice and Accountability for Palestine Initiative unterstützt.

Die deutsche Führung hat lange an ihrer „besonderen Verantwortung“ gegenüber Israel aufgrund der Nazi-Vergangenheit des Landes festgehalten. Viele Deutsche sind jedoch zunehmend unzufrieden mit der einseitigen Haltung ihrer politischen Führung zum israelisch-palästinensischen Konflikt.

„Unser Volk wird brutal abgeschlachtet, manchmal fühle ich ein Gefühl der Hilflosigkeit, aber ich hoffe, dass wir durch diese Untersuchung, die hoffentlich kommen wird, auch das Bewusstsein der Menschen in Deutschland schärfen können“, sagt Nora.

QUELLE: TRT Welt

Sal Ahmed ist Journalist und politischer Analyst und berichtet für verschiedene internationale Nachrichtenorganisationen über europäische Angelegenheiten.

Übersetzt mit deepl.com

