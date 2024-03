How the ‚fight against antisemitism‘ became a shield for genocide Western capitals no longer treat Israel like a state, a political actor capable of slaughtering children, but rather as a sacred cause. So any opposition has to be a blasphemy

Pro-Israel-Anhänger protestieren am Trafalgar Square in London, 14. Januar 2024 (Henry Nicholls/AFP)

Wie der „Kampf gegen Antisemitismus" zu einem Schutzschild für Israels Völkermord wurde

Jonathan Cook

7. März 2024

Die westlichen Hauptstädte behandeln Israel nicht mehr wie einen Staat, einen politischen Akteur, der in der Lage ist, Kinder abzuschlachten, sondern wie eine heilige Sache. Deshalb muss jede Opposition eine Blasphemie sein.

Wenn man die etablierten Medien liest, könnte man zu dem Schluss kommen, dass Israel und seine eifrigsten Unterstützer einen ernsthaften Kampf gegen eine offensichtliche neue Welle des Antisemitismus im Westen führen.

In einem Artikel nach dem anderen erfahren wir, wie Israel und westliche jüdische Führungsgremien unsere Besorgnis und Empörung über den Anstieg antijüdischer Hassvorfälle einfordern. Organisationen wie der Community Security Trust im Vereinigten Königreich und die Anti-Defamation League in den USA erstellen ausführliche Berichte über den unaufhaltsamen Anstieg des Antisemitismus, insbesondere seit dem 7. Oktober, und warnen, dass dringend Maßnahmen erforderlich sind.

Zweifelsohne besteht eine reale Bedrohung durch Antisemitismus, und wie immer kommt dieser größtenteils von der extremen Rechten. Israels Handlungen – und seine falsche Behauptung, alle Juden zu vertreten – tragen nur dazu bei, ihn zu schüren.

Diese moralische Panik ist ganz offensichtlich eigennützig. Sie lenkt unsere Aufmerksamkeit von den dringenden, allzu konkreten Beweisen dafür ab, dass Israel im Gazastreifen einen Völkermord begeht – einen Völkermord, bei dem Zehntausende von Unschuldigen abgeschlachtet und verstümmelt wurden.

Sie lenkt unsere Aufmerksamkeit stattdessen auf fadenscheinige Behauptungen über eine sich verschärfende Krise des Antisemitismus, deren greifbare Auswirkungen begrenzt zu sein scheinen und für die die Beweise nur allzu deutlich übertrieben sind.

Schließlich ist ein Anstieg des „Judenhasses“ fast unvermeidlich, wenn man Antisemitismus neu definiert, wie es westliche Offizielle kürzlich mit der neuen Definition der International Holocaust Remembrance Alliance getan haben, um Antipathie gegenüber Israel einzuschließen – und das in einem Moment, in dem Israel selbst vor dem Weltgerichtshof den Anschein erweckt, einen Völkermord zu verüben.

Die Logik Israels und seiner Befürworter sieht in etwa so aus: Viel mehr Menschen als sonst bringen ihren Hass auf Israel, den selbsternannten Staat des jüdischen Volkes, zum Ausdruck. Es gibt keinen Grund, Israel zu hassen, es sei denn, man hasst, was es repräsentiert, nämlich die Juden. Daher ist der Antisemitismus auf dem Vormarsch.

Dieses Argument leuchtet den meisten Israelis, seinen Parteigängern und der überwältigenden Mehrheit der westlichen Politiker und karrierebewussten Journalisten ein. Das heißt, dieselben Leute, die Forderungen nach Gleichheit im historischen Palästina – „vom Fluss bis zum Meer“ – als Forderungen nach einem Völkermord an den Juden interpretieren.

Die Sängerin Charlotte Church zum Beispiel wurde von den gesamten Medien des Establishments des Antisemitismus bezichtigt, nachdem sie mit einem „pro-palästinensischen Gesang“ Geld für die Kinder im Gazastreifen gesammelt hatte, die unter der israelischen Hilfsblockade leiden. Das beanstandete Lied enthielt den Text „Vom Fluss zum Meer“, in dem die Befreiung der Palästinenser von der jahrzehntelangen israelischen Unterdrückung gefordert wird.

Am Wochenende unterstellte Bundeskanzler Jeremy Hunt erneut, dass Märsche, die einen Waffenstillstand fordern, antisemitisch seien, weil sie angeblich Juden „einschüchtern“ würden. In der Tat sind Juden bei diesen Märschen sehr präsent. Er bezog sich damit auf Zionisten, die das Gemetzel in Gaza entschuldigen.

In ähnlicher Weise schimpfte ein BBC-Reporter nach George Galloways überwältigendem Wahlsieg „für Gaza“ in Rochdale letzte Woche über den ehemaligen Labour-Abgeordneten Chris Williamson, weil er das Wort „Völkermord“ benutzt hatte, um Israels Aktionen zu beschreiben.

Der Reporter war besorgt, dass der Begriff „einige Leute beleidigen könnte“, obwohl der Weltgerichtshof den Vorwurf des Völkermordes für plausibel hält.

Ein schauriges Phänomen

Doch der Ehrgeiz dieser Israel-Eiferer geht viel tiefer als bloße Ablenkung. Israels Führer und die meisten seiner Bürger schämen sich nicht für ihren Völkermord, so scheint es, und auch nicht für ihre ausländischen Unterstützer.

Wenn ich mich in den sozialen Medien umschaue, dann bringt das Gemetzel in Gaza diese Apologeten nicht aus der Fassung, ja nicht einmal zum Nachdenken. Sie scheinen in ihrer Unterstützung für Israel zu schwelgen, während die Welt mit Entsetzen zusieht.

Jeder blutige Körper eines palästinensischen Kindes und die Empörung, die er bei den Zuschauern hervorruft, nährt ihre Selbstgerechtigkeit. Sie verschanzen sich, sie ziehen sich nicht zurück.

Sie scheinen in der Wut und Empörung der breiten Öffentlichkeit über die Auslöschung so vieler junger Leben eine seltsame Beruhigung – ja sogar Trost – zu finden.

Dies spiegelt sehr genau die Reaktion israelischer Beamter auf das Urteil des Internationalen Gerichtshofs wider, wonach es plausibel ist, dass Israel in Gaza einen Völkermord begeht.

Viele Beobachter gingen davon aus, dass Israel versuchen würde, die Richter und die Weltöffentlichkeit zu beschwichtigen, indem es seine Gräueltaten abschwächt. Sie hätten sich nicht mehr irren können. Indem es sich dem Gericht widersetzte, wurde Israel sogar noch dreister, wie sein entsetzlicher Angriff auf das Nasser-Krankenhaus im letzten Monat und sein tödlicher Angriff auf Palästinenser, die in der letzten Woche versuchten, einen Hilfskonvoi zu erreichen, bezeugen.

Israels Kriegsverbrechen – die auf allen Plattformen der sozialen Medien verbreitet werden, auch von seinen eigenen Soldaten – sind uns noch deutlicher vor Augen geführt worden als vor dem Urteil des Weltgerichtshofs.

Dieses Phänomen ist erklärungsbedürftig. Es sieht schaurig aus. Aber es hat eine innere Logik, die ein Licht darauf wirft, warum Israel für viele jüdische Menschen im In- und Ausland, aber auch für andere, zu einer emotionalen Krücke geworden ist.

Es ist nicht nur so, dass sich Juden und Nichtjuden, die sich der Ideologie des Zionismus verschrieben haben, mit Israel identifizieren. Es geht noch tiefer. Sie sind völlig abhängig von einer Weltanschauung – die ihnen lange Zeit von Israel und ihren eigenen Gemeindeführern sowie von den ölgierigen westlichen Einrichtungen vermittelt wurde -, die Israel in den Mittelpunkt des moralischen Universums stellt.

Sie sind in etwas hineingezogen worden, das eher wie eine Sekte aussieht – und zwar eine sehr gefährliche, wie die Schrecken von Gaza zeigen.

Albatros, nicht Zuflucht

Die Behauptung, die sie verinnerlicht haben – dass Israel eine notwendige Zuflucht vor den angeblich angeborenen völkermörderischen Impulsen der Nicht-Juden ist – hätte ihnen in den letzten fünf Monaten auf den Kopf fallen müssen.

Wenn der Preis für die Beruhigung – für ein Versteck für den Fall der Fälle – das Abschlachten und Verstümmeln von Zehntausenden von palästinensischen Kindern und das langsame Verhungern von Hunderttausenden von weiteren ist, dann ist dieses Versteck nicht erhaltenswert.

Er ist kein Zufluchtsort, er ist ein Albatros. Es ist ein Schandfleck. Es muss verschwinden und durch etwas Besseres für Juden und Palästinenser in der Region – „vom Fluss bis zum Meer“ – ersetzt werden.

Warum also waren diese Israel-Partisanen nicht in der Lage, zu einer Schlussfolgerung zu gelangen, die für alle anderen – oder zumindest für diejenigen, die nicht den Interessen des westlichen Establishments unterworfen sind – moralisch so selbstverständlich ist?

Weil Hardcore-Zionisten, wie alle Sekten, immun gegen Selbstreflexion sind. Nicht nur das, sondern ihre Argumentation ist von Natur aus zirkulär.

Israel, die Schöpfung des Zionismus, ist nicht im Geringsten daran interessiert, eine Lösung für den Antisemitismus zu finden, wie er behauptet. Das Gegenteil ist der Fall. Es ernährt sich vom Antisemitismus und braucht ihn.

Israel, die Schöpfung des Zionismus, ist nicht im Geringsten daran interessiert, eine Lösung für den Antisemitismus zu bieten, wie es behauptet. Ganz im Gegenteil. Es nährt sich vom Antisemitismus und braucht ihn.

Der Antisemitismus ist sein Lebenselixier, der eigentliche Grund für Israels Existenz. Ohne Antisemitismus wäre Israel überflüssig, es bräuchte es nicht als Heiligtum.

Der Kult wäre vorbei, ebenso wie die endlose Militärhilfe, der besondere Handelsstatus mit dem Westen, die Arbeitsplätze, der Landraub, die Privilegien und das Gefühl der Wichtigkeit und der ultimativen Opferrolle, das die Entmenschlichung anderer, nicht zuletzt der Palästinenser, ermöglicht.

Wie alle wahren Gläubigen haben auch Israels Partisanen im Ausland – die sich selbst stolz als „Zionisten“ bezeichnen, aber jetzt auf Social-Media-Plattformen Druck ausüben, um den Begriff als antisemitisch zu verbieten, da die Ziele der Bewegung immer transparenter werden – zu viel zu verlieren, wenn sie an sich selbst und der Gemeinschaft zweifeln.

Der Kampf gegen Antisemitismus bedeutet, dass nichts anderes Vorrang haben kann – nicht einmal Völkermord. Was wiederum bedeutet, dass kein größeres Übel anerkannt werden kann, nicht einmal der Massenmord an Kindern. Keine größere Bedrohung, wie dringlich sie auch sein mag, darf in den Vordergrund rücken.

Und um den Zweifel in Schach zu halten, muss mehr Antisemitismus – mehr vermeintliche existenzielle Bedrohungen – erzeugt werden.

Rassismus in neuem Gewand

In den letzten Jahren bestand die größte Schwierigkeit für den Zionismus darin, dass die wahren Rassisten – auf der Rechten, die oft in den westlichen Hauptstädten an der Macht sind – auch die stärksten Verbündeten Israels waren. Sie haben ihre traditionellen rassistischen Ideologien – die einst den Antisemitismus nährten und wieder nähren könnten – in ein neues Gewand gekleidet: als Islamophobie.

In Europa und den Vereinigten Staaten sind die Muslime die neuen Juden.

Vertriebene palästinensische Kinder warten in Rafah im Gazastreifen auf Nahrung, 19. Februar 2024 (Mohammed Abed/AFP)

Das ist ideal für Israel und seine Parteigänger. Ein angeblicher „globaler, zivilisatorischer Krieg“ – ein ideologischer Deckmantel, um die fortgesetzte westliche Vorherrschaft über den ölreichen Nahen Osten zu rechtfertigen – stellt Israel, den regionalen Kampfhund, immer auf die Seite der Engel, fest an der Seite der weißen Nationalisten.

Da Israel und seine Apologeten die wahren Rassisten und Antisemiten an der Macht nicht entlarven können, müssen sie neue erschaffen. Und dazu war es notwendig, die Definition von Antisemitismus bis zur Unkenntlichkeit zu verändern, um sich auf diejenigen zu beziehen, die sich dem kolonialen Herrschaftsprojekt widersetzen, in das Israel zutiefst integriert ist.

In dieser auf den Kopf gestellten Weltsicht, die nicht nur unter den Partisanen Israels, sondern auch in den westlichen Hauptstädten vorherrscht, sind wir bei einem Unsinn angelangt: Wer Israels Unterdrückung der Palästinenser – und jetzt sogar seinen Völkermord an ihnen – ablehnt, entlarvt sich angeblich als antisemitisch.

Palästinenser entmenschlicht

Genau in dieser Position befand sich Francesca Albanese, die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für die Lage der Menschenrechte in den besetzten palästinensischen Gebieten, im vergangenen Monat, nachdem sie den französischen Präsidenten Emmanuel Macron kritisiert hatte.

Israel hat daraufhin erklärt, dass es ihr die Einreise in die besetzten Gebiete verbietet, um die dortigen Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren.

Der Hamas Antisemitismus als Motivation zuzuschreiben, soll diese vielen, vielen Jahrzehnte der Unterdrückung ausblenden

In der Praxis hat sich jedoch, wie Albanese betonte, nichts geändert. Israel hat in den letzten 16 Jahren während der Belagerung des Gazastreifens alle UN-Berichterstatter aus den besetzten Gebieten ausgeschlossen, so dass sie die Verbrechen, die im Vordergrund des Angriffs vom 7. Oktober standen, nicht sehen konnten.

Letzten Monat machte Macron eine offensichtlich absurde Aussage, die allerdings von Israel gefördert und von den westlichen Medien ernst genommen wurde. Er bezeichnete den Angriff der Hamas auf Israel als das „größte antisemitische Massaker unseres Jahrhunderts“, d. h. er behauptete, dass der Hass auf Juden dahinter steckte.

Man kann die Hamas für die Art und Weise, wie sie ihren Angriff durchgeführt hat, kritisieren, wie es Albanese getan hat: Zweifellos haben ihre Kämpfer an diesem Tag zahlreiche Verstöße gegen das Völkerrecht begangen, indem sie Zivilisten töteten und als Geiseln nahmen.

Genau dieselbe Art von Verstößen, das sei der Ausgewogenheit halber angemerkt, begeht Israel seit Jahrzehnten tagtäglich gegen die Palästinenser, die unter seiner militärischen Besatzung leben müssen.

Palästinensische Gefangene, die von der israelischen Besatzungsarmee mitten in der Nacht ergriffen und in Militärgefängnissen festgehalten werden und denen ein ordentliches Verfahren verweigert wird, sind nicht weniger Geiseln.

Wenn man jedoch der Hamas Antisemitismus als Motivation zuschreibt, dann will man diese vielen Jahrzehnte der Unterdrückung ausblenden. Sie blendet genau die Missstände aus, denen die Palästinenser ausgesetzt sind und gegen die sich die Hamas und die anderen militanten palästinensischen Gruppierungen zur Wehr setzen wollen.

Dieses Recht auf Widerstand gegen eine kriegerische militärische Besetzung ist im Völkerrecht verankert, auch wenn der Westen diese Tatsache nur selten anerkennt.

Oder wie Albanese es ausdrückte: „Die Opfer des Massakers vom 7. Oktober wurden nicht wegen ihres Judentums getötet, sondern als Reaktion auf die israelische Unterdrückung“.

Macrons lächerliche Bemerkung wischte auch die vergangenen 17 Jahre der Belagerung des Gazastreifens beiseite – ein Völkermord in Zeitlupe, den Israel nun auf Steroide gesetzt hat.

Und er tat dies genau deshalb, weil westliche koloniale Interessen – genau wie Israels Interessen – die Entmenschlichung der Palästinenser und ihrer Unterstützer als Rassisten und Barbaren rationalisieren müssen, um das Streben des Westens nach Vorherrschaft und altmodischer Ressourcenkontrolle im Nahen Osten zu gewährleisten.

Aber es ist Albanese, nicht Macron, die jetzt darum kämpft, ihren Ruf zu retten. Sie ist diejenige, die als Rassistin und Antisemitin verleumdet wird. Von wem? Von Israel und den Völkermord-unterstützenden Führern Europas.

Heilige Sache

Israel braucht den Antisemitismus. Und bewaffnet mit einer lächerlichen Neudefinition, die von den westlichen Verbündeten angenommen wurde und die jede Opposition gegen seine Verbrechen als Judenhass einstuft – jede Ablehnung seiner gefälschten Behauptungen von „Selbstverteidigung“, während es den Widerstand gegen seine Besatzung und seine Unterdrückung der Palästinenser niederschlägt – hat Israel jeden Anreiz, weitere Verbrechen zu begehen.

Es ist eine moralische Pflicht, diese „Antisemitismus“-Krieger zu besiegen und unsere gemeinsame Menschlichkeit zu behaupten – und das Recht aller Menschen, in Frieden und Würde zu leben.

Jede Gräueltat erzeugt mehr Empörung, mehr Ressentiments, mehr „Antisemitismus“. Und je mehr Ressentiments, je mehr Empörung, je mehr „Antisemitismus“, desto mehr können Israel und seine Unterstützer den selbsternannten jüdischen Staat als Zufluchtsort vor diesem „Antisemitismus“ darstellen.

Israel wird nicht mehr als Staat, als politischer Akteur, der in der Lage ist, Verbrechen zu begehen und Kinder abzuschlachten, behandelt, sondern als ein Glaubensartikel. Es wird in ein Glaubenssystem verwandelt, das immun ist gegen Kritik oder Hinterfragung. Er geht über die Politik hinaus und wird zu einer heiligen Sache. Und jede Opposition muss als böse, als Blasphemie verdammt werden.

Das ist genau der Zustand, zu dem sich die westliche Politik entwickelt hat.

Dieser Kampf gegen den „Antisemitismus“ – oder besser gesagt, der Kampf, den Israel und seine Anhänger führen – besteht darin, die Bedeutung von Worten und die Werte, die sie repräsentieren, auf den Kopf zu stellen. Es ist ein Kampf, der darauf abzielt, die Solidarität mit dem palästinensischen Volk zu brechen und es ohne Freunde und nackt vor Israels Völkermordkampagne zurückzulassen.

Es ist eine moralische Pflicht, diese „Antisemitismus“-Krieger zu besiegen und unsere gemeinsame Menschlichkeit – und das Recht aller auf ein Leben in Frieden und Würde – zu behaupten, bevor Israel und seine Apologeten den Weg zu einem noch größeren Gemetzel ebnen.

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog sind zu finden unter www.jonathan-cook.net

Übersetzt mit deepl.com

