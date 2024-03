This is not ‚Netanyahu’s war‘, it is Israel’s genocide The catastrophe we are witnessing in Palestine cannot be blamed on a single bad leader.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu

Der Rassismus, der Extremismus und die völkermörderischen Absichten, die heute in Gaza und in den besetzten palästinensischen Gebieten zu beobachten sind, können und sollten nicht allein Netanyahu angelastet werden, schreibt Ibsais [File Photo/Reuters].

Israels Krieg gegen Gaza

Die Katastrophe, die wir in Palästina erleben, kann nicht auf einen einzigen schlechten Führer geschoben werden.

Dies ist nicht „Netanjahus Krieg“, es ist Israels Völkermord

Ahmad Ibsais

7 Mär 2024

Ich gebe Benjamin Netanjahu nicht die Schuld. Ich gebe dem israelischen Premierminister nicht die Schuld für das, was meinem Volk widerfährt. Ich gebe ihm nicht die Schuld, wenn heute israelische Bomben jeden Winkel des Gazastreifens zerstören und Kinder unter den Trümmern sterben. Ich habe ihm auch 2013 nicht die Schuld gegeben, als ich das Abschlachten meines Volkes in Gaza in den Abendnachrichten mit ansehen musste.

Meine Mutter gab ihm nicht die Schuld, als Scharfschützen auf den Dächern auf sie schossen, als sie versuchte, im Westjordanland zur Arbeit zu gehen. Mein Großvater, Gott hab ihn selig, gab ihm auch nicht die Schuld, als er starb, ohne jemals auf das Land zurückzukehren, das ihm die Siedler in den 1980er Jahren gestohlen hatten.

Für mich, für meine Familie, für mein Volk ist das, was wir heute in Palästina erleben, nicht Netanjahus Krieg“. Es ist nicht seine Besatzung. Er ist nur ein weiteres Rädchen in der unerbittlichen Kriegsmaschinerie, die Israel ist.

Doch wenn man die Senatoren Bernie Sanders oder Elizabeth Warren, die angeblichen Verfechter der Rechte der Palästinenser und des progressiven Humanismus in den Vereinigten Staaten, fragen würde, dann könnte man alles, was uns in den letzten 75 Jahren widerfahren ist, und alles, was uns heute widerfährt, einem Mann, und nur einem Mann, anlasten: Netanjahu.

Sanders bezeichnet den anhaltenden israelischen Angriff auf den Gazastreifen nachdrücklich als „Netanjahus Krieg“ und fordert, dass die USA „Netanjahu keinen weiteren Cent geben“. Währenddessen prangert Warren „Netanjahus gescheiterte Führung“ an und fordert einen Waffenstillstand.

Für diese progressiven Senatoren ist die Ursache für all den Schmerz und das Leid in Palästina klar: ein rechtsextremer, falkenhafter Premierminister, der wild entschlossen ist, einen Konflikt fortzusetzen, der ihn an der Macht hält.

Sicher, Netanjahu ist böse. Sicher, er hat in seiner langen Karriere unzählige Verbrechen gegen Palästinenser und gegen die Menschheit begangen. Sicherlich heizt er das Blutbad im Gazastreifen auch heute noch an, zum Teil um sein eigenes politisches Überleben zu sichern. Und er sollte für alles zur Rechenschaft gezogen werden, was er gesagt und getan hat, um meinem Volk Leid und Schmerz zuzufügen. Aber der Rassismus, der Extremismus und die völkermörderischen Absichten, die heute in Gaza und in den besetzten palästinensischen Gebieten zu beobachten sind, können und sollten nicht allein Netanjahu angelastet werden.

Israels eklatante Menschenrechtsverletzungen, die Missachtung des Völkerrechts und die offene Begehung von Kriegsverbrechen allein Netanjahu anzulasten, ist nichts anderes als ein Bewältigungsmechanismus für Liberale wie Sanders und Warren.

Indem sie Netanyahu für das Leiden und die Unterdrückung des palästinensischen Volkes in Vergangenheit und Gegenwart verantwortlich machen, halten sie die Lüge am Leben, dass Israel auf fortschrittlichen Idealen und nicht auf ethnischen Säuberungen aufgebaut wurde.

Indem sie Netanyahu die Schuld geben, beschönigen sie ihre scheinbar bedingungslose Unterstützung für einen Staat, der offenkundig Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht.

Indem sie Netanjahu die Schuld geben und Israel als einen fortschrittlichen, wohlmeinenden Staat darstellen, der das humanitäre Völkerrecht respektieren würde, aber derzeit von einem schlechten Führer übernommen wird, sprechen sie sich selbst – und die USA insgesamt – von der Mitschuld an Israels zahlreichen Kriegsverbrechen frei.

Natürlich wissen Sanders, Warren und all die anderen, die diese Linie vertreten, genau, dass der „Konflikt“ in Israel-Palästina nicht auf magische Weise verschwinden und die Palästinenser nicht sofort Befreiung und Gerechtigkeit erlangen würden, wenn Netanjahu weg wäre.

Schließlich haben sie ein ähnliches Szenario erst vor ein paar Jahren in den USA erlebt. Die Leute hatten gesagt, wenn nur Trump aus dem Weißen Haus entfernt würde, würden die Probleme, die er geschürt und provoziert hat, verschwinden. Die amerikanische Demokratie wäre gerettet und alles wäre in Ordnung.

Aber ist das wirklich passiert? Seit dem ereignisreichen Ende von Trumps Präsidentschaft sind nun fast vier Jahre vergangen, aber wir können immer noch überall im Land zügellosen Rassismus, Ungleichheit, Waffengewalt und Armut beobachten.

Diese Probleme sind nach Trumps Präsidentschaft nicht auf magische Weise gelöst worden, denn sie wurden nicht von Trump geschaffen. Es waren nie „Trump“-Probleme, sondern amerikanische Probleme. Außerdem besteht eine sehr reale Chance, dass Trump im nächsten Jahr wieder ins Weiße Haus einzieht, weil Millionen von Amerikanern ihn und seine Agenda unterstützen.

Das Gleiche gilt für Netanjahu und Israel.

Die Behauptung, Netanjahu habe Israels fortschrittliche, demokratische Grundlagen verraten und die „humanitäre Katastrophe“ verursacht, die wir heute in Gaza erleben, ignoriert die systemische Unterdrückung, die Israel als Siedlerkolonie eigen ist.

Sanders und andere mögen dem zionistischen Mythos Glauben schenken, dass Israel ein im Wesentlichen fortschrittliches Land mit sozialistischen Grundlagen ist, das auf einem „Land ohne Volk“ von einem Volk ohne Land aufgebaut wurde. Aber sie können der Tatsache nicht entgehen, dass Palästina nie ein „Land ohne Volk“ war. In der Tat erforderte die Gründung Israels die Vertreibung von Hunderttausenden von Palästinensern, die Ureinwohner des Landes sind, und das Überleben Israels als „jüdische Nation“, wie es in seinem Nationalstaatsgesetz heißt, erfordert die fortgesetzte Unterdrückung, Entrechtung und Misshandlung der Palästinenser.

Heute leben und sterben Millionen von Palästinensern weiterhin unter israelischer Besatzung, und sie sind – neben den palästinensischen Bürgern Israels – einem System ausgesetzt, das allgemein als Apartheid bezeichnet wird.

Diese unhaltbare und ungerechte Dynamik ist kaum das Werk von Netanjahu und seiner Regierung.

Von Anfang an hat der Staat Israel sein langfristiges Überleben an die ethnische Säuberung Palästinas, die vollständige Auslöschung der palästinensischen Identität und die Unterdrückung der auf ihrem Land verbliebenen Palästinenser geknüpft. Die frühere israelische Premierministerin Golda Meir schrieb 1969, also Jahrzehnte vor dem Beginn von Netanjahus Regierungszeit, in einem Meinungsartikel in der Washington Post, dass es „so etwas wie Palästinenser nicht gibt“.

Sicher, die israelische Linke preist ihr auf der Landwirtschaft basierendes gemeinschaftliches Leben in „Kibbuzim“ als sozialistischen Traum an, und viele Israelis sind stolz auf die „Demokratie“ in ihrem Land. Aber all das stimmt nur, wenn man die Menschlichkeit der Palästinenser ignoriert, die von ihrem Land ethnisch gesäubert wurden, um Platz für die sozialistischen Kibbuzim zu schaffen, und die nicht an der israelischen Demokratie teilhaben können, obwohl sie unter vollständiger israelischer Kontrolle in illegal besetzten Gebieten leben.

Vor dem Beginn des Völkermords in Gaza protestierten die Israelis monatelang in Massen gegen das, was sie als Angriff auf das Rechtssystem und die Demokratie des Landes durch Netanjahu betrachteten. Doch noch nie haben sie so zahlreich und mit solcher Wucht gegen die Besetzung, Ermordung und Brutalisierung der Palästinenser durch ihren eigenen Staat und ihr Militär protestiert.

Im November, einen vollen Monat nach dem Völkermord, sagten nur 1,8 Prozent der Israelis, dass sie glauben, dass das israelische Militär zu viel Feuerkraft in Gaza einsetzt, und jetzt, fünf Monate nach dem Völkermord, sagen etwa 40 Prozent der Israelis, dass sie eine Wiederbelebung der jüdischen Siedlungen in Gaza wünschen.

Es scheint, dass die Bilder von Tausenden von toten und verstümmelten Palästinensern den Israelis nicht viel bedeuten. Die Videos von Vätern, die die sterblichen Überreste ihrer Kinder in Plastiktüten tragen, oder von Müttern, die über den blutigen Leichen ihrer ermordeten Babys weinen, rühren sie nicht. Sie kümmern sich nicht um hungrige Kinder, die unter den Trümmern festsitzen, oder um Kleinkinder, die durch das Vogelfutter vergiftet werden, das sie inmitten einer von Menschen verursachten Hungersnot essen müssen. Sie sind nicht nur gleichgültig gegenüber dem Leid, das ihr Militär Unschuldigen zufügt – Tausende von ihnen protestieren sogar an den Grenztoren, um sicherzustellen, dass keine Hilfsgüter die Palästinenser erreichen, die am Rande des Verhungerns stehen.

Viele von ihnen sind dieselben Israelis, die vor weniger als einem Jahr auf die Straße gingen, um gegen Netanjahus sogenannten Angriff auf ihre Demokratie zu protestieren.

Also, nein – was wir heute in Palästina erleben, ist nicht „Netanjahus Krieg“, wie Sanders und Warren beharrlich behaupten. Dieser Konflikt, dieser Völkermord, begann nicht mit Netanjahus Aufstieg zur Macht und er wird auch nicht mit seinem unvermeidlichen Sturz in Ungnade enden.

Die Siedler haben damit begonnen, den Palästinensern ihr Land, ihre Häuser und ihr Leben zu stehlen, lange bevor Netanjahu in der israelischen Politik relevant wurde. Palästinenser saßen schon in Freiluftgefängnissen fest, lange bevor Netanjahu Premierminister wurde. Das israelische Militär hat nicht erst angefangen, Palästinenser zu misshandeln, zu schikanieren, zu verstümmeln und zu töten, als Netanjahu ihr Befehlshaber wurde.

Das Problem ist nicht Netanjahu oder irgendein anderer israelischer Politiker oder General.

Das Problem ist die israelische Besatzung. Das Problem ist die Siedlerkolonie, deren Sicherheit und langfristiges Überleben von einem System der Apartheid und der nicht enden wollenden Besetzung, Unterdrückung und Massentötung der einheimischen Bevölkerung abhängt.

Dies ist nicht Netanjahus Krieg, es ist Israels Völkermord.

Ahmad Ibsais

Palästinensischer Amerikaner der ersten Generation und Jurastudent

Ahmad Ibsais ist ein palästinensischer Amerikaner der ersten Generation und Jurastudent, der für State of Siege schreibt.

Übersetzt mit deepl.com

