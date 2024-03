Zionism and Jewish identity American Zionists are not deluded about Zionism. They know exactly what Israel is, and they are actively supporting blatant supremacy, racism, and apartheid. But that is changing, because Zionism in finally being challenged in the left/liberal press.

Fahnen bei der Peace Now-Kundgebung, 27. Mai 2017, Rabin-Platz, Tel Aviv. Foto: Phil Weiss.

Die amerikanischen Zionisten machen sich keine Illusionen über den Zionismus. Sie wissen genau, was Israel ist, und sie unterstützen aktiv unverhohlene Vorherrschaft, Rassismus und Apartheid. Aber das ändert sich, weil der Zionismus in der linken/liberalen Presse endlich in Frage gestellt wird.

Zionismus und jüdische Identität

Von Philip Weiss

7. März 2024

Es gibt – endlich – einen Angriff auf den Zionismus innerhalb der linken/liberalen Presse. The Intercept und The Forward haben Artikel veröffentlicht, in denen jüdische Antizionisten vergangener Jahre, der American Council for Judaism und der Bund, gewürdigt werden. Und selbst die New Republic fragt nun, ob der Zionismus seinen Sinn verloren hat.

In einem ähnlichen Geist veröffentlichte der Akademiker Freddie deBoer einen ausgezeichneten Aufsatz über jüdische Wahnvorstellungen vom Zionismus. Warum verstehen die amerikanischen Juden nicht, dass dies ihr Zion ist, die Vereinigten Staaten, das Land der Gleichheit, und dass sie nicht ein ethnisch suprematistisches Land unterstützen sollten, das den Palästinensern dort drüben schadet, ein Land, in dem sie nicht leben wollen, fragt deBoer.

deBoer bringt einen Idealismus zum Ausdruck, den ich selbst schon oft geäußert habe:

Mein ganzes Erwachsenenleben lang habe ich mit amerikanischen zionistischen Juden debattiert, die Israels Regierung und Israel als Konzept leidenschaftlich verteidigen, die von der Alijah schwärmen, die auf der Notwendigkeit eines muskulösen jüdischen Staates bestehen, der sich ausdrücklich als ein Land für und von Juden versteht, die sagen, Jude zu sein bedeute, sich nach einer Rückkehr nach Zion zu sehnen – die aber keinerlei Interesse haben, in Israel zu leben. Ich könnte mich über sie lustig machen, aber ich würde es nie tun. Für so viele amerikanische Juden, ob überzeugte Zionisten oder die immer größer werdende Zahl der ständig im Konflikt stehenden, ist Israel nur eine Idee, kein Ort; es ist der Ort, an dem sie ihre Gedanken und Gefühle über das Jüdischsein aufbewahren, der Aufbewahrungsort für ihre Unzufriedenheit über die verschiedenen Formen der Respektlosigkeit, die sie zweifellos in ihrem Leben wegen ihres Jüdischseins erfahren haben. Diese Gefühle sind verständlich, aber der Zionismus, der daraus resultiert, ist zerstörerisch. Für Juden und Palästinenser gleichermaßen.

Dieses Argument ist naiv. Israel ist kein Hirngespinst. Es gibt eine wesentliche Verbindung zwischen israelischen Zionisten und amerikanischen Zionisten und ein Verständnis für die lebenswichtige Notwendigkeit eines jeden Partners für den anderen. deBoer appelliert an die besseren Engel der jüdischen Natur – heute verkörpert durch IfNotNow und Jewish Voice for Peace. Was er nicht wahrnimmt, sind die dunkleren Engel der jüdischen Identität, die von der jüdischen Geschichte geprägt sind und heute von der Israel-Lobby und dem jüdischen Staat verkörpert werden, selbst wenn dieser Zivilisten massakriert.

Die amerikanischen Zionisten machen sich keine Illusionen über den Zionismus. Israel ist kein Hirngespinst ihrer jüdischen Identität. Leidenschaftliche amerikanische Zionisten wissen genau, was Israel ist. Sie waren schon eine Million Mal dort, sie haben haufenweise Freunde in Israel, und sie wissen, dass sie hier eine absolut wichtige Aufgabe haben, die sie nicht aufgeben können. Diese Juden unterstützen aktiv eklatante Vorherrschaft, Rassismus und Apartheid, während sie sich selbst und den Rest von uns anlügen, dass solche Dinge in Israel nicht vorkommen.

Kurz gesagt, es muss ein ideologischer Kampf zwischen den JVP-Juden und den AIPAC- und liberalen zionistischen Juden in diesem Land über die jüdische Identität stattfinden. Der sich zum Glück beschleunigt.

Lassen Sie mich erklären, warum amerikanisch-jüdische Zionisten sich des zionistischen Projekts so bewusst und für dieses notwendig sind.

Etwa die Hälfte der amerikanischen Juden war schon einmal in Israel, und ich wage zu behaupten, dass die Hälfte dieser Hälfte schon oft dort war (so wie ich). Ihnen liegt Israel sehr am Herzen (so wie mir), und sie sind von dem, was Israel ist, absolut begeistert. Der übliche Refrain dieser engagierten amerikanischen Juden, die Israel besuchen, lautet:

Ich war endlich in einem Land, in dem ich nicht zur Minderheit gehöre. Zum ersten Mal konnte ich mich entspannen und mich in einem Land souverän fühlen. Ich trug nicht mehr die Last, eine verfolgte Minderheit zu sein. Welche Freude empfand ich, als ich Maurer sah, die Juden waren, und Busfahrer und Soldaten. Und Premierminister und Kellner!

Das sind ganz und gar echte Gefühle, die das Verhältnis der amerikanischen Juden zu Israel begründen. Diese Zionisten betrachten Israel als die Frucht einer Befreiungsbewegung, die die europäische Unterdrückung beendet hat. Die jüdische Kultur Osteuropas ist in Jerusalem geboren worden. Der Schriftsteller Bernard Avishai schimpfte mich vor vielen Jahren genau in diesem Punkt aus, als er versuchte, mich davon abzubringen, ein Antizionist zu sein. Die große jiddische Kultur von Warschau und Wilna und Kiew und Bialystok und Lemberg und auch Ungarn – sie wurde hier in der lebendigen hebräischen Sprache wiedererschaffen. Der große Schriftsteller Agnon zog aus der Ukraine nach Jerusalem. Man muss diese Kultur schätzen und darf sie nicht zerstören, sagte er.

Ich habe viele solcher Kulturzionisten getroffen. Sie lieben das Gefühl, nachts durch die Viertel im Westen und Süden Jerusalems zu gehen und das Gemurmel der Londoner und Johannesburger Juden, die dort Wohnungen haben, auf Englisch zu hören. Die judäischen Hügel sind die Spitze der Lanze des amerikanischen Zionismus, der Siedler in den Gated Communities in den besetzten Gebieten. Kultur und Politik verschmelzen. Rechtsgerichtete Zionisten und liberale Zionisten – derselbe Unterschied.

Diese Gefühle sind generationsbedingt, aber sie werden auch in jungen Juden kultiviert. Genau das ist der Sinn von Birthright. Sie müssen sehen, wie es sich anfühlt, wenn der Busfahrer und die bewaffneten Jungen und Mädchen, die in den Bus einsteigen, alle jüdisch sind, wie aufregend das ist! Ja, das Beduinenzelt, in dem wir eine Nacht verbringen – das sind „Araber“ – aber die Indoktrination unterstützt eine lebendige Fantasie, eine geschäftige „Startup-Nation“, die durch mehrheitlichen Nationalismus, religiösen Mythos, militärische Brutalität und US-Unterstützung überlebt.

Die Tatsache, dass die Palästinenser von dieser Gesellschaft unterdrückt werden, bedeutet für diese Juden nichts. Wir sind selbst so lange verfolgt worden – in ihrem Geschichtsverständnis -, dass wir jetzt endlich unseren Anteil bekommen. (Mit anderen Worten, diese nationalistischen Juden sind genauso schlimm wie alle anderen Menschen).

Der zweite und wichtigere Aspekt der Beziehung ist, dass die amerikanischen Zionisten wissen, dass sie für das Projekt absolut unerlässlich sind. Die Memoiren von Arthur Koestler, Exodus von Leon Uris und The Pledge von Leonard Slater zeigen, wie amerikanische und englische Juden den jungen jüdischen Staat mit illegalen Waffen unterstützten – und den Terrorismus der Nakba als Befreiungskrieg bejubelten. In den 60er Jahren trat die AIPAC auf und sorgte dafür, dass Lyndon Johnson verstand, dass er bei der Bombe wegschauen sollte, ganz zu schweigen von Israels Abschlachten von 34 Amerikanern auf der USS Liberty (dem Raumschiff im Mittelmeer während des Krieges 1967). Grant Smith argumentiert sehr überzeugend, dass amerikanische Juden eine Uranaufbereitungsanlage in West-Pennsylvania kauften und dann das angereicherte Metall nach Israel schmuggelten, damit Israel die Bombe bekommen konnte, unter völliger Missachtung des internationalen und amerikanischen Rechts und der Politik. Die amerikanischen Juden sorgten dafür, dass Eisenhowers Empörung über die palästinensischen Flüchtlinge nie zur US-Politik wurde. Ebenso wenig wie Kennedys unnachgiebiger Widerstand gegen israelische Atomwaffen.

Und natürlich hat die breite Basis der amerikanisch-jüdischen Gemeinschaft 67 und 73 über israelische Siege gejubelt und sich über Rückschläge gequält und den Sechstagekrieg als Wunder bezeichnet. Selbst der große Noam Chomsky nahm an einer Dringlichkeitssitzung für Israel am MIT teil. Der junge Chuck Schumer hielt in der Madison High School in Brooklyn sein Transistorradio an sein Ohr. Und Tom Friedman hielt vor seiner Highschool-Klasse in St. Louis Park, MN, einen Vortrag über die israelische Armee im Sinai.

Die organisierte jüdische Gemeinschaft hat die Verfolgung der Palästinenser stets beschönigt und die moderne Israel-Lobby in Form von zahllosen mächtigen Organisationen aufgebaut, darunter die jüdischen Verbände, AIPAC, AJC, die Conference of Presidents und die ADL. Diese fünf Reiter sind jetzt als das 10/7-Projekt wieder versammelt, mit Millionen, um in den US-Medien Propaganda gegen die Menschlichkeit der Zehntausenden massakrierten und verstümmelten palästinensischen Zivilisten zu machen.

Amerikanische Juden haben auf der Weltbühne eine absolut wichtige Rolle für Israel gespielt. Diese führenden Organisationen sind ein diplomatischer und politischer Arm des jüdischen Staates. David Harris vom AJC war bekanntlich „der Außenminister des jüdischen Volkes“, der in New York arbeitet. Laut Obamas oberstem Berater haben sie im Weißen Haus dank der Wahlkampfspenden einen Freibrief.

Die Lobby sorgt für großzügige Militärhilfe und rechtliche Immunität für ein Land mit dem Lebensstandard Frankreichs, das regelmäßig Kriegsverbrechen begeht und dafür vom globalen Süden und sogar von Europa und China angeprangert wird. Die organisierte jüdische Gemeinschaft sorgt dafür, dass jeder Präsident Benjamin Netanjahu, den ewigen Premierminister, liebt – ebenso wie die Minister der Arbeitspartei und der Zentrumsparteien. Als die Welt mit der Teilung von 1947 und dem Oslo-Prozess in den 90er Jahren einen Kompromiss über die beiden Ansprüche auf Palästina fand, sorgte die amerikanisch-jüdische Gemeinschaft dafür, dass es für den jüdischen Staat keinerlei Konsequenzen haben würde, wenn er diese Vereinbarungen ignoriert, mehr Land einnimmt, die Palästinenser aus ihren Häusern wirft und sie nicht für die Verluste entschädigt. Stu Eizenstats Memoiren über die Carter-Jahre – er war Carters oberster innenpolitischer Berater und auch jüdischer Verbindungsmann – machen deutlich, dass die jüdische Gemeinschaft Carters Widerstand gegen die Siedlungen behinderte und ihn 1980 möglicherweise seinen Job kostete. Genauso wie die jüdische Gemeinschaft und die AIPAC 1992 zu Bill Clinton strömten, als der ehemalige Präsident George Bush sich gegen die Siedlungen aussprach. Mit dem Ergebnis, dass kein Präsident jemals wieder von Israel überstimmt werden würde, wie Tom Friedman erklärte.

Die Leiter der Konferenz der Präsidenten der wichtigsten amerikanisch-jüdischen Organisationen treffen sich am 1. Juni 2021 mit Benjamin Netanjahu und erklären, dass es „eine Ehre“ sei, sich mit dem israelischen Premierminister zu treffen, „um die Solidarität mit Israel im Namen des amerikanischen Judentums auszudrücken.“ Aus dem Twitter-Feed der Konferenz. Die jüdischen Führer sind, v.l.n.r., Malcolm Hoenlein, Dianne Lob, Netanyahu und William Daroff.

Führende Vertreter der Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations treffen Benjamin Netanyahu am 1. Juni 2021 und erklären, dass es „eine Ehre“ sei, den israelischen Premierminister zu treffen, „um im Namen des amerikanischen Judentums Solidarität mit Israel zu bekunden.“ Aus dem Twitter-Feed der Konferenz. Die jüdischen Führer sind, v.l.n.r., Malcolm Hoenlein, Dianne Lob, Netanyahu und William Daroff.

Dies ist keine müßige Aufgabe. Es handelt sich um eine ernsthafte Aufgabe, die mit großer Absicht und manchmal auch mit großer Arroganz angegangen wird. Alan Dershowitz hat 2017 vor einer Synagoge in Westchester die Aufgabe – und den Anspruch – dargelegt:

Die Leute schreiben ein Buch über die Israel-Lobby und beschweren sich, dass die AIPAC eine der mächtigsten Lobbys in Washington ist. Meine Antwort darauf ist: Das ist nicht gut genug. Wir sollten die mächtigste Lobby in Washington sein…..

Wir sind berechtigt, unsere Macht zu nutzen. Wir haben einen unverhältnismäßig großen Beitrag zum Erfolg dieses Landes geleistet. Wir haben so viel für dieses Land getan. Wenn man bedenkt, wie viel besser dieses Land geworden ist, seit unsere Großeltern und Urgroßeltern das Risiko auf sich genommen haben, hierher zu kommen, haben wir nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, unsere Stimme zu erheben und jedes Stück, jedes bisschen Macht, das uns zur Verfügung steht, zur Unterstützung Israels einzusetzen.

Die Indoktrination hat gewirkt. Heute erzählt uns der Forward, dass die unflexible Unterstützung des israelischen Militarismus Teil der jüdischen Identität ist: Ein „Waffenstillstands-Schabbat“ an der Binghamton University ist „eine Sache, die viele jüdische Mainstream-Organisationen als antithetisch zum Jüdischsein ansehen.“ Während die ADL und Jewish Insider behaupten, dass Juden, die antizionistisch sind, antisemitisch sind. Sogar J Street hat sich dieser Ansicht angeschlossen.

Jüdisches Zentrum auf Long Island mit israelischer und amerikanischer Flagge auf Halbmast nach dem Tod von Ariel Sharon im Januar 2014, Foto von Scott Roth

deBoer sagt, dass die USA unser Zion sind, und ich stimme ihm zu. Ich liebe die amerikanischen Traditionen der Freiheit und des Kampfes für gleiche Rechte. Warum haben amerikanische Juden, die liberalste und am besten ausgebildete wohlhabende Gruppe in den USA, ihre amerikanische Erfahrung und ihre liberalen Werte (und ihre Rolle in der Bürgerrechtsbewegung) so bereitwillig beiseite gelegt, um solch hasserfüllte Aufgaben eine Welt entfernt zu erfüllen?

Da sind Schuldgefühle und Wahnvorstellungen im Spiel. Israelis sagen gerne, dass die amerikanischen Juden ohne Israel nicht sicher wären, dass die israelische Militärmacht den Status der Juden überall verändert hat. Joe Biden hat diesen Gedanken aufgegriffen, und ich habe gehört, wie amerikanische Zionisten erklärten, dass Israel uns nicht passiv, sondern mächtig gemacht hat.

Amerikanische Juden fühlen sich schuldig, weil sie hier ein bequemes Leben führen, während israelische Juden „an der Front“ sind – d.h. in der Besatzung – und ihre Söhne und Töchter sterben. Wer sind wir, dass wir sie kritisieren, wenn sie ihr Leben aufs Spiel setzen? sagt Bill Kristol, und selbst liberale Zionisten stimmen ihm zu. Der beste Freund meiner Mutter in Jerusalem, ein Jiddisch-Übersetzer, pflegte mir den Talmud zu zitieren: „Aliyah bedeutet höher, und in Jerusalem zu sein, bedeutet höher zu sein, und ihr amerikanischen Juden seid yoredim, oder niedriger.“

Aber der Hauptgrund für diese abhängige Beziehung geht über die amerikanische Erfahrung hinaus. Es ist das Gefühl der jüdischen Isolation, das Gefühl einer staatenlosen Minderheit zu sein, das in Europa entstanden ist und durch den Holocaust geprägt wurde. Das Gefühl, dass wir gegen die Nichtjuden zusammenhalten müssen. Wir können 400 verschiedene Meinungen zu diesem oder jenem haben, aber wenn es um das jüdische Leben geht, müssen wir zusammenhalten, denn die Welt hat die Juden schon immer gehasst. Dies ist das Mantra in allen großen jüdischen Organisationen, aber es muss nicht einmal ausgesprochen werden, es ist in den jüdischen Feiertagen und Gebeten verankert.

Ich verstehe, warum dieses Gefühl aufkam. In meiner Mutter ist es bis heute lebendig. Ihre beste Freundin verließ Berlin, als sie 8 war, nach der Kristallnacht. Die Welt wandte sich von uns ab. Wir müssen uns also fragen: Was ist gut für die Juden?

Diese Haltung ist ein völliger Anachronismus, und ein sehr gefährlicher. Die Juden müssen diesen Glauben niederreißen und die jüdische Identität wiederherstellen.

Das ist eine große Aufgabe, und wir werden die Hilfe vieler idealistischer Juden brauchen (einschließlich IfNotNow und Molly Crabapple und dem American Council for Judaism und Matzpen und jedem anderen Antizionisten). Und wir werden die Hilfe vieler Nicht-Juden brauchen. Also an Freddie deBoer: Mach dich ruhig über die Juden lustig, die nicht dorthin ziehen wollen! Sie brauchen eine Schelte.

h/t Norman Finkelstein für die Schumer-Anekdote.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …