Sechs Monate die Hölle auf Erden

Von Caitlin Johnstone

3. April 2024

Sechs Monate ist das jetzt her. Ein halbes Jahr.

Ein halbes Jahr lang Völkermord-Apologetik.

Ein halbes Jahr der ungeheuerlichsten Lügen, die man sich nur vorstellen kann.

Ein halbes Jahr, in dem wir in den sozialen Medien die zerfetzten und zu Skeletten verhungerten Körper von Kindern sehen.

Ein halbes Jahr voller Gräueltaten, die mit etwas gerechtfertigt wurden, das sich im Oktober ereignete und gar nicht so ablief, wie die Medien es uns erzählen.

Ein halbes Jahr, in dem westliche Regierungsvertreter so taten, als seien offensichtliche Beweise für Kriegsverbrechen nur ein unaussprechliches Rätsel, auf das wir hoffentlich eines Tages Antworten finden werden.

Ein halbes Jahr, in dem israelische Beamte ihre völkermörderischen Absichten für ihr israelisches Publikum auf Hebräisch offen darlegen und für ihr westliches liberales Publikum auf Englisch Lippenbekenntnisse zu Menschenrechten und Mitgefühl abgeben.

Ein halbes Jahr, in dem ich Berichte gelesen habe, dass die IDF etwas unglaublich Böses getan hat, und dachte: „Das kann nicht stimmen, lass mich mal nachsehen“, und dann dachte: „Oh nein, das ist ja noch viel böser, als ich dachte.“

Ein halbes Jahr lang hat die westliche politische und mediale Klasse versucht, die direkte Unterstützung eines aktiven Völkermords als etwas anderes darzustellen, als sie ist.

Ein halbes Jahr mit passiven Schlagzeilen wie „Palästinensisches Kind läuft in eine Kugel“ in der Mainstream-Presse.

Ein halbes Jahr lang wurde unsere Intelligenz beleidigt.

Ein halbes Jahr der Beleidigung unserer Menschlichkeit.

Ein halbes Jahr unermesslichen Leids.

Ein halbes Jahr irreparablen Traumas.

Ein halbes Jahr unersetzlicher Verlust.

Das ist verdammt beschissen, Mann. Es ist so beschissen. Ich habe es immer genossen, über die Verbrechen des Imperiums zu berichten, aber die letzten sechs Monate waren wirklich erschütternd. Es ist schrecklich, Tag für Tag mit Mitgefühl im Herzen direkt in die Hölle auf Erden starren zu müssen. Das Einzige, was dieses Projekt am Laufen hält, ist die Tatsache, dass es getan werden muss, und das Wissen, dass mein eigenes Leiden nicht der geringste Schatten dessen ist, was die Palästinenser gerade durchmachen.

Das muss ein Ende haben. Es muss mit verzweifelter Dringlichkeit beendet werden. Aber wir sehen keine Anzeichen dafür, dass es so weit ist.

Ich habe im Moment nichts Kluges oder Aufschlussreiches zu all dem hinzuzufügen. An manchen Tagen kann man nur auf den Albtraum hinweisen und ihn als das bezeichnen, was er ist, und wir alle können einfach die Realität wahrnehmen und unsere Gefühle dazu empfinden.

Ich denke, alles, was ich wirklich sagen kann, ist, dass wir zumindest nicht allein sind, wenn wir sehen, was wir sehen. Die ganze Welt sieht zu, wie Israel eine entsetzliche Massengräueltat begeht, die von der ganzen Macht des Imperiums unterstützt wird, und immer mehr Augen öffnen sich für die Realität dessen, was dies für ihre Gesellschaft und alles, was man ihnen über sie glauben machen wollte, bedeutet.

Jeder positiven Veränderung im menschlichen Verhalten geht immer eine Erweiterung des Bewusstseins voraus, und Gaza erweitert das westliche Bewusstsein wie nie zuvor.

Wenigstens das gibt es also. Zumindest besteht die Möglichkeit, dass aus diesem dampfenden Haufen Scheiße eines Tages etwas Gutes erwachsen könnte.

Und das ist alles, was ich für Sie habe. Das ist das Beste, was ich im Moment tun kann.

____________

