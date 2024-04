Children work to feed their families in Gaza Azzam, 8, sells biscuits in Rafah.



Eine der vielen Familien, die nach Rafah im südlichen Gazastreifen vertrieben wurden. Abed Rahim Khatib DPA via ZUMA Press

Kinder arbeiten, um ihre Familien in Gaza zu ernähren

Fedaa al-Qedra

Die elektronische Intifada

3. April 2024

Azzam sieht blass und traurig aus, während er versucht, selbstgebackene Kekse zu verkaufen.

Als 8-Jähriger muss er für das Einkommen seiner Familie sorgen, die aus ihrem Haus vertrieben wurde.

Die Familie lebte in Beit Hanoun, im Norden des Gazastreifens, und floh in der Anfangsphase des derzeitigen völkermörderischen Krieges in die südliche Stadt Rafah. Ihr Haus ist eines der vielen Gebäude, die Israel in Beit Hanoun zerstört hat.

„Alles, was ich will, ist, nach Beit Hanoun zurückzukehren und unser Haus wieder aufzubauen“, sagte Azzam.

Vor dem Krieg betrieb Azzams Vater ein Geschäft, in dem er Handys verkaufte. Die Familie musste dieses Geschäft und so vieles andere zurücklassen.

Azzam ist das älteste von drei Kindern.

Jeden Morgen steht seine Mutter früh auf, um Kekse auf einem Feuer zu backen. Azzam bringt sie dann zu einem Markt, damit er sie dort verkaufen kann.

Azzams Vater kann nicht mithelfen, die Kekse zu verkaufen, da er mit der Suche nach Wasser beschäftigt ist. Dafür muss er stundenlang Schlange stehen und große Behälter tragen.

Der Arbeitstag ist lang. Azzam beginnt um 8 Uhr morgens und kehrt erst am Abend zu seinen Eltern zurück.

Er verdient etwa 8 Dollar pro Tag, manchmal auch weniger.

Das ist eine magere Summe, wenn man bedenkt, dass die Preise für Lebensmittel und andere lebenswichtige Güter in den letzten sechs Monaten stark gestiegen sind. Seine Familie kann nur eine Mahlzeit pro Tag zu sich nehmen.

„Ich bin sehr müde“, sagt Azzam. „Aber ich bin glücklich, wenn ich alle Kekse verkauft habe.“

„Ich vermisse es, meinen Vater zu umarmen“

Azzam ist eines von vielen Kindern, die inmitten des aktuellen Krieges als Straßenverkäufer arbeiten.

Farah, 10 Jahre alt, geht jeden Morgen zwischen den Zelten für Vertriebene in Rafah umher und bittet die Leute, das von ihrer Mutter gebackene Gebäck zu kaufen.

Die Backwaren wurden mit Mehl aus Hilfspaketen hergestellt. Das Geld, das die Familie damit verdient, verwendet sie für den Kauf von Gemüse und anderen Waren.

Farah, ihre Geschwister und ihre Mutter sind aus dem nördlichen Gazastreifen vertrieben worden, wo ihr Vater geblieben ist.

„Ich vermisse es, meinen Vater zu umarmen“, sagte Farah. „Und ich vermisse es, mit meinen Freunden in der Schule zu spielen.“

Saaya, 12, verkauft bestickte Armbänder, die sie selbst hergestellt hat.

„Ich wollte unbedingt Kekse, Kartoffelchips und Schokolade essen“, sagte Saaya. „Aber meine Mutter hat mir gesagt, dass sie sehr teuer sind und sie sie mir nicht kaufen kann.“

Saaya stammt aus dem Flüchtlingslager Jabaliya im Norden des Gazastreifens. Nachdem die Familie von dort vertrieben worden war, zog sie zu ihrer Tante nach Rafah.

Israel hat in Jabaliya massive Zerstörungen angerichtet.

Saayas Familie hat Fotos von ihrem alten Haus gesehen. Es wurde angegriffen und schwer beschädigt.

Als Saaya den Norden verließ, nahm sie eine Schachtel mit Perlen aus ihrem Haus mit. Mit diesen Perlen fertigt sie jetzt Armbänder an.

Fedaa al-Qedra ist Journalistin in Gaza.

Übersetzt mit deepl.com



