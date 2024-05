The genocide in Gaza will also be the end of Israel The more resistance that the colonized shows, the more brutal the colonizer becomes. Genocidal Israel is now walking in the footsteps of all other settler colonies on their deathbed.

Unterricht für Schüler in einem Lager für Vertriebene in Deir al-Balah, im zentralen Gazastreifen, 28. April 2024. (Foto: Naaman Omar/APA Images)



Je mehr Widerstand der Kolonisierte leistet, desto brutaler wird der Kolonisator. Das völkermordende Israel tritt nun in die Fußstapfen aller anderen Siedlerkolonien auf ihrem Sterbebett.

Der Völkermord in Gaza wird auch das Ende Israels sein



Von Haidar Eid



1. Mai 2024

207 Tage sind seit dem Beginn des Völkermords im Gazastreifen vergangen. Über 34.200 Zivilisten wurden getötet, darunter 14.500 Kinder und 10.000 Frauen. Über 10.000 Menschen sind noch immer unter den Trümmern begraben. In Krankenhäusern im Norden und Süden des Gazastreifens wurden Massengräber freigelegt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wurden gerade Hunderte von Leichen in einem riesigen Massengrab im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis entdeckt. Die Mütter versuchen immer noch, die Leichen ihrer Söhne und Töchter zu identifizieren. Zweitausend Menschen werden noch vermisst.

Euro-Med Human Rights Monitor hat bisher 140 Massengräber und unmarkierte Gräber in Gaza dokumentiert. Die Grausamkeit Israels ist beispiellos. Unter den Verstorbenen in den Massengräbern der Krankenhäuser al-Shifa und Nasser wurden einige Menschen entkleidet und mit gefesselten Händen begraben. Nach Angaben des Generaldirektors der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, wird im Durchschnitt alle 10 Minuten ein Kind in Gaza getötet. Ghebreyesus malt ein düsteres Bild: „Nirgendwo und niemand ist sicher.“

Fast alle Bewohner des Gazastreifens wurden vertrieben und warten auf den Tag, an dem sie nach Hause zurückkehren können, als ersten Schritt zur Rückkehr in die Städte und Dörfer, aus denen sie und ihre Eltern 1948 ethnisch gesäubert wurden. Jetzt ist nichts mehr übrig. Der schöne Küstenstreifen ist nicht mehr wiederzuerkennen. Zwei Drittel der Häuser sind zerstört; Straßen, Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, Fabriken, Geschäfte, Friedhöfe, Bibliotheken, Moscheen, Kirchen, Restaurants, Stadien, Bauernhöfe, Wasserbrunnen, Stromgeneratoren … alles wurde ausgelöscht.

Doch das scheint dem völkermordenden Israel, den Vereinigten Staaten von Amerika und dem kolonialen Westen nicht zu genügen! Sie haben beschlossen, die Bevölkerung von Gaza auszuhungern, indem sie alle Grenzübergänge schließen und alle Arten von Lebensmitteln, sauberem Wasser und Medikamenten verbieten. Sogar dem UNRWA wurden die Mittel gestrichen – obwohl eine unabhängige UN-Kommission feststellte, dass Israel keine Beweise für seine Verleumdungen gegen die Hilfsorganisation vorlegen konnte – und das nur aus einem einzigen Grund: um noch mehr Menschen in Gaza zu töten.

Die Entscheidung der großen Kolonialmächte, dem UNRWA die Mittel zu streichen, hat das Lemkin-Institut für Völkermordprävention dazu veranlasst, Alarm zu schlagen und festzustellen:“[Dies] stellt eine Verlagerung mehrerer Länder von der potenziellen Komplizenschaft bei Völkermord hin zur direkten Beteiligung an der herbeigeführten Hungersnot dar“.

Es ist also eine klare Absicht, die einheimische Bevölkerung Palästinas loszuwerden. 1948 machten die Anführer der zionistischen Banden den Fehler, „die Arbeit nicht zu Ende zu bringen“, so Israels führender rechtsgerichteter Historiker Benny Morris, der kürzlich in einem Meinungsartikel für die New York Times zur Abschlachtung (Völkermord) der Palästinenser von Rafah aufrief: „Es ist entscheidend für Israel, Rafah zu erobern“. Genau so ist es!

In ihrem Bericht für den UN-Menschenrechtsrat schrieb die UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, Francesca Albanese:

„Es gibt vernünftige Gründe für die Annahme, dass die Schwelle zum Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen erreicht ist: die Tötung von Mitgliedern der Gruppe, die Verursachung schwerer körperlicher oder seelischer Schäden bei den Mitgliedern der Gruppe und die vorsätzliche Verhängung von Lebensbedingungen, die darauf abzielen, die physische Zerstörung der Gruppe ganz oder teilweise zu bewirken“.

Tatsächlich hat Israel die Schwelle zum Völkermord an den Palästinensern schon vor Jahren überschritten. Auch wenn die jüngste Kampagne in Gaza wenig Zweifel daran lässt, dass der Zionismus schon immer ein Völkermord gegen das palästinensische Volk war. Der Palästinenser ist zum „Anderen“ des blühenden weißen aschkenasischen „Selbst“ geworden, dessen bloße Existenz die Vernichtung der „nicht existierenden“ Einheimischen erfordert.

Und warum hat der koloniale Westen beschlossen, durch Israel diese schrecklichen Verbrechen zu begehen? Vielleicht findet sich ein Hinweis in Edward Saids Orientalismus, wo er argumentiert, dass „die Hauptkomponente in der europäischen Kultur genau das ist, was [die westliche Zivilisation] sowohl innerhalb als auch außerhalb Europas hegemonial gemacht hat: die Idee der europäischen Identität als einer überlegenen Identität im Vergleich zu allen außereuropäischen Völkern und Kulturen“. Vergleichen Sie die Reaktion des kolonialen Westens auf die ukrainische Krise mit dem, was in Gaza geschieht. Die Palästinenser gehören schließlich nicht zu „uns“, während die Ukrainer weiße Europäer sind.

Das Apartheidstaat Israel begeht also Völkermord, weil es eine Siedlerkolonie ist. Doch wie einige kritische Historiker (u. a. Ilan Pappe und Joseph Massad) argumentieren, sind die letzten Jahre aller Siedlerkolonien durch anhaltende Grausamkeiten der Kolonisatoren gekennzeichnet, einschließlich Völkermord.

Das Apartheid-Israel begeht also einen Völkermord, weil es eine Siedlerkolonie ist. Doch wie einige kritische Historiker (darunter Ilan Pappe und Joseph Massad) argumentieren, sind die letzten Jahre aller Siedlerkolonien durch eine noch längere Grausamkeit der Kolonisatoren gekennzeichnet, einschließlich Völkermord. Die Erkenntnis, dass der Verlust des kolonialen Privilegs der Siedler zum Greifen nahe ist, treibt die Kolonialmächte dazu, die brutalsten Methoden anzuwenden, um den Aufstand der einheimischen Bevölkerung niederzuschlagen. So geschehen in Algerien, Südafrika, Simbabwe, Namibia und anderen ehemals kolonisierten Ländern, in denen die Kolonialmächte selbst dann noch Massaker verübten, als der Kolonialismus bereits im Sterben lag.

Je mehr Widerstand die kolonisierte einheimische Bevölkerung leistet, desto brutaler wird der Kolonisator. Die faschistische politische Elite des völkermordenden Israel kann keine Form des Widerstands seitens der einheimischen Palästinenser tolerieren. Bislang wurden mindestens 608 israelische Soldaten von palästinensischen Kämpfern getötet – so viel wie noch nie in der Geschichte des „Konflikts“. Und das hat Konsequenzen, die die palästinensische Zivilbevölkerung zu zahlen hat. Das war die gleiche Logik in allen Siedlerkolonien auf dem Sterbebett. Aber die schreckliche Frage bleibt, wie lange wird der Völkermord noch weitergehen? Und wie viele Leichen von unschuldigen palästinensischen Kindern, Männern und Frauen will die internationale Gemeinschaft noch sehen, um zu handeln?

Übersetzt mit deepl. com

