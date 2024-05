Heatwave amid a genocide Tents offer no protection from rising temperatures.

Hitzewelle inmitten eines Völkermordes

Ruwaida Amer

Die elektronische Intifada

1. Mai 2024

Ein großer Teil der Bevölkerung von Gaza lebt jetzt in Zelten. Omar Ashtawy APA images

In einem behelfsmäßigen Zelt zu leben bedeutet, den Elementen ausgesetzt zu sein.

In den Wintermonaten waren die Vertriebenen in Gaza mit Regenfällen und einer oft bitteren Kälte konfrontiert. Jetzt, da der Sommer gekommen ist, müssen sie versuchen, mit einer Hitzewelle fertig zu werden.

Rawand Lafi und ihre Familie verließen ihr Haus in Khan Younis im südlichen Gazastreifen, nachdem die Stadt von israelischen Truppen eingenommen worden war.

Sie beschlossen, dass es nicht sicher wäre, bei Verwandten zu bleiben, da die meisten von ihnen ebenfalls in Khan Younis leben. So zogen sie nach al-Mawasi, einem Gebiet an der Küste, wo sie ein Zelt aufstellten.

„Der Winter war die schwierigste Zeit in meinem Leben“, sagte Rawand.

„Ich habe vier Kinder und sie wurden ständig krank. Es gab keine Möglichkeit, sie warm zu halten.“

Rawand versuchte, neben dem Zelt Feuer zu machen, aber sie wurden vom Wind oder vom Regen ausgelöscht.

„Ich habe jeden Moment gebetet, dass der Krieg aufhört, bevor der Sommer kommt“, fügte sie hinzu.

Dennoch war die Familie noch im Zelt, als die Temperaturen kürzlich in die Höhe schnellten.

„Bei der großen Hitze war das Zelt wie ein Ofen“, sagte sie.

Die Familie kann nirgendwo anders hin, da die israelischen Streitkräfte einen Großteil von Khan Younis, einschließlich ihres Hauses, zerstört haben.

„Meine kleine Tochter Lamia fragt mich, wann wir nach Hause zurückkehren werden“, sagte Rawand. „Sie weiß nicht, dass wir kein Haus mehr haben. Unser Haus ist ein Trümmerhaufen.“

Als Rawand in sein Viertel zurückkehrte, „konnte ich es nicht wiedererkennen“.

„Es war, als ob eine Atombombe auf das Gebiet abgeworfen worden wäre und es komplett zerstört hätte“, sagte sie.

„Keine Luft“

Salem al-Sufi musste aus seinem Haus in Gaza-Stadt nach Rafah im Süden fliehen. Er und seine Familie leben jetzt in einem Zelt.

Die Bedingungen sind extrem unhygienisch.

„Neben uns befindet sich eine Pfütze aus Abwasser“, sagte er. „Mit den hohen Temperaturen nimmt die Zahl der Moskitos und anderer Insekten zu“.

Da das Zelt ungemütlich ist, verbringt die Familie die meiste Zeit auf der Straße.

„Ich habe das Gefühl, dass wir Schwierigkeiten beim Atmen haben“, sagte Salem. „Es gibt keine Luft im Zelt.“

Ein wichtiger Grund für Salems Entscheidung, Gaza-Stadt zu verlassen, war die Krankheit seines Vaters.

Salem befürchtete, dass sein Vater durch die israelische Bombardierung getötet oder verletzt werden könnte.

Sein Vater erlitt daraufhin einen Herzinfarkt und starb.

„Er konnte das Leid der Vertreibung und das Leben in einem Zelt nicht ertragen“, sagte Salem. „Er war erschöpft. Ich habe ihn hier in Rafah begraben.“

Einige von Salems alten Nachbarn sind in al-Sabra geblieben, dem Viertel von Gaza-Stadt, in dem sich sein Haus befindet.

„Ich rief sie an und sie sagten mir, dass mein Haus beschädigt sei, da es von vielen Granaten getroffen wurde“, sagte er.

„Aber ich will zurückkehren und darin leben. Es ist mir egal, ob es beschädigt ist.“

Safiya al-Baz musste aus dem Flüchtlingslager Beach in Gaza-Stadt fliehen. Sie zog mit ihrem ältesten Sohn und ihren sechs Enkelkindern nach al-Mawasi Rafah, einem Gebiet im Süden des Gazastreifens.

„Meine Enkelkinder weinen wegen der extremen Hitze“, sagte sie. „Sie halten es nicht aus.“

Safiyas Ehemann und ihre anderen Kinder sind im nördlichen Teil des Gazastreifens geblieben. Sie suchen Schutz in Schulen.

„Ich vermisse sie“, sagte Safiya.

„Es gibt nichts, was uns vor den Sonnenstrahlen schützt“, fügte sie hinzu. „Ich hoffe, dass das alles bald vorbei ist.“

Ruwaida Amer ist Journalistin und lebt in Gaza.

Übersetzt mit deepl.com



