Thomas Röper, geboren 1971, hat als Experte für Osteuropa in Finanzdienstleistungsunternehmen in Osteuropa und Russland Vorstands- und Aufsichtsratspositionen bekleidet. Heute lebt er in seiner Wahlheimat St. Petersburg. Er lebt über 15 Jahre in Russland und spricht fließend Russisch.

von Thomas Röper

von Anti-Spiegel

Russland hat Großbritannien gewarnt, dass die russische Antwort auf Angriffe mit von London gelieferten Raketen auf Ziele in Russland britische militärische Ziele innerhalb und außerhalb der Ukraine angegriffen werden könnten.

Nachdem der britische Außenminister Cameron in einem Interview Angriffe mit von London gelieferten Marschflugkörpern auf Ziele in Russland unterstützt hat, hat das russische Außenministerium den britischen Botschafter in Moskau einbestellt und ihm mitgeteilt, die Antwort würde britische militärische Ziele auch außerhalb der Ukraine treffen. Ich habe die Pressemeldung des russischen Außenministeriums übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Am 6. Mai wurde der britische Botschafter in Moskau, Nigel Casey, ins russische Außenministerium einbestellt und es wurde nachdrücklich gegen die jüngste Erklärung des britischen Außenministers David Cameron in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters über das Recht der Ukraine, russisches Territorium mit britischen Waffen anzugreifen, protestiert.

Casey wurde scharf darauf hingewiesen, dass Camerons feindseliger Ausbruch in direktem Widerspruch zu den früheren Zusicherungen der britischen Seite bei der Übergabe von Langstrecken-Marschflugkörpern an das Kiewer Regime steht, dass diese unter keinen Umständen auf russischem Gebiet eingesetzt würden. Der britische Außenminister hat sich von dieser Position distanziert und sein Land de facto als Konfliktpartei anerkannt.

Der Botschafter erklärte, dass die russische Seite die Worte Camerons als Beweis für eine ernsthafte Eskalation und als Bestätigung für die zunehmende Beteiligung Londons an den Kampfhandlungen auf Seiten Kiews betrachte. Casey wurde gewarnt, dass die Antwort auf die ukrainischen Angriffe mit britischen Waffen auf russischem Gebiet jegliche britische Militäreinrichtungen und Ausrüstung auf ukrainischem Gebiet und darüber treffen könnten. Der Botschafter wurde nachdrücklich aufgefordert, über die unvermeidlichen katastrophalen Folgen eines solchen feindseligen Vorgehens Londons nachzudenken und die kriegerisch-provokativen Äußerungen des britischen Außenministers unverzüglich auf das Schärfste und Eindeutigste zurückzunehmen.

Ende der Übersetzung