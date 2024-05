Fear, fury and fatigue in Rafah About 100,000 people were ordered to flee ahead of Israel’s invasion.

Israel hat vor dem Einmarsch in Rafah Familien angewiesen, aus Teilen der Stadt zu fliehen. Abdullah Abu Al-Khair APA-Bilder

Angst, Wut und Müdigkeit in Rafah

Khuloud Rabah Sulaiman

Die elektronische Intifada

7. Mai 2024

Khalil Mahmoud und seine Familie mussten ihr Haus im Norden des Gazastreifens in der Anfangsphase des aktuellen Krieges verlassen. Sie zogen nach Rafah im Süden, nachdem Israel ihnen versichert hatte, dass dies eine sichere Zone sei.

In Rafah fanden sie eine Unterkunft bei Verwandten. Am Montag mussten sie von dort fliehen, nachdem Israel Flugblätter auf den Ostteil von Rafah abgeworfen und eine Massenevakuierung angeordnet hatte.

Etwa 100.000 Menschen wurden angewiesen, zu fliehen. Später am Montag drangen israelische Truppen in das Gebiet um den Grenzübergang Rafah ein, der den Gazastreifen von Ägypten trennt.

Khalils Mutter kochte gerade Tee auf einem Holzfeuer, als sie am Montag gegen 8 Uhr morgens eines der Flugblätter sah. Sie war schockiert, als sie feststellte, dass es sich um einen Evakuierungsbefehl handelte.

In den folgenden zwei Stunden kontaktierten Khalil und sein Vater Verwandte und Freunde in den Städten Khan Younis und Deir al-Balah. Sie baten um Hilfe bei der Suche nach einer Unterkunft für sie.

Die Familie war schockiert, als sie erfuhr, dass die Miete für eine Unterkunft in diesen Städten zwischen 1.500 und 2.000 Dollar pro Monat kosten würde.

Also beschlossen sie, in einem Zelt zu leben.

Khalil hatte von einer Wohltätigkeitsorganisation ein Zelt erhalten, als seine Familie nach Rafah zog. Er hatte es für den Fall aufbewahrt, dass die Familie keine andere Unterkunft finden würde.

Die Familie mietete einen von Eseln gezogenen Wagen, um ihr Hab und Gut transportieren zu können. Das kostete sie 100 Dollar.

Die Suche nach einem Platz für ein Zelt war eine Tortur.

Schließlich beschloss die Familie, sich zu trennen.

Einige von ihnen kamen bei Verwandten in Rafah unter. Die Verwandten wohnten in einem anderen Teil der Stadt, der bisher noch nicht von der Evakuierungsanordnung betroffen war.

Andere, darunter Khalil, sind nach al-Mawasi, einem kleinen Gebiet im südlichen Gazastreifen, gegangen. Sie sind jetzt in einem Zelt untergebracht.

„Wir sind erschöpft“

Amany Ribhi und ihre Mutter wurden vor einigen Monaten aus ihrem Haus im Flüchtlingslager Jabaliya im Norden des Gazastreifens vertrieben.

Sie kamen im Nasser Medical Complex in Khan Younis unter. Dieser wurde später von den israelischen Streitkräften angegriffen.

Daraufhin zogen Amany und ihre Mutter nach Rafah, wo sie in einem Zelt leben. Das Zelt wurde auf dem Gelände eines anderen Krankenhauses aufgestellt.

Am Montag wurde Amany durch den Lärm eines Mannes geweckt, der die Menschen in den Zelten anschrie. Der Mann informierte sie über die von Israel angeordnete Evakuierung.

Amany versuchte, ihren Bruder Ihab anzurufen, der in einem Zelt in einem anderen Teil von Rafah lebt. Sie konnte ihn nicht erreichen, also schickte sie ihm eine Nachricht auf WhatsApp.

Da Ihab kein Telefonsignal hatte, sah er die Nachricht erst gegen 11 Uhr.

Nachdem er die Nachricht gesehen hatte, sagte Ihab Amany, dass er sie abholen würde.

Während Amany auf ihn wartete, griff Israel eines der Stadtviertel an, die es in seinen Anordnungen bedroht hatte. Dutzende von Verletzten trafen in dem Krankenhaus ein, in dem sich Amanys Zelt befand.

Es dauerte lange, bis Ihab auftauchte, da er Schwierigkeiten hatte, ein Transportmittel zu finden. Schließlich gelang es ihm, einen von einem Esel gezogenen Wagen zu mieten.

Ihab brachte Amany und ihre Mutter zurück in sein Zelt. Er musste einen geeigneteren Platz für die Mutter finden, da sie ein Rückenleiden hat.

Ihre Schmerzen werden akut, wenn sie auf dem Boden schlafen muss.

Ihab rief eine andere Schwester Olfat an, die näher an Khan Younis wohnt. Zunächst schlug Olfat vor, dass ihre Mutter mit dem Auto zu ihrem Haus fahren sollte.

Olfat wies jedoch darauf hin, dass das Gebiet, in dem sie wohnt, unter israelischem Beschuss steht.

Es dauerte weitere zwei Stunden, bis Ihab ein Taxi fand. Die Fahrt kostete 200 Dollar.

Dennoch war er erleichtert, dass seine Mutter und Amany einen Unterschlupf gefunden hatten.

Amany und ihre Mutter sahen, wie eine große Anzahl von Menschen aus Rafah floh. Einige waren zu Fuß unterwegs, andere auf Karren.

Einige waren in Autos oder Lastwagen unterwegs.

Kinder – oft in Tränen aufgelöst – wurden auf den Schultern oder auf dem Rücken von Erwachsenen getragen. Einige Väter waren wütend und begannen, ihre Kinder verzweifelt anzuschreien.

Viele andere Menschen konnten nirgendwo hingehen. Sie saßen auf den Bürgersteigen.

„Ich bete zu Gott, dass dies unsere letzte Vertreibung ist“, sagte Amany. „Wir sind erschöpft.“

Sie sehnt sich nach einer Rückkehr in die Heimat der Familie im Norden des Gazastreifens. „Wir wollen nur diesen Krieg überleben“, sagte sie.

Ismail Samir, 25, lebt seit kurzem mit seinen Eltern und sieben Geschwistern in Rafah. Sie wohnen in einem Zelt aus Nylon.

Die Familie wurde aus Sheikh Radwan, einem von Israel verwüsteten Gebiet in Gaza-Stadt, vertrieben.

Am frühen Montagmorgen rief ein Freund Ismail an und informierte ihn über den Evakuierungsbefehl.

Er weckte seine Familie auf, und sie begannen, Freunde und Verwandte in verschiedenen Teilen des südlichen und zentralen Gazastreifens anzurufen. Aber sie konnten keine Unterkunft finden.

Nach acht Stunden konnten sie nur noch eine Mietwohnung finden. Sie würde 700 Dollar pro Monat kosten – eine Summe, die sich die Familie nicht leisten kann.

„Wir haben also keine andere Wahl, als in unserem Zelt hier in Rafah zu bleiben“, sagte Ismail.

„Wir können nirgendwo anders hin. Wir wissen nicht, ob wir morgen noch leben werden.“

Khuloud Rabah Sulaiman ist Journalist und lebt in Gaza.

