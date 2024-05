Israel’s extortion leaflets and Namecheap: How to do corporate accountability during a genocide Arizona-based Internet domain company NameCheap ended all service to Russia over the invasion of Ukraine but has now registered an Israeli website targeting Palestinian children. Activists are calling out the company’s complicity in war crimes.

Foto des Erpressungsflugblatts, das das israelische Militär über Gaza abgeworfen hat und das einen QR-Code enthält, der zu einer Website führt, die von der US-amerikanischen Internet-Registrierungsfirma NameCheap registriert wurde. (Foto: Social Media)

Die in Arizona ansässige Internet-Domain-Firma NameCheap hat wegen des Einmarsches in der Ukraine alle Dienste für Russland eingestellt, aber jetzt eine israelische Website registriert, die auf palästinensische Kinder abzielt. Aktivisten prangern die Mitschuld des Unternehmens an Kriegsverbrechen an.

Israels Erpressungsflugblätter und Namecheap: Wie man als Unternehmen während eines Völkermordes Rechenschaft ablegt

Von Tali Shapiro

20. Mai 2024

Am Freitag warf Israel eine weitere Reihe von Flugblättern über Gaza ab. Israels Einsatz von Flugblättern zur psychologischen Folterung der belagerten palästinensischen Bevölkerung ist in diesen völkermörderischen Tagen wohlbekannt.

Ominöse, hämische, verhöhnende und sadistische Botschaften sind die Sprache dieser Flugblätter, die Israel als humanitäre Bemühungen zur Evakuierung der Zivilbevölkerung bezeichnet. Zu den häufigsten Inhalten der Flugblätter gehören Aufrufe, den israelischen Geheimdienst mit Informationen über die Hamas oder die israelischen Geiseln zu kontaktieren. Mit diesen Flugblättern wird zweierlei bezweckt: die Nötigung geschützter Zivilisten zur Beschaffung von Informationen (was einen Verstoß gegen das Recht des bewaffneten Konflikts darstellt), aber vor allem die Untergrabung des Vertrauens und des Zusammenhalts einer Gemeinschaft, die belagert und vernichtet wird.

Mit den Flugblättern vom Freitag wurde das Genre der Informationsbeschaffung auf eine neue Ebene gehoben, als die Armee Botschaften der Erpressung und eine Liste von Kindern, darunter auch Kleinkinder, als Zielpersonen aufführte, mit der Drohung, persönliche Informationen wie Strafregister, außereheliche Affären und die Identität von Homosexuellen preiszugeben.

Die Flugblätter enthielten, wie ein Großteil des israelischen Missbrauchs von Technologie während dieses Völkermords, einen QR-Code, der zu einer Website mit noch bedrohlicheren Botschaften führte, einen Verräterkasten und einen Countdown, bis vermutlich die Drohung, sich zu outen, in die Tat umgesetzt wird.

Eine anonyme Gruppe hat die Website zu der Domainregistrierungsfirma NameCheap zurückverfolgt und, nachdem sie herausgefunden hatte, dass das Unternehmen ihre russischen Konten wegen „Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen“ gekündigt hatte, einen Brief (Text unten) geschrieben, in dem sie eine ähnliche Behandlung in diesem Fall forderte und die Möglichkeit einer Komplizenschaft bei Kriegsverbrechen, kollektiver Bestrafung und Völkermord betonte.

Es ist bemerkenswert, dass NameCheap in Arizona, wo das Unternehmen seinen Sitz hat, wahrscheinlich gegen das Gesetz verstoßen würde, wenn es einen ähnlichen Schritt unternähme, um alle Dienste nach Israel abzuschalten. Da der IStGH-Ankläger jedoch bekannt gibt, dass er Haftbefehle gegen israelische Führungskräfte beantragt, kann man ernsthaft argumentieren, dass sowohl das amerikanische als auch das internationale Recht auf der Seite von NameCheap stehen würde, denn wie der anonyme Brief betont, könnte das Unternehmen sehr wohl an schweren internationalen Verbrechen beteiligt sein, wenn es die Inhalte nicht entfernt. Der ehemalige UN-Direktor für Interessenvertretung und Kommunikation, Chris Gunness, wies auf X (ehemals Twitter) auf das Element der „psychischen Schädigung“ in der Völkermordkonvention in diesen speziellen Flugblättern hin.

In den letzten Monaten, in denen Israels Vernichtungsfeldzug immer weiter voranschreitet, haben der Internationale Gerichtshof, die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für Palästina, Francesca Albanese, Menschenrechtsorganisationen und Gerichte in aller Welt auf die Verpflichtung von Staaten und Unternehmen hingewiesen, Völkermord zu verhindern. Unternehmen wie NameCheap, die direkt in Israels Militäroperationen im Gazastreifen verwickelt sind, täten gut daran, sicherzustellen, dass sie ihre sofortigen Maßnahmen nachweisen können, um sich von allen plausiblen kriminellen Aktivitäten zu distanzieren.

Während des Schreibens dieses Artikels wurde dem Autor von NameCheap umgehend versichert, dass sie die ursprüngliche Beschwerde erhalten haben, und andere, dass sie „die Dringlichkeit der Angelegenheit und ihre Bedeutung verstehen“ und dass sie „die Angelegenheit untersuchen“.

Text des Briefes:

Hallo NameCheap-Team,

ich schreibe Ihnen im Namen mehrerer besorgter Bürger, die zu ihrer persönlichen Sicherheit namenlos bleiben möchten. Wir sind zutiefst besorgt darüber, dass Ihre Dienste genutzt werden, um schwere Verstöße gegen das Völkerrecht, Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen zu ermöglichen.

Gestern wurde berichtet (https://x.com/ytirawi/status/1791451753910526420), dass das israelische Militär im Gazastreifen Flugblätter abgeworfen hat, um die Bewohner des Gazastreifens damit zu erpressen, dass das Militär persönliche Informationen (Strafregister, außereheliche Affären, LGBTQ-Identitäten) preisgeben wird, wenn sie nicht mit ihnen zusammenarbeiten, zusammen mit einem QR-Code, der zu einer Website mit einem Countdown-Timer führt. Die bei namecheap registrierte Website behauptet, über Informationen zu mehr als 9000 Personen zu verfügen, und enthält Namen, Ausweisnummern und Bilder von kleinen Kindern, die als „Hamas-Informanten“ bezeichnet werden.

Wir informieren Sie darüber, dass Israel nun vor dem Internationalen Gerichtshof wegen des Verbrechens des Völkermordes angeklagt ist, zu dem das Gericht – in diesem frühen Stadium – entschieden hat, dass ein Völkermord „plausibel“ und „eine reale unmittelbare Gefahr“ ist (https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240126-sum-01-00-en.pdf).

Eine weitere Entscheidung wurde in den Vereinigten Staaten vom Gericht des nördlichen Bezirks von Kalifornien in der Rechtssache „Defense for Children International-Palestine et al. v. Biden et al.“ gefällt, in der es heißt, dass „die derzeitige Behandlung der Palästinenser im Gazastreifen durch das israelische Militär plausibel einen Völkermord unter Verletzung des Völkerrechts darstellen kann“ (https://ccrjustice.org/sites/default/files/attach/2024/01/91_1-31-24_Order-granting-MTD_w.pdf)

Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass die fragliche Website mehrere Verstöße gegen das Völkerrecht darstellt, wie z. B. den der kollektiven Bestrafung, und dass sie auch unter die Völkermordkonventionsklausel des „psychischen Schadens“ und möglicherweise der Folter fallen könnte.

Wir sind uns bewusst, dass Sie aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine Ihre Dienste für russische Konten eingestellt haben und sich dabei auf „Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen“ berufen. Wir hoffen und erwarten, dass Sie in diesem Fall ähnliche Maßnahmen ergreifen werden, insbesondere weil es scheint, dass Ihr Kunde das israelische Militär und der israelische Geheimdienst ist und dass die Nutzung Ihrer Registerdienste Ihr Unternehmen direkt in Kriegsverbrechen und wahrscheinlich in das Verbrechen des Völkermordes verwickelt.

Wir hoffen, von Ihnen zu hören und dass die Angelegenheit rasch geklärt wird,

[geschwärzt] im Namen von anderen

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …