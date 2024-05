EU-Gelder werden verwendet, um irreguläre Asylbewerber in der Sahara abzuladen

EU funds being used to dump irregular asylum seekers in Sahara: report According to a report, the European Union is directly involved in clandestine operations in North African countries to dump tens of thousands of black people in the desert.

Dem Bericht zufolge werden irreguläre Flüchtlinge in Marokko, Mauretanien und Tunesien „aufgrund ihrer Hautfarbe aufgegriffen“ / Foto: AP-Archiv

Einem Bericht zufolge ist die Europäische Union direkt an geheimen Operationen in nordafrikanischen Ländern beteiligt, um Zehntausende von Schwarzen in der Wüste abzuladen.

Die Europäische Union hat eine „schwierige Situation“ eingeräumt, nachdem ein Journalistenkonsortium berichtet hatte, dass Tunesien, Marokko und Mauretanien irreguläre Flüchtlinge mit direkter Hilfe von EU-Geldern in der Wüste absetzen.

„Dies ist eine schwierige Situation. Es ist eine Situation, die sich schnell entwickelt, und wir werden weiter daran arbeiten“, sagte der Sprecher der Europäischen Kommission, Eric Mamer, am Dienstag.

Er reagierte damit auf die von Lighthouse Reports in Zusammenarbeit mit Le Monde und The Washington Post veröffentlichte Untersuchung.

In dem Bericht heißt es: „Europa unterstützt, finanziert und ist direkt an geheimen Operationen in nordafrikanischen Ländern beteiligt, um jedes Jahr Zehntausende von Schwarzen in der Wüste oder in abgelegenen Gebieten abzuladen, um sie daran zu hindern, in die EU zu kommen.“

Er beschrieb ein „System der Massenvertreibung“, das „dank Geld, Fahrzeugen, Ausrüstung, Geheimdienstinformationen und Sicherheitskräften, die von der EU und europäischen Ländern zur Verfügung gestellt werden“, betrieben wird.

In dem Bericht heißt es, dass Flüchtlinge und Asylbewerber in Marokko, Mauretanien und Tunesien „aufgrund ihrer Hautfarbe aufgegriffen, in Busse verladen und mitten ins Nirgendwo, oft in trockene Wüstengebiete, gefahren werden“, ohne Wasser oder Nahrung.

Andere wurden Berichten zufolge in Grenzgebiete gebracht, wo sie angeblich „von den Behörden an Menschenhändler und Banden verkauft wurden, die sie gegen Lösegeld folterten“.

Die EU mit ihren 27 Mitgliedstaaten hat mit den drei genannten Ländern Kooperationsvereinbarungen getroffen, die eine ausdrückliche Finanzierung vorsehen, um ihre Fähigkeiten zur Eindämmung der irregulären Migration nach Europa zu verbessern.

Brüssel hat im Rahmen dieser Kooperationsabkommen 160 Millionen Dollar für Tunesien, 228 Millionen Dollar für Mauretanien und 678 Millionen Dollar für Marokko bereitgestellt.

Rassistisch motivierte Praktiken

Die Bemühungen der EU, die Migrationsströme über das Mittelmeer durch afrikanische Länder einzudämmen, gehen Hand in Hand mit einer kürzlich beschlossenen Überarbeitung der Asylvorschriften der EU.

Diese sieht vor, die EU-Grenzen zu verschärfen und die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern zu beschleunigen.

Lighthouse Reports hat nach eigenen Angaben mehr als 50 schwarze Migranten befragt, die alle aus den Ländern südlich der Sahara und Westafrika stammen und aus den drei nordafrikanischen Ländern abgeschoben wurden.

Ihre Aussagen, einschließlich Videos und Fotos, „halfen uns, den systematischen und rassistisch motivierten Charakter der Praktiken zu erkennen“, so der Bericht zusammen mit den vom Konsortium gesammelten Beweisen.

Der Bericht zitiert ungenannte europäische Beamte, die bestreiten, dass EU-Gelder für die Verletzung der Rechte von Migranten verwendet wurden.

Zwei EU-Quellen hätten jedoch eingeräumt, dass es „unmöglich“ sei, die Verwendung der Brüsseler Gelder vollständig nachzuvollziehen.

Die Sprecherin der Kommission, Ana Pisonero, sagte: „Manchmal ist die Situation in unseren Partnerländern schwierig, aber sie bleiben souveräne Staaten und haben weiterhin die Kontrolle über ihre nationalen Kräfte.“

