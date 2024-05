Jens Berger Wem gehört Deutschland? Westendverlag

Was für ein Glücksfall, dass der Westend Verlag „Wem gehört Deutschland“? Von Jens Berger in einer vollkommen überarbeiteten und aktuellen Neuauflage herausbrachte. Es lohnt sich dieses mehr als brisante Buch, mit dem Schwerpunkt: Kriegs-& Kriegsgewinnler Seite für Seite zu lesen. Die Auswirkungen dieser erschreckenden Ungleichheit betreffen uns alle und zerstören den öffentlichen Frieden in rasender Weise. Evelyn Hecht-Galinski

Wem gehört Deutschland? Die wahren Machthaber und das Märchen vom Volksvermögen

„Deutschland gehört einer Handvoll Privatpersonen“ Deutschland gehört nicht etwa dem Souverän – und damit den Bürgern. Es gehört etlichen Konzernen und damit einer Handvoll Privatpersonen.

Der Traum einer Gesellschaft, in der jeder die gleichen Chancen hat und ohne materielle Sorgen sein Glück suchen kann, ist vorbei. Die Schere zwischen Arm und Reich klafft in Deutschland immer weiter auseinander. Die breite Mittelschicht, die einst unser Land gekennzeichnet und unsere Gesellschaft getragen hat, erodiert. Die Krisen der letzten Jahre haben diesen Trend verstärkt und die Politik will oder kann nicht gegensteuern. Jens Berger wirft einen schonungslosen Blick hinter die Statistiken, erklärt die Zusammenhänge und zeigt Lösungen, die unumgänglich sind, wenn wir den gesellschaftlichen Frieden im 21. Jahrhundert erhalten wollen.

Roberto De Lapuente spricht mit Jens Berger über die stark überarbeitete Neuauflage seines Bestsellers »Wem gehört Deutschland?«.



Jens Berger ist Journalist und politischer Blogger der ersten Stunde und Redakteur der NachDenkSeiten. Er befasst sich mit und kommentiert sozial-, wirtschafts- und finanzpolitische Themen. Berger ist Autor mehrerer Sachbücher, etwa „Wer schützt die Welt vor den Finanzkonzernen?“ (2020) und des Spiegel-Bestsellers „Wem gehört Deutschland?“ (2014).

