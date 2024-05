https://www.middleeastmonitor.com/20240529-nikki-haley-writes-finish-them-on-israel-missile-intended-for-lebanon/

Nikki Haley schreibt „Macht sie fertig“ auf die für den Libanon bestimmte israelische Rakete

29. Mai 2024

Die ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen und republikanische Präsidentschaftskandidatin Nikki Haley besuchte einen Armeestützpunkt im Norden Israels und signierte eine für den Libanon bestimmte Rakete mit „Finish them“.

Das Bild, das in den sozialen Medien kursiert, zeigt Haley bei der Unterzeichnung der Rakete: „Macht sie fertig! Amerika [liebt] Israel immer.“

Der israelische Minister für Kulturerbe, Amichay Eliyahu, postete ein Bild von Haley (Nimarata Randhawa), die die Rakete unterschreibt, auf seinem X-Account und sagte: „Es gibt Menschen auf der Welt, die sich nicht von den Lügen des Fortschritts und den Tempeln der falschen Weisheit blenden lassen. Nikki Haley ist eine der wichtigsten von ihnen.“

Hanoch Milwidsky, ein Mitglied der israelischen Knesset von der Likud-Partei von Premierminister Benjamin Netanjahu, postete das Foto ebenfalls mit der Bildunterschrift: „Ich liebe Nikki Haley sehr. Eine wahre Freundin Israels.“

Der Reporter des israelischen Senders Channel 13, Almog Boker, postete ein Bild von Haley auf X und schrieb: „Was für eine Königin! Die ehemalige US-Präsidentschaftskandidatin und ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley schickt der Hisbollah eine Granate mit einer klaren handschriftlichen Botschaft an Israel: „Macht sie fertig! Amerika liebt Israel.’“

Das Foto wurde auch von Yinon Magal, einem Journalisten des Senders Channel 14, der der rechten Regierungskoalition in Israel nahesteht, mit dem Kommentar „Nikki Haley in the North Signed on a shell: „Macht sie fertig““

Laut der Zeitung Yedioth Ahronoth wurde das Foto von Haley während ihres Besuchs im Norden Israels aufgenommen, um ihre Solidarität mit dem Besatzungsstaat zu bekunden, nachdem sie am Montag Siedlungen in der Nähe des Gazastreifens besucht hatte.

Die Zeitung zitierte Haley bei ihrem gestrigen Besuch in einer der Siedlungen im nördlichen besetzten Westjordanland mit den Worten: „Hören Sie nicht auf das, was in den Medien gesagt wird. Ich versichere Ihnen: Amerika steht an der Seite Israels.“

„Wir brauchen ein starkes Israel, und der einzige Weg, wie Israel stark sein kann, ist, wenn die USA Israel vollständig und unumwunden unterstützen“, fügte sie hinzu.

