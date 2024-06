Israel’s desert torture camp faces legal challenge Detainees transferred to other facilities but Sde Teiman to remain operational, state says.

Palästinensische Männer, die während der israelischen Bodenoffensive im nördlichen Gazastreifen verhaftet wurden, werden nach ihrer Freilassung im al-Najjar-Krankenhaus in Rafah im südlichen Gazastreifen medizinisch behandelt, 24. Dezember 2003. Abed Rahim Khatib DPA

Israels Folterlager in der Wüste wird juristisch angefochten

Von Maureen Clare Murphy

Rechte und Rechenschaftspflicht

11. Juni 2024

Israel steht vor einer juristischen Anfechtung seines berüchtigten Militärlagers Sde Teiman in der Naqab-Wüste östlich des Gazastreifens, wo es seit Anfang Oktober Tausende von Palästinensern gefangen hält, die als mutmaßliche illegale Kämpfer gelten.

Reuters berichtete letzte Woche, dass Israel beabsichtigt, die Einrichtung in Sde Teiman „schrittweise“ zu schließen.

CNN berichtete unter Berufung auf Aussagen eines Staatsanwalts während einer Anhörung vor dem Obersten Gerichtshof Israels am Mittwoch, dass bereits mehrere hundert Häftlinge aus Sde Teiman in andere Haftanstalten, darunter das Militärgefängnis Ofer im Westjordanland, verlegt worden seien.

Hunderte weitere werden in den kommenden Wochen verlegt, so der Staatsanwalt.

Israel wird das Militärlager jedoch weiterhin für die „Erstüberprüfung von Gefangenen“ nutzen, so die Association for Civil Rights in Israel, eine der Gruppen, die das Gerichtsverfahren zur Schließung von Sde Teiman eingeleitet hat.

„Die Inhaftierung von Gefangenen im Lager Sde Teiman ist sowohl nach israelischem als auch nach internationalem Recht verboten, auch wenn es sich nur um kurze Zeiträume handelt und die Zahl der Gefangenen gering ist“, so die Menschenrechtsorganisation.

„Unbegreifliche Realität“

Sde Teiman wurde als Israels Antwort auf das Guantánamo-Gefängnis bezeichnet, ein amerikanisches Militärlager, in dem seit 2002 fast 800 muslimische Männer und Jungen festgehalten werden.

„Guantánamo ist zu einem Symbol für Ungerechtigkeit, Missbrauch und Missachtung der Rechtsstaatlichkeit geworden“, so die American Civil Liberties Union.

Das Gleiche könnte man auch von Sde Teiman sagen.

Palästinenser aus dem Gazastreifen, die in Sde Teiman inhaftiert waren und später freigelassen wurden, sowie Ärzte, die dort einen Beitrag leisteten, haben entsetzliche Aussagen über die Behandlung in diesem Lager gemacht.

„Mehr als 1.000 Gefangene werden in käfigähnlichen Einrichtungen ohne Betten oder sonstige Ausstattung festgehalten“, so die Association for Civil Rights in Israel, die dem israelischen Obersten Gerichtshof mitteilte, dass den Gefangenen „tagelang die Augen verbunden werden, selbst bei medizinischer Behandlung und Toilettengang“.

„Zeugenaussagen haben eine unfassbare Realität offenbart: Operationen ohne Betäubung, tagelanges Festhalten von Gefangenen in schmerzhaften Positionen und so schwere Handschellen, dass es zu Amputationen kam“, so die israelische Menschenrechtsgruppe.

Ein Informant, der in Sde Teiman arbeitete, beschrieb, wie Ärzte einem Häftling während einer Operation Schmerzmittel verweigerten, was er und andere als „bewussten Racheakt“ empfanden.

Ehemalige Gefangene, von denen viele willkürlich von israelischen Truppen im Gazastreifen aufgegriffen und ohne jegliche Möglichkeit der Kommunikation mit ihren Familien oder einem Anwalt festgehalten wurden, was einem erzwungenen Verschwinden gleichkam, haben berichtet, dass sie geschlagen wurden, bei Verhören Elektroschocks erhielten und ihnen angemessene Nahrung vorenthalten wurde.

Diaa al-Kahlout, der Leiter des Gaza-Büros der in London ansässigen Zeitung Al-Araby al-Jadeed, sagte, er sei täglich gefoltert worden und habe während seiner mehr als einmonatigen Haft in Sde Teiman fast 100 Pfund verloren. Nach seiner Entlassung war das Sehvermögen des Journalisten beeinträchtigt, nachdem er „33 Tage und Nächte lang geblendet wurde“.

„Unerträgliche Schmerzen“

Younis al-Hamlawi, ein Krankenpfleger, der im November verhaftet wurde, nachdem er das al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt verlassen hatte, erzählte der New York Times, dass ein weiblicher Offizier während seines Verhörs in Sde Teiman zwei Soldaten befahl, mit einem Metallstab in sein Rektum einzudringen, wodurch er blutete und „unerträgliche Schmerzen“ erlitt.

Al-Hamlawis Schilderung deckt sich mit der eines freigelassenen Häftlings, der von der UN-Agentur für Palästinaflüchtlinge interviewt wurde, die Zeugenaussagen von Palästinensern sammelt, die von Israel am Kerem-Shalom-Übergang zum Gazastreifen abgesetzt wurden.

Der von der UNRWA befragte Gefangene sagte, dass er und andere „Elektroschocks durch den Anus erhalten haben, was dazu führte, dass ein anderer Mann, mit dem er zusammen festgehalten wurde, krank wurde und starb“.

Al-Hamlawis Aussage wurde Dutzende von Absätzen weiter unten in der langen Reportage der New York Times vergraben, die weder im Titel noch in der Überschrift den sexuellen Missbrauch erwähnt, von dem palästinensische Häftlinge berichten.

Im Gegensatz dazu brachte dieselbe Publikation „einen entlarvten Falschartikel auf die Titelseite, in dem behauptet wurde, militante Palästinenser hätten während des Angriffs vom 7. Oktober massenhaft Israelis sexuell missbraucht“, wie der Journalist Max Blumenthal feststellte.

Blumenthals Zeitung The Grayzone und andere unabhängige Medien wie Mondoweiss und The Electronic Intifada haben den Artikel der Times entlarvt. Der entlarvte Artikel wurde benutzt, um Zustimmung für das zu erzeugen, was Menschenrechtsexperten als schwere Verstöße Israels gegen das Völkerrecht im Gazastreifen bezeichnen, einschließlich der Anwendung sexueller Gewalt.

Palästinenserinnen und Palästinenser, die während der Verhöre Elektroschocks ausgesetzt waren, darunter auch al-Hamlawi, sagten, sie seien gezwungen worden, nur eine Windel zu tragen.

Fast drei Dutzend Menschen starben in der Haft von Sde Teiman, wie israelische Mitarbeiter der Einrichtung gegenüber der New York Times erklärten.

Kriegsverbrechen

Die Inhaftierung von Bewohnern besetzter Gebiete in Gefängnissen außerhalb dieses Gebiets stellt einen Verstoß gegen die Vierte Genfer Konvention dar, wie Addameer, eine palästinensische Menschenrechts- und Gefangenenschutzorganisation, feststellt.

Diese Praxis „wird auch als Kriegsverbrechen gemäß Artikel 8 des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs anerkannt“, so Addameer.

Die israelischen Verstöße gegen palästinensische Häftlinge sind kaum auf die Einrichtung in Sde Teiman beschränkt. Palästinenser, die in anderen israelischen Gefängnissen festgehalten werden, werden ebenfalls entsetzlich behandelt.

Adnan al-Bursh, der Leiter der orthopädischen Abteilung des al-Shifa-Krankenhauses, der größten medizinischen Einrichtung im Gazastreifen, wurde Mitte April getötet, nachdem er Berichten zufolge im Ofer-Gefängnis im Westjordanland geschlagen und gefoltert worden war.

Al-Bursh war Mitte Dezember von israelischen Truppen in einem Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen entführt worden.

Anfang Mai, als der Tod von al-Bursh in israelischem Gewahrsam bekannt wurde, waren nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen seit dem 7. Oktober fast 500 medizinische Mitarbeiter getötet worden, weitere 1.500 waren verwundet und mehr als 300 wurden von Israel festgehalten.

Die Menschenrechtsorganisation Euro-Med Human Rights Monitor veröffentlichte Ende Mai einen Bericht, der sich auf die Aussagen von 100 palästinensischen Männern, Frauen, Jungen und Mädchen stützt, die während der israelischen Bodeninvasion in Gaza festgenommen und später wieder freigelassen wurden.

Die in Genf ansässige Gruppe kam in ihrem Bericht zu dem Schluss, dass „die israelische Armee routinemäßig weit verbreitete Verbrechen wie willkürliche Verhaftungen, erzwungenes Verschwindenlassen, vorsätzlichen Mord, Folter, unmenschliche Behandlung, sexuelle Gewalt und Verweigerung eines fairen Prozesses begeht“.

Palästinenser sagten gegenüber Euro-Med Monitor aus, dass sie auch geschlagen, psychisch und physisch gefoltert, ihnen der Zugang zu Nahrung und medizinischer Versorgung verweigert wurde und sie erniedrigende Handlungen erdulden mussten, wie z. B. von Soldaten bespuckt zu werden und auf sie zu urinieren.

Forderung nach ICC-Untersuchung

Addameer prangerte an, dass der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, in seiner jüngsten Ankündigung, Haftbefehle gegen hochrangige israelische Beamte zu beantragen, die von Israel begangenen Misshandlungen palästinensischer Gefangener und Häftlinge nicht erwähnt hatte.

Laut Addameer hat Israel jahrzehntelang ein „Justizsystem“ aufgebaut, um Palästinenser zu kontrollieren, zu kriminalisieren und kollektiv zu bestrafen.

Dieses System habe es Israel ermöglicht, nach dem 7. Oktober willkürlich Massen von Palästinensern zu verhaften, so Addameer weiter.

Fast 9.000 Palästinenser seien seitdem verhaftet worden, so Addameer am 22. Mai, und würden unter immer schlechteren Bedingungen festgehalten und zunehmend gefoltert und misshandelt.

Addameer forderte Khan auf, gegen israelisches Personal wegen Verbrechen an palästinensischen Häftlingen zu ermitteln, einschließlich der Anwendung von Verwaltungshaftbefehlen, mit denen Israel Palästinenser ohne Anklage oder Gerichtsverfahren auf der Grundlage geheimer Beweise festhält, die den Häftlingen und ihren Anwälten vorenthalten werden.

Die Menschenrechtsgruppe forderte Khan insbesondere auf, gegen den israelischen Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir, den derzeitigen und ehemaligen Leiter des israelischen Strafvollzugsdienstes und anderer Gefängnisbehörden sowie gegen israelische Militärrichter und Staatsanwälte und den Leiter des israelischen Sicherheitsdienstes wegen seiner Verantwortung für die bei Verhören praktizierte Folter zu ermitteln“.

Francesca Albanese, die UN-Sonderberichterstatterin für das Westjordanland und den Gazastreifen, sagte, dass das „Aufspießen von Gefangenen mit Metallstäben in ihrem Rektum“ nur eines der „Tausenden von Gräueln, die Palästinenser in den letzten acht Monaten ertragen mussten“ sei.

„Misshandlungen, Folter, Massentötungen und mutwillige Zerstörungen sind jedoch seit mehr als einem halben Jahrhundert tägliche Realität für die Palästinenser unter israelischer Herrschaft“, so Albanese weiter.

„Israel agiert wie eine Militärdiktatur und begeht alle möglichen Verbrechen, einschließlich der Apartheid, mit dem Ziel, die Palästinenser von ihrem Land zu vertreiben.“

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …