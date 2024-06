Gaza resistance sources say fear is rising U.S. pier will be used for forced displacement of Palestinians Critics warn the U.S.-constructed pier off Gaza’s coast is being used for military purposes. Now a source in the Gaza resistance says there are indications it will be used to facilitate the forced displacement of Palestinians.

Ein Schiff, das internationale humanitäre Hilfe transportiert, liegt am 21. Mai 2024 am von den USA gebauten Trident Pier in der Nähe von Nuseirat im zentralen Gazastreifen fest. (Foto: Stringer/APA Images)

Kritiker warnen davor, dass der von den USA errichtete Pier vor der Küste des Gazastreifens für militärische Zwecke genutzt wird. Eine Quelle aus dem Gaza-Widerstand sagt, es gebe Anzeichen dafür, dass sie für die Zwangsumsiedlung von Palästinensern genutzt werden soll.

Quellen des Gaza-Widerstands sagen, dass die Befürchtung steigt, dass der US-Pier für die Zwangsumsiedlung von Palästinensern genutzt wird

Von Ahmed Omar

11. Juni 2024

Im März 2024 kündigte US-Präsident Joe Biden in seiner Rede zur Lage der Nation an, dass die USA eine vorübergehende schwimmende Anlegestelle an der Küste des Gazastreifens errichten würden, um humanitäre Hilfe für die hungernde Bevölkerung im Gazastreifen zu leisten. Er versprach: „Es werden keine US-Stiefel vor Ort sein“.

Seitdem haben Kritiker jedoch Bedenken geäußert, dass der Pier nicht nur für „humanitäre“ Zwecke genutzt wird, sondern auch für militärische Aktivitäten, die den laufenden israelischen Völkermord in Gaza unterstützen.

Eine Geheimdienstquelle aus dem Widerstand in Gaza, die mit Mondoweiss unter der Bedingung der Anonymität sprach, sagt, dass es immer mehr Anzeichen dafür gibt, dass der US-Pier auch für die gewaltsame Vertreibung von Palästinensern genutzt werden könnte. Dies wäre eine Alternative zu dem ursprünglichen israelischen Plan, die Palästinenser in den Sinai zu zwingen, was von Ägypten zu Beginn des Krieges abgelehnt wurde.

„Das Projekt des schwimmenden Piers ist eine amerikanische Lösung für das Vertreibungsdilemma in Gaza“, sagte die Quelle. „Es geht sowohl über die israelische Lösung, die Gazaner in den Sinai zu vertreiben, als auch über den ägyptischen Vorschlag, sie in die Naqab [Wüste] zu vertreiben, hinaus.

Stattdessen, so die Quelle, würde der US-Pfeiler dazu verwendet werden, die Umsiedlung der Gazaner nach Zypern und dann schließlich in den Libanon oder nach Europa zu erleichtern.

Diese Befürchtungen wurden deutlich, nachdem die israelische Armee am vergangenen Wochenende ein Massaker im Flüchtlingslager Nuseirat verübte und mindestens 274 Palästinenser tötete, um vier israelische Gefangene zu befreien.

Der US-Pier stand im Mittelpunkt der Berichterstattung über das Massaker, da mehrere Nachrichtenquellen, Videos und Augenzeugenberichte aus dem Gazastreifen darauf hindeuteten, dass US-Streitkräfte an der Operation beteiligt gewesen sein könnten und dass humanitäre Lastwagen, die in Nuseirat einfuhren, die israelischen Soldaten versteckten, die das Massaker verübten. Live-Aufnahmen von Aljazeera zeigten einen scheinbar humanitären Lastwagen, der in Begleitung von zwei gepanzerten Militärfahrzeugen durch das Lager fuhr, während auf anderen Videos zu sehen war, wie israelische Soldaten einen Hubschrauber benutzten, der angeblich in der Nähe des schwimmenden US-Piers als Evakuierungspunkt diente, um die Vorteile der US-Luftabwehr zu nutzen.

Die Behauptung wurde vom US-Zentralkommando schnell zurückgewiesen, aber palästinensische Gruppierungen wie die Volkswiderstandskomitees erklärten, sie würden den Steg künftig als militärisches Ziel behandeln. Nach den Anschuldigungen und Drohungen hat das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen die Hilfslieferungen über den Pier ausgesetzt, da es Bedenken hinsichtlich der Sicherheit des WFP-Teams gab.

Humanitäre Hilfe“ als Deckmantel für ethnische Säuberung?

Die anonyme Quelle des Widerstands erklärte gegenüber Mondoweiss: „Unseren Informationen zufolge soll der Pier genutzt werden, um Palästinenser mit Evakuierungsschiffen nach Zypern zu bringen und dann in den Libanon, nachdem sie einem Screening unterzogen wurden.

Die Quelle behauptete, dass dieser Plan bereits mit den libanesischen Behörden besprochen wurde und dass „mit Najib Mikati, dem libanesischen Premierminister, vereinbart wurde, dass der Libanon eine Milliarde Dollar an Hilfe erhält, die über die Europäische Union ausgezahlt werden soll, wobei zusätzliche 250 Millionen Dollar an seine eigenen Unternehmen gezahlt werden sollen.“

Im Gegenzug würde der Libanon „zwischen 100.000 und 200.000 Bewohner des Gazastreifens über den schwimmenden Steg via Zypern aufnehmen, was voraussichtlich im Herbst dieses Jahres geschehen wird“, so die Quelle.

Der Quelle zufolge ist der Hintergrund dieser angeblichen Vereinbarung Teil einer umfassenderen „Druckkessel“-Strategie, die auf die Menschen in Gaza ausgeübt wird, „beginnend mit der Einstellung von Geldtransfers seit dem letzten Ramadan und fortgesetzt mit der derzeitigen israelischen Kontrolle und Schließung des Rafah-Übergangs, bis ein amerikanisches Unternehmen diesen übernehmen kann, sowie die Demoralisierung des Widerstands durch ständige Operationen, woraufhin eine akzeptable Anzahl von Menschen über den Rafah-Übergang durch die Hala Consulting and Tourism Company nach Ägypten einreisen darf, um sich nach dem neuen ägyptischen Staatsbürgerschaftsgesetz einbürgern zu lassen. “

Der nächste Schritt in diesem Prozess wäre dann angeblich die Überführung von einigen Hunderttausend Gazanern aus dem Gazastreifen nach Zypern. Die USA nutzen Zypern bereits, um humanitäre Hilfsgüter in Frachtschiffe zu verladen und zur Anlegestelle zu transportieren.

„Es wird erwartet, dass sie in Wellen nach Zypern aufbrechen und sich dort mit anderen illegalen Einwanderern aus Syrien vermischen. Danach werden sie entweder bei der illegalen Einwanderung nach Europa unterstützt – was von der Europäischen Union abgelehnt wird – oder sie werden nach Tripoli geschickt und ersetzen dort die syrischen Flüchtlinge, entsprechend den Wünschen der libanesischen Regierung“, so die Quelle weiter. „Sie würden dann in den Nordlibanon oder in die sunnitischen Gebiete des Libanon umgesiedelt werden, weit weg von den Gebieten, die von der Hisbollah beeinflusst und kontrolliert werden.“

Die Quelle betonte, dass ein solches Szenario nicht ohne Präzedenzfall sei, da frühere Wellen palästinensischer Einwanderer, die mit dem starken Fatah-Mann Muhammad Dahlan, einem Rivalen des Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas, verbunden sind, in der Vergangenheit im Libanon angesiedelt wurden.

„In der Vergangenheit gab es Feindseligkeiten zwischen neueren Wellen [von Einwanderern] und früheren palästinensischen Gruppen, die dem Widerstand treu waren“, erklärte die Quelle. „Dies hat in der Vergangenheit zu Konflikten in den palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon geführt“.

Schließlich erklärte die Quelle auch, dass eine Linderung der Syrien-Krise und eine Einigung mit Bashar al-Asad über eine Lockerung der Strafmaßnahmen für potenzielle syrische Rückkehrer, die möglicherweise der Opposition angehörten, der libanesischen Regierung die Aussicht auf einen Zustrom von Flüchtlingen aus dem Gazastreifen schmackhafter machen würde, vor allem, wenn dieser mit einem Zustrom von finanzieller Unterstützung für die schwächelnde libanesische Wirtschaft verbunden wäre. Es sind bereits mehrere Berichte aufgetaucht, wonach vielen syrischen Flüchtlingen die Zwangsabschiebung droht, und Hunderte sind inmitten der flüchtlingsfeindlichen Stimmung im Libanon bereits zurückgekehrt.

Mondoweiss war nicht in der Lage, die Behauptungen der anonymen Quelle über den potenziellen Plan zu verifizieren.

Allerdings wurde der Libanon bereits in der Vergangenheit in kleinerem Umfang für die Aufnahme politischer Exilanten aus Palästina genutzt, wie im Fall der Abschiebung von 415 palästinensischen Männern, die politischen Gruppierungen wie der Hamas und dem Islamischen Dschihad angehörten, im Jahr 1992, als sie in ein Niemandsland zwischen Nordpalästina und dem Südlibanon namens Marj al-Zuhur verbannt wurden.

Wachsende allgemeine Besorgnis

Unabhängig davon, ob ein solcher Plan in die Tat umgesetzt wird, haben verschiedene politische Gruppierungen im Gazastreifen ihre Besorgnis über die Absichten hinter dem Steg zum Ausdruck gebracht, während andere ihn trotz Vorbehalten vorsichtig begrüßt haben.

Die Hamas begrüßte das US-Projekt und die Bemühungen, den Palästinensern zu helfen, betonte aber auch, dass der Pier keine verlässliche Alternative zur Hilfe über die effizienteren Grenzübergänge auf dem Landweg darstellen würde. Viele internationale Organisationen haben diese Bedenken ebenfalls geäußert und bestätigt, dass die Hilfe über die Landübergänge nach wie vor die zuverlässigste und effizienteste Option darstellt. Die Hamas lehnt auch die Präsenz ausländischer Streitkräfte im Rahmen der Operationen der Seebrücke ab.

Andere palästinensische Parteien wie die Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP) haben sich entschiedener gegen den Grenzübergang ausgesprochen und warnten vor seinem möglichen Missbrauch für die Zwangsumsiedlung von Palästinensern oder den Schutz der israelischen Besatzungstruppen im Gazastreifen. Die PFLP warnte Araber, Ausländer und Palästinenser vor Beiträgen auf dem Pier und versicherte, dass alle Truppen, die mit dem Pier eingesetzt würden, wie Besatzungstruppen behandelt würden.

Wahrscheinlich aufgrund dieser Befürchtungen wurde der Pier bereits mit Mörsergranaten angegriffen. Dies ist wahrscheinlich eine Botschaft der palästinensischen Widerstandsgruppen, dass sie bereit sind, gegen den Pier militärisch vorzugehen, wenn er für militärische Zwecke und nicht für Hilfslieferungen genutzt wird.

Seit seiner Einführung hat der Pier eine Reihe von Herausforderungen und Rückschlägen erlebt. Ein Teil des Piers löste sich aufgrund des Seegangs, und einige Mitarbeiter wurden beim Betrieb des Piers unter ungeklärten Umständen verletzt. Nur wenige Wochen nach seiner Inbetriebnahme musste der Pier für Wartungsarbeiten abgebaut werden und wurde vor einigen Tagen wieder vor den Gazastreifen verlegt.

Sobald der Pier voll funktionsfähig und voll ausgelastet ist, sollen täglich 150 Lastwagen in den Gazastreifen einfahren. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts hat das Welternährungsprogramm die Lieferung von Hilfsgütern aufgrund der oben erwähnten Sicherheitsbedenken für die WFP-Teams jedoch weiterhin ausgesetzt.

Während die USA immer wieder ihre rein „humanitären“ Ziele beteuern, haben die Umstände der Errichtung des Piers, einschließlich des Ausschlusses der Palästinenser von seiner Verwaltung, der Beteiligung Israels an seiner Sicherheit und jetzt der jüngsten mutmaßlichen Rolle der USA bei dem Massaker von Nuseirat, den Verdacht der Palästinenser hinsichtlich der wahren Absichten hinter dem Pier verstärkt.

