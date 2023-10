https://www.middleeastmonitor.com/20231017-71-martyrs-in-rafah-khan-yunis-in-a-new-israeli-massacre-in-gaza/



Zivilschutzteams und Anwohner tragen Leichen, während sie eine Such- und Rettungsaktion rund um die Gebäude starten, die nach Israels Angriffen auf den Gazastreifen am elften Tag in Rafah, Gaza am 17. Oktober 2023 zerstört wurden [Abed Rahim Khatib/Anadolu Agency].

71 Märtyrer in Rafah und Khan Yunis bei einem neuen israelischen Massaker in Gaza

17. Oktober 2023

Bei einem israelischen Angriff auf zwei Häuser in Rafah und Khan Yunis im Süden des Gazastreifens sind heute Morgen 71 Palästinenser getötet worden.

Lokale Quellen berichteten, dass Dutzende von palästinensischen Zivilisten getötet wurden, nachdem ihre Häuser angegriffen worden waren.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden 2.808 Leichen in den Krankenhäusern des Gazastreifens eingeliefert, darunter 853 Kinder und 636 Frauen. 10 850 weitere Personen wurden verletzt. Es wird davon ausgegangen, dass noch Tausende von Leichen unter den Trümmern liegen, und die Zahl der Todesopfer dürfte noch viel höher sein.

Das Ministerium wies darauf hin, dass die medizinischen Teams nach wie vor mit Hochdruck daran arbeiten, Dutzende von schweren und kritischen Fällen in den Operationssälen und auf der Intensivstation zu retten. Übersetzt mit Deepl.com



