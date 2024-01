81-year-old Jewish activist fights Zionism in the US, one arrest at a time Former academic Rosalind Petchesky discusses why she’s spending her golden years protesting against Israel and how she hopes more Americans gather the courage to speak up against genocide in Palestine.

Die ehemalige Akademikerin Rosalind Petchesky erklärt, warum sie ihren Lebensabend damit verbringt, gegen Israel zu protestieren, und wie sie hofft, dass mehr Amerikaner den Mut aufbringen, sich gegen den Völkermord in Palästina auszusprechen.



81-jährige jüdische Aktivistin kämpft gegen den Zionismus in den USA, eine Verhaftung nach der anderen

Von Shabina S. Khatri



4. Januar 2024

Die jüdische Amerikanerin Rosalind Petchesky hat sich durch Proteste und andere Aktivitäten für die Gleichberechtigung der Palästinenser eingesetzt. Bildnachweis: Charles McCoy Career Achievement Awards

Israels monatelange Bombardierung des Gazastreifens hat auf der ganzen Welt Proteste ausgelöst.

In den Vereinigten Staaten kamen einige der lautesten Rufe nach einem Waffenstillstand von der Jüdischen Stimme für den Frieden (JVP), einer 1996 gegründeten gemeinnützigen Gruppe, die sich selbst als „die größte progressive jüdische antizionistische Organisation der Welt“ bezeichnet.

Zu ihren treuesten Mitgliedern gehört Rosalind Petchesky, eine 81-jährige New Yorkerin und Professorin im Ruhestand. Petchesky wurde 1995 mit einem MacArthur-Stipendium (dem „genius grant“) ausgezeichnet und ist eine produktive Autorin. Ihr neuestes Buch, A Land With A People: Palästinenser und Juden konfrontieren den Zionismus, wurde 2021 veröffentlicht.

Petchesky sprach kürzlich mit TRT World darüber, warum sie ihren Lebensabend damit verbringt, gegen Israel zu protestieren, wie es ist, mehrfach verhaftet zu werden, und wie sie hofft, dass mehr Amerikaner den Mut aufbringen, sich gegen Völkermord auszusprechen.

TRT World: Lassen Sie uns mit einer einfachen Frage beginnen. Wie oft sind Sie verhaftet worden?

Rosalind Petchesky: Drei Mal. Aber wissen Sie, ich sage den Leuten immer, dass man „verhaften“ in Anführungszeichen setzen muss, weil es in New York ein ganzes Protokoll und eine Kultur des Verhaftens gibt.

Diese Polizisten verhaften nicht gerne alte weiße Damen. Das hat mit Geschlecht, Alter, Klasse und Rasse zu tun. Und das erste Mal wollten sie mich nicht verhaften. Ich war auf der Grand Army Plaza in Brooklyn. Ich war gerade von einer Reise zurückgekommen. Der (Konflikt in Gaza) war gerade ausgebrochen. Es war der 13. Oktober, und meine Organisation Jewish Voice for Peace wollte auf dem Grand Army Plaza zivilen Ungehorsam leisten und dann zum Haus von Senator (Chuck) Schumer marschieren, das sich ganz in der Nähe befindet. Wir machen das oft.

Wir setzten uns auf die Straße, ein Polizist kam, versuchte mich hochzuziehen, zog mich hoch. Ich dachte, okay, jetzt werde ich verhaftet. Und dann ließ er mich einfach stehen. Und ich setzte mich wieder hin, ein anderer Polizist kam, eine Frau, und sie zog mich hoch und ich dachte, jetzt verhaftet sie mich. Nein.

Andere

Rosalind Petchesky wird verhaftet, nachdem sie im Oktober 2023 in New York für einen Waffenstillstand protestiert hat (Foto von Zachary Schulman).

Sie sagte: „Möchten Sie sich auf die Bank dort drüben setzen?“ und behandelte mich wie eine kleine schwache alte Dame. Oh mein Gott! Und es war sehr ärgerlich, denn es war mein Ziel, verhaftet zu werden. Alle meine Freunde wurden verhaftet. Sie wurden in einen Polizeibus gezerrt. Also tat ich so, als wären mir die Handschellen auf den Rücken gelegt worden. Und ich bin mit allen anderen in den Bus gegangen. Ich habe mich also buchstäblich selbst verhaftet. Aber sie gaben mir einen Strafzettel. Ich wurde also offiziell verhaftet.

Das zweite Mal waren wir in der Grand Central Station und dort wurde ich offiziell verhaftet, aber ich musste daran arbeiten. Ich meine, sie wollten es nicht. (Der Polizist) sagte, „Sie haben einen Stock“. Ich sagte: „Hier, nehmen Sie meinen Stock.“

Und das dritte Mal war, als 18 von uns jüdischen älteren Frauen sich an den Zaun des Weißen Hauses ketteten. Wieder kamen sie, sie waren so ruhig. Sie waren so höflich. Sie sagten, in Ordnung, wir haben diese Scheren. Wir werden die Ketten abschneiden und euch zu diesem kleinen Lieferwagen bringen und euch ein Ticket geben. Und ich habe das Ticket immer noch. Ich kann ihn Ihnen zeigen. Da steht nur, dass wir etwas am Zaun angebracht haben, was wir nicht hätten tun sollen. Und ich glaube nicht, dass wir jemals wieder von ihnen hören werden. Nein. Ich weiß also nicht, ob man das eine Verhaftung nennen kann.

TRT World: Es schien mir symbolisch zu sein. Sie sagen, Sie wollten verhaftet werden. Was ist Ihre Motivation dafür?

Ros Petchesky: Es ist symbolisch. Und ich glaube nicht, dass es ein großes Risiko ist. Ich weiß, dass es das nicht ist. Aber es ist eine Möglichkeit, ein Zeichen zu setzen. Und ich war der festen Überzeugung, dass ich als ältere Frau, die im Ruhestand ist und keine Kinder oder Angehörigen mehr zu Hause hat, die Verantwortung trage.

Es ist meine Verantwortung, mit meinem Körper und meiner Stimme so viel wie möglich zu sagen, um zu versuchen, diesen Wahnsinn, diesen Völkermord zu stoppen. Also bin ich bereit, das zu tun. Und ich denke, es ist jetzt einfacher, da ich gelernt habe, dass sie mich nicht für längere Zeit ins Gefängnis stecken werden. Ich werde nicht verprügelt oder so etwas. Also vielen Dank für dieses Privileg. Ich werde es nutzen.

TRT World: Und glauben Sie, dass es einen Unterschied macht? Ich habe das Gefühl, dass die Dinge nur noch schlimmer werden. Wir haben jetzt 22.000 Tote, finanziert durch US-Steuergelder.

Ros Petchesky: Auf jeden Fall. Das empfinden wir alle so. Und in der JVP sind wir sehr verzweifelt. Wir haben so viel getan. Wir haben alles getan, was wir tun können. Wir haben acht Brücken im ganzen Land geschlossen. (Wir haben auf dem größten Bahnhof in Amerika protestiert.

Wir waren da draußen. Wir haben Lobbyarbeit betrieben. Wir haben mit der Handvoll Sympathisanten im Kongress zusammengearbeitet, um auf einen sofortigen Waffenstillstand zu drängen, was das Geringste ist, was man sich vorstellen kann. Wie kann jemand gegen einen Waffenstillstand sein? Was ist nur los mit diesen Leuten? Und trotzdem geht es weiter.

Es gibt sehr wenig Nahrung. Es gibt keine medizinische Versorgung. Und es geht einfach weiter. Und so stimme ich Ihnen zu. Aber man darf sich nicht der Verzweiflung hingeben. Wir dürfen einfach nicht verzweifeln und müssen weiter kämpfen. Die JVP wird also eskalieren, wir werden wirklich die Schuldigen hier in den USA verfolgen.

TRT World: Was das amerikanische Volk angeht, so kennen wir die Schuldigen in der Führung, aber was glauben Sie, was die Menschen übersehen? Warum dringt die Botschaft, dass diese Menschen getötet werden, nicht bis zur breiten Öffentlichkeit durch?

Ros Petchesky: Um Ihre erste Frage zu beantworten: Ich denke, viele Menschen sehen es teilweise. Sie sehen es, sie können es nicht vermeiden, aber sie würden es gerne vermeiden. Ich glaube, dass die Menschen über viele Dinge besorgt sind. Sie machen sich Sorgen um das Klima, sie machen sich Sorgen um die Wirtschaft, auch wenn es ihr angeblich gut geht. Es gibt eine Menge, was Angst macht. Und dann steht auch noch diese furchtbare Wahl bevor. Es gibt also eine Menge, was die Menschen ablenkt.

Aber es gibt auch etwas Tiefgreifendes, und darüber denke ich viel nach, wenn ich an meine eigene Familie denke, um ehrlich zu sein. Warum können sie nicht fühlen, was ich fühle? Und zum Teil liegt es daran, dass sie privilegiert sind.

Aber es gibt auch einen tieferen Grund, und darüber denke ich oft nach, wenn ich an meine eigene Familie denke, um ehrlich zu sein. Warum können sie nicht fühlen, was ich fühle? Und zum Teil liegt es daran, dass sie privilegiert sind.

Sie haben ein wunderbares, schönes Leben. Sie können es kaum ertragen, in eine sehr negative, schreckliche Situation hineingezogen zu werden. Sie wollen ihr Leben weiterhin genießen. Ich meine, ich spreche hier von Jugendlichen und Erwachsenen, die ich von ganzem Herzen liebe, aber sie sind nicht wie ich.

Sie sind nicht dumm. Sie sind sehr klug. Sie wissen, was vor sich geht, aber sie sind noch nicht bereit, es in ihr Herz aufzunehmen. Und deshalb werden sie nichts tun. Und das ist gerade für mich sehr schwer. Ich glaube, viele Menschen sind so. Ich glaube, viele Menschen wollen nicht sehen.

TRT World: Es ist fast mehr, als sie glauben, ertragen oder selbst ändern zu können. Und ich frage mich, ob die Dinge historisch gesehen immer so gelaufen sind. Wie bei der Bürgerrechtsbewegung. Es brauchte einen gewissen Wendepunkt, um mehr Menschen mit ins Boot zu holen, oder?

Ros Petchesky: Ja. Die Menschen müssen etwas fühlen. Es betrifft sie auf irgendeine Weise. Und selbst wenn man sagt: „Das sind Ihre Steuergelder, das sind Ihre Dollars. Wollt ihr, dass eure Steuergelder in Massaker, Völkermord, Krieg und Waffen fließen?“ Und sie werden Ihnen zustimmen, aber wie weit sind sie bereit zu gehen? Ich weiß es nicht. Ich meine, wo ist hier der Kipppunkt? Ich denke, wir werden auf die Wahlpolitik achten müssen.

TRT World: Und wie hat Ihre Familie darauf reagiert, dass Sie verhaftet wurden und sich in die Öffentlichkeit begeben haben?

Ros Petchesky: Nun, es ist eine Mischung. In gewisser Weise denke ich, dass sie stolz auf mich sind und nicht gegen das sind, was ich tue, aber sie sind nicht mit allem einverstanden, was ich sage. Al Jazeera English hatte ein langes Interview, das für meinen Sohn sehr schwierig war, und er war nicht einverstanden. Und ich sagte: „Was ist los? Ist es dir peinlich? Und er sagte: Ich bin mit bestimmten Dingen nicht einverstanden.

Dies ist also ein Gespräch. Die JVP und meine liebe Freundin Esther Farmer, eine der Mitherausgeberinnen von A Land With a People, hat eine wunderbare Methode entwickelt, die sie Hard Conversations nennt. Sie ist sehr einfach, aber sehr genial. Es gibt bestimmte Menschen, mit denen man nicht reden kann, aber mit den Menschen, die einem nahe stehen, und in der eigenen Familie, muss man reden.

Und ich glaube an Kommunikation. Ich glaube nicht daran, Dinge abzuschotten und zu sagen, wir können nicht darüber reden. Wenn man sich wirklich liebt und respektiert, kann man über alles reden, aber man muss es auf eine Art und Weise tun, die den Leuten die Möglichkeit gibt. Es schließt sie nicht aus. Esthers Praxis besteht also darin, nach dieser Öffnung zu suchen, nach diesem Angebot zu suchen.

Ein Beispiel: Eine jüdische Person sagt zu Ihnen: „Ich werde Israel für immer und ewig unterstützen. Ich engagiere mich für Israel. Ich hasse Netanjahu. Und diese Typen sind wirklich schrecklich. Sie bringen Israel zu Fall.“

Und dann gibt es die Opfergabe. Und Sie sagen: „Oh, wirklich? Nun, warum hasst du Netanyahu?“ Und du bringst sie raus. Wir versuchen also, unseren Mitgliedern diese Ausbildung zu vermitteln und sie zu fördern, denn wenn wir nicht mit den Menschen in diesem Land reden können, werden sie sich nicht ändern. Und nichts wird sich ändern. Es ist dieses Land, das die Macht hat. Ich meine, ich weiß nicht, was Sie mit Ihrer Familie machen, wie Sie sie dazu bringen, aktiv zu werden.

TRT World: Ich habe auf jeden Fall (Verwandte), die sagen: „Ich kann nichts sagen, sonst verliere ich meinen Job und meine Existenz.“ Und (sie) fühlen sich nicht mutig.

Ros Petchesky: Man muss sensibel sein für die Situation der Menschen. Und das ist es, was ich von der zionistischen Machtstruktur und den Medien und dem Neo-McCarthy-Ethos auf dem College- und Universitätscampus halte. Und wirklich überall – sie haben eine Politik der Angst geschaffen. Die Leute haben einfach Angst, ihre Meinung zu sagen. Sie haben Angst, wissen Sie, vor den Konsequenzen. Und die Konsequenzen können real sein, und sie können hart sein.

Die US-Abgeordnete Rashida Tlaib, Demokratin aus Michigan, spricht während einer Pressekonferenz mit Gewerkschaftsführern und Befürwortern eines Waffenstillstands in Gaza vor dem US-Kapitol in Washington, DC, 14. Dezember 2023 (AFP/Saul Loeb).

Aber meiner Meinung nach gibt es nicht viel Mut unter den Amerikanern. Die Idee des politischen Mutes und des Herausgehens, des Sich-aus-dem-Rahmen-Ziehens. Ich meine, die Rashida Tlaibs und die Cory Bushs sind so selten, und sie sind sehr mutig. Was macht eine solche Person aus? Ich weiß von mir selbst, warum ich mich verhaften lassen und es tun würde. Ich meine, ich habe eine besondere Geschichte, aber das ist selten.

TRT World: Können Sie etwas von dieser Geschichte erzählen?

Ros Petchesky: Oh, nun, ich ging zum ersten Mal nach Israel, als ich 16 Jahre alt war. Die Geschichten in dem Buch (A Land With a People). Ich war ein junges jüdisches Mädchen in Oklahoma. Ich war sehr engagiert in der B’nai B’rith Jugend. Und sie hatten diese Reisen nach Israel. Und ich wollte mitfahren. Und ich war so aufgeregt.

Ich glaube nicht, dass sie damals für uns bezahlt haben. Ich glaube, unsere Eltern mussten zahlen. Und ich ging auf diese Reise und dachte: Oh, Israel, da wollte ich schon immer mal hin. Meine Großmutter ist vor vielen Jahrzehnten dorthin gefahren, und ich fahre jetzt auch. Und mein Vater war auch ein sehr engagierter Zionist. Und es war auch der Beginn der Bürgerrechtsbewegung. Und ich engagierte mich auf meine kleine Art und Weise vor Ort in der Bürgerrechtsbewegung. Und (in Israel) wurde ich Zeuge von unverhohlenem Rassismus.

So begann mein Leben als radikaler Aktivist, als Feminist, denn ich war ein Mädchen. Ich war jung, und mein antirassistischer Feminismus und mein Antizionismus wurden im selben Moment geboren.

Und dieser richtete sich nicht gegen die Palästinenser, denn sie erlaubten uns nicht einmal zu wissen, dass es Palästinenser gab. Wir wurden von ihnen abgeschottet. Wir wurden nur in jüdische Gebiete gebracht.

Aber das war in einem Kibbuz. Und ich habe mit einem dunkelhäutigen Mann gesprochen. Er war Afrikaner, wahrscheinlich war er aus dem Jemen. Ich unterhielt mich mit diesem Mann, und er war sehr nett. Dann kam eine Frau auf mich zu. Sie hatte einen sehr deutlichen Brooklyn-Akzent – eine weiße amerikanische Frau, Jüdin. Und sie sagte: „Sprich nicht mit ihm.“ Und ich fragte: „Warum?“ Und sie sagte, „er ist Afrikaner“.

Und ich war völlig verblüfft. Ich konnte es nicht glauben. Ich dachte, nein, mein Judentum lehrt das nicht. So waren wir nicht, wir glaubten an Brüderlichkeit, an Gerechtigkeit für alle. Es war ein solcher Schock. Und als ich nach Tulsa zurückkam, sprach ich zu verschiedenen kleinen Versammlungen, und eine davon war mit einem konservativen Rabbiner und meinen Großeltern und einigen anderen älteren Leuten.

Und ich erzähle die Geschichte einfach. Und die Frau wurde sehr wütend. Sie schrieb an den Rabbiner, der Rabbiner schrieb ihr, und er schickte mir eine Kopie des Briefes. Und er sagte: „Sie ist nur ein junges Mädchen. Sie weiß nicht, wovon sie spricht. Ich war gerade dort. Das ist nicht wahr.“

Und da war es. So begann mein Leben als radikale Aktivistin, als Feministin, denn ich war ein Mädchen. Und ich war jung, und mein antirassistischer Feminismus und mein Antizionismus wurden im selben Moment geboren. Und an der Universität war mein Mentor ein fabelhafter palästinensischer Intellektueller namens Ibrahim Abu-Lughod. Er war ein ganz erstaunlicher Mensch. Er unterrichtete mich in internationalem Recht und Menschenrechtsfragen. Und später, als ich am Hunter College unterrichtete, waren meine besten Studenten Palästinenserinnen. Und sie wurden meine Freunde fürs Leben.

Später, etwa 2013, schloss ich mich Jewish Voice for Peace an. Und wenn man diese Art von Rückhalt und diese Art von Gemeinschaft hat, will man mutig sein, weil man für etwas wirklich Wichtiges zu kämpfen hat. Ich meine, meine Mutter war eine typische Hausfrau, sie hatte vier Söhne und mich. Als ich fünf Jahre alt war, setzte sie mich ganz allein in einen Zug, um in einen anderen Staat zu fahren. Ich bin immer gereist und war immer unterwegs. Und ich hatte nie Angst. Und ich glaube, sie hat mir das eingeimpft.

Und dann ist das Wichtigste, eine Gemeinschaft zu haben, Teil einer gemeinsamen Anstrengung zu sein. Denn sonst kann man alleine nichts erreichen. So hat man wenigstens das Gefühl, dass man gemeinsam kämpft.

Die gesamte JVP befindet sich in einem ähnlichen Zustand der Angst und hat das Gefühl, dass wir schon so viel getan haben. Und es ist (nur) noch schlimmer geworden. Es ist furchtbar. Was fehlt uns noch? Nun, wir werden ein Treffen abhalten und eine Strategie entwickeln, und wir werden die Sache auf eine andere Ebene bringen und herausfinden, was wir noch tun können.

TRT World: Sie waren so lange im akademischen Bereich tätig. Was sagen Sie zum Rücktritt von Harvard-Präsidentin Claudine Gay?

Ros Petchesky: Nun, leider haben zionistische Geldgeber und Machtzentren, wie ich sie nennen würde, einen enormen Einfluss auf die Verwaltungen von Hochschulen und Universitäten. Das beobachten wir schon seit Jahren, und mit dem neuen McCarthyismus ist das ganze Land überschwemmt.

Es ist interessant, dass Harvard, und ich weiß nicht viel über Präsidentin Gay, die nicht mehr Präsidentin von Harvard ist. Sie ist nämlich zurückgetreten. Der Druck, unter dem sie gestanden haben muss, war einfach unvorstellbar. Aber sie stand schon lange vor der Aussage im Kongress (über Antisemitismus an Hochschulen) unter diesem Druck.

(Kritiker) mochten offensichtlich die Vorstellung nicht, dass eine liberale schwarze Frau Präsidentin von Harvard sein sollte. Es gab Leute, die damit wirklich nicht leben konnten. Und was auch immer sie getan hat, was das Plagiat betrifft, es klingt, als sei es ziemlich schlimm gewesen. Andererseits versuche ich, mir eine junge schwarze Doktorandin vorzustellen, die verzweifelt versucht, ihren Doktortitel zu bekommen, um einen Job zu bekommen, um befördert zu werden.

Ich hatte eine sehr privilegierte akademische Laufbahn. Unglaublich. Ich war nie mit so etwas konfrontiert. Ich habe getan, was ich wollte. Ich habe unterrichtet, was ich wollte. Als ich vor 10 Jahren in den Ruhestand ging, war mein größter Gedanke, dass es das nicht mehr gibt. Selbst die unglaubliche Rente und die Gesundheitsleistungen, die ich habe, sind weg. Meine jungen Kolleginnen und Kollegen, meine Doktoranden, sehen sich einer ganz anderen Welt gegenüber. Der Druck, den diese Welt ausübt, ist schrecklich.

Und (Gay) hat es geschafft, dem zu widerstehen. Ich glaube, dass das Klima die gesamte akademische Welt korrumpiert. Es ist abscheulich, tragisch und peinlich. Das Ausmaß, in dem der Zionismus eine Rolle spielt, eine große Rolle, und zur Waffe wird. Und der Antisemitismus ist zur Waffe auf dem Campus der Hochschulen und Universitäten geworden. Ich war eine der Personen, die mit einem Foto von mir auf einem Lastwagen in der Nähe des Hunter College geparkt waren. Darauf stand: „Die schlimmsten Antisemiten der CUNY (City University of New York)“ oder so ähnlich.

Für junge Menschen, für Studenten und junge Lehrbeauftragte und Teilzeit-Dozenten. Das kann für jemanden wie sie einfach katastrophal sein. Es macht mich ein wenig nervös, wer mir nach Hause folgen oder herausfinden könnte, wo ich wohne. Aber die Verwaltungen der Hochschulen und Universitäten unternehmen nichts dagegen. Sie lassen zu, dass dies auf ihrem Campus geschieht. Das ist der schlimmste Verstoß gegen die akademische Freiheit und die Redefreiheit. Es ist Diffamierung und muss illegal sein. Und sie sollten gerichtlich dagegen vorgehen.

Und wir wissen, wer sie finanziert. Es sind sehr bekannte rechtsgerichtete Spender. Und sie kümmern sich nicht einmal um Antisemitismus. Es geht ihnen darum, Umweltbewegungen zu stoppen, Öl und Gas zu fördern und den studentischen Aktivismus zu unterdrücken, weil sie das als eine sehr starke Quelle der Opposition gegen das sehen, was sie tun und was ihnen wichtig ist. Ich bin also sehr froh, nicht mehr in der akademischen Welt zu sein.

Shabina Khatri ist eine leitende Redakteurin bei TRT World und lebt in Washington, D



