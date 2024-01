The weakness of the UN has inspired a global day of action for Gaza The 13 January global protest seeks to empower the international community to challenge Israel’s allies, show solidarity with Palestinians, and bring an end to the genocide

Pro-palästinensische Unterstützer schwenken Fahnen und fordern einen Waffenstillstand in Gaza während eines Nationalen Marsches für Palästina im Zentrum von London am 9. Dezember 2023 (Henry Nicholls/AFP)

Krieg gegen Gaza: Die Schwäche der UNO hat einen globalen Aktionstag ausgelöst

Von Ismail Patel

4. Januar 2024

Der weltweite Protest am 13. Januar soll die internationale Gemeinschaft ermutigen, Israels Verbündete herauszufordern, sich mit den Palästinensern zu solidarisieren und dem Völkermord ein Ende zu setzen

Angesichts des anhaltenden israelischen Völkermordes im Gazastreifen solidarisiert sich die globale Zivilgesellschaft zunehmend mit den Palästinensern. Friedensaktivisten aus aller Welt haben den 13. Januar zu einem globalen Aktionstag für Gaza erklärt.

Der Aufruf zu weltweiten Aktionen folgt auf fast 12 Wochen mit Demonstrationen an Tausenden von Orten, von Malawi bis zu den Vereinigten Staaten, die auch von Isländern, Südafrikanern und amerikanischen Ureinwohnern unterstützt wurden.

Der globale Aktionstag soll die weltweite Verurteilung von Israels unerbittlicher Bombardierung und Belagerung des Gazastreifens, die täglich rund 300 Menschenleben fordert, die anhaltenden ethnischen Säuberungen im Westjordanland, die Diskriminierung von Palästinensern innerhalb Israels, die Entmenschlichung von Palästinensern durch israelische Führer und Israels provokative Angriffe auf Syrien und den Libanon hervorheben.

Neben der Aufdeckung der israelischen Gräueltaten und Aggressionen wird der globale Aktionstag auch mehrere andere Themen beleuchten. Dazu gehört die weltweite Besorgnis über die hierarchische Struktur der Vereinten Nationen, die nur den geopolitischen Interessen der elitären Clubmitglieder dient.

Ein fehlerhaftes System

Die UNO ist ein zweistufiges System: an der Spitze steht der Sicherheitsrat, darunter die Generalversammlung.

Die weltweiten Proteste werden Aufschluss darüber geben, wie die USA und das Vereinigte Königreich die Justiz als Geisel halten, indem sie Israel ständig vor der Rechenschaftspflicht schützen

Der privilegierte Sicherheitsrat besteht aus fünf ständigen Mitgliedern, den USA, dem Vereinigten Königreich, Russland, Frankreich und China, auch bekannt als die P5, und zehn rotierenden Mitgliedern, die von der Generalversammlung für zwei Jahre in den Rat gewählt werden. Nur die P5-Mitglieder haben das Recht, ein Veto gegen eine Resolution einzulegen.

Die meisten anderen Länder sitzen in der Generalversammlung und können dort ebenso gut Zuschauer sein. Die von der UN-Generalversammlung verabschiedeten Resolutionen sind lediglich Stellungnahmen und nicht bindend. Bestenfalls können sie ihre Enttäuschung über die P5 zum Ausdruck bringen.

Als P5-Mitglieder haben die USA und das Vereinigte Königreich die Forderungen der übrigen Nationen der Welt nach einem Waffenstillstand in Gaza blockiert.

Ein globaler Protesttag ist daher ein wirkungsvolles Instrument, um diese ungerechte und unwirksame Ordnung zu entlarven. Er wirft auch ein Licht darauf, wie die Regierungen der USA und Großbritanniens die Gerechtigkeit als Geisel und die Welt als Geisel halten, da sie Israel ständig vor der Rechenschaftspflicht schützen.

Durch die Aufdeckung dieses fehlerhaften Systems hoffen die Demonstranten, andere Länder mit moralischer Unabhängigkeit zu ermutigen, über die Unterstützung der UNO hinauszugehen. Der weltweite Aktionstag ruft die Staats- und Regierungschefs dazu auf, Sanktionen zu verhängen, wirtschaftlichen Druck auszuüben und Israel wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord vor dem Internationalen Gerichtshof zu verklagen.

Die Antikriegsproteste in den 1960er und 70er Jahren gegen den Vietnamkrieg trugen dazu bei, die Angriffe der USA zu beenden. An den Protesten gegen den Irak-Krieg beteiligten sich Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Obwohl sie den Krieg nicht stoppen konnten, trugen sie dazu bei, die Beteiligten als Kriegstreiber und Parias anzuprangern.

Ironischerweise wird die Welt mehr als zwei Jahrzehnte nach den Anti-Irak-Kriegs-Protesten von 2003 erneut aufgefordert, sich für Gerechtigkeit und Frieden einzusetzen. Wie in der Vergangenheit geht es darum, internationale Institutionen wie die UNO zu stärken und die Nationen der Welt aus den Fängen der US-amerikanischen Kriegstreiberei zu befreien.

Ein weltweiter Protesttag für den Gazastreifen hat den zusätzlichen Vorteil, dass er die Sichtbarkeit des Völkermords erhöht, den israelischen entmenschlichenden Diskurs in Frage stellt und die Breite der weltweiten Solidarität zeigt. Dies wiederum übt Druck auf die Handvoll israelischer Verbündeter aus und stärkt die Mehrheit der Nationen, dem israelischen Völkermord ein Ende zu setzen.

Die Macht des Volkes

Die letzten drei Monate haben gezeigt, dass die Nakba (Katastrophe) nie zu Ende gegangen ist und in ihrer akutesten Ausprägung von 1948 sogar noch aggressiver zurückkehrt. Und das trotz der Slogans „Nie wieder“, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, des Völkerrechts, der Genfer Konventionen und der weltweiten Förderung demokratischer Ideale.

Die Macht des Volkes in Form der Anti-Apartheid-Bewegung der 1970er bis 1990er Jahre, die die Apartheid in Südafrika beendete, obwohl Pretoria von den USA und Großbritannien unterstützt wurde, wird heute mehr denn je benötigt.

Die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen richten Zerstörungen an, die mit den verheerendsten Kriegen des letzten Jahrhunderts vergleichbar sind. Bis Mitte Dezember hatte Israel 29.000 Bomben, Munition und Granaten auf Gaza abgeworfen.

Fast 70 Prozent der 439.000 Häuser in Gaza wurden ganz oder teilweise zerstört. Dies entspricht der Zerstörung von Städten wie Boston, Helsinki, Rotterdam und Leeds.

Nach Angaben der Vereinten Nationen hat der Krieg Israels im Gazastreifen dazu geführt, dass die Hälfte der etwa 2,2 Millionen Einwohner vom Hungertod bedroht ist. 90 Prozent der Bevölkerung geben an, regelmäßig einen ganzen Tag lang ohne Nahrung auszukommen.

Darüber hinaus berichtet die Weltgesundheitsorganisation, dass die israelischen Angriffe auf die sanitären Einrichtungen zur Ausbreitung von Krankheiten führen, die letztlich mehr Menschen töten könnten als die israelischen Bomben.

Der globale Aktionstag als solcher ist die Erkenntnis, dass die Bemühungen der Menschen erforderlich sind, um den Völkermord in Gaza zu beenden. Es geht darum, dass die Menschen von ihren Regierungen und Institutionen eine Abkehr vom Krieg und die Einführung einer humanen globalen Ordnung der Gleichheit und Gerechtigkeit fordern.

Aus diesen und anderen Gründen erleben wir bereits, wie Gruppen aus Malaysia, Südafrika, Indien und ganz Amerika, Asien und Europa beginnen, für den 13. Januar zu mobilisieren.

Ismail Patel ist der Autor von „The Muslim Problem: From the British Empire to Islamophobia“. Er ist außerdem Visiting Research Fellow an der Universität von Leeds und Vorsitzender der im Vereinigten Königreich ansässigen Nichtregierungsorganisation Friends of Al-Aqsa.

