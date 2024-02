Aaron Bushnell Burned Himself Alive To Make You Turn Your Eyes To Gaza I watched the uncensored video of US airman Aaron Bushnell self-immolating in front of the Israeli embassy in Washington while screaming „Free Palestine“. I hesitated to watch it because I knew once…

Aaron Bushnell verbrannte sich selbst bei lebendigem Leib, damit ihr eure Augen nach Gaza richtet

Von Caitlin Johnstone

26. Februar 2024-

Ich habe mir das unzensierte Video des US-Airman Aaron Bushnell angesehen, der sich vor der israelischen Botschaft in Washington selbst verbrennt und dabei „Free Palestine“ schreit. Ich habe gezögert, es mir anzuschauen, weil ich wusste, wenn ich es mir einmal eingeprägt habe, bleibt es für den Rest meines Lebens präsent, aber ich dachte, so viel schulde ich ihm.

Ich fühle mich, als hätte man mich abgeholt und aufgerüttelt, und ich nehme an, das war es, was Bushnell wollte. Etwas, um die Welt wachzurütteln und ihr die Realität vor Augen zu führen, die vor sich geht. Etwas, das uns aus dem gehirngewaschenen und abgelenkten Stumpfsinn der westlichen Dystopie herausreißt und unseren Blick auf Gaza richtet.

Die Klänge bleiben mehr im Gedächtnis als die Sehenswürdigkeiten. Der Klang seiner sanften, jugendlichen, an Michael Cera erinnernden Stimme, als er auf die Botschaft zuging. Das Geräusch des runden Metallbehälters, in dem er den Brandbeschleuniger aufbewahrte, wird lauter, während er auf die Kamera zurollt. Das Geräusch von Bushnell, der „Free Palestine“ sagt, es dann schreit, dann zu wortlosen Schreien wechselt, als der Schmerz zu überwältigend wird, und dann ein weiteres „Free Palestine“ herauspresst, bevor ihm endgültig die Worte fehlen. Das Geräusch des Polizisten, der ihn immer wieder anschrie, sich auf den Boden zu legen. Das Geräusch eines Ersthelfers, der die Polizei aufforderte, keine Waffen mehr auf Bushnells brennenden Körper zu richten und Feuerlöscher zu holen.

Er blieb eine unglaubliche Zeit lang stehen, während er brannte. Ich weiß nicht, woher er die Kraft dazu nahm. Er blieb noch lange stehen, nachdem er aufgehört hatte zu schreien.

Bushnell wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er, wie die unabhängige Reporterin Talia Jane berichtet, gestorben ist. Es war der schrecklichste Tod, den ein Mensch erleben kann, und er war so geplant.

Kurz vor seinem letzten Akt in dieser Welt postete Bushnell die folgende Nachricht auf Facebook:

„Viele von uns fragen sich gerne: ‚Was würde ich tun, wenn ich zur Zeit der Sklaverei leben würde? Oder im Jim-Crow-Süden? Oder der Apartheid? Was würde ich tun, wenn mein Land Völkermord begehen würde?‘

„Die Antwort ist: Sie tun es. Genau jetzt.“

Aaron Bushnell hat seine eigene Antwort auf diese Herausforderung gegeben. Wir alle geben jetzt unsere eigene Antwort.

Ich würde nie tun, was Bushnell getan hat, und ich würde es auch niemandem sonst empfehlen. Dennoch kann ich nicht leugnen, dass seine Aktion den beabsichtigten Effekt hat: die Aufmerksamkeit auf die Schrecken zu lenken, die in Gaza geschehen.

Ich weiß, dass dies wahr ist, denn überall, wo ich sehe, dass über Aaron Bushnell im Internet diskutiert wird, sehe ich eine riesige Flut von Pro-Israel-Trollen, die sich verzweifelt in den Kommentaren tummeln, um die Geschichte zu manipulieren. Sie alle wissen, wie zerstörerisch es für die Informationsinteressen der USA und Israels ist, wenn die Menschen eine internationale Nachrichtenmeldung über ein Mitglied der US-Luftwaffe sehen, das sich vor laufender Kamera selbst verbrennt, während es „Free Palestine“ schreit, und sie tun alles, was sie können, um diesen Schaden zu mindern.

Während ich dies schreibe, gibt es mit absoluter Sicherheit Leute, die in Bushnells Geschichte wühlen und nach Schmutz suchen, der als Beweis dafür gedeutet werden kann, dass er ein schlechter Mensch war, dass er psychisch krank war, dass er von pro-palästinensischen Aktivisten und dissidenten Medien in die Irre geführt wurde – was auch immer sie finden können. Wenn sie etwas finden, buchstäblich alles, werden die Verleumder und Propagandisten es so weit wie möglich verbreiten.

Das ist es, was sie an diesem Punkt der Geschichte tun wollen. Das ist es, was sie während der Sklaverei, der Jim-Crow-Ära im Süden oder der Apartheid getan hätten. Das ist es, was sie tun, während ihr Land in diesem Moment Völkermord begeht. Die Menschen zeigen, was sie mit ihrer Reaktion auf Gaza getan hätten, und sie zeigen, was sie mit ihrer Reaktion auf die Selbstverbrennung von Aaron Bushnell getan hätten.

Ich werde das Video hier nicht verlinken. Es ist eine persönliche Entscheidung, die Sie selbst treffen sollten, um sicherzustellen, dass es wirklich das ist, was Sie wollen. Ob Sie es sich nun ansehen oder nicht, es ist passiert, genau wie die Verbrennung von Gaza jetzt gerade passiert. Jeder von uns ist für seine persönliche Reaktion auf diese Realität verantwortlich. Das ist es, was wir sind.

_____________

Übersetzt mit deepl.com

