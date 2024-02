Media’s Israel bias exposed by US soldier who set himself on fire to protest Gaza genocide The Western media showed its bias by whitewashing the fatal protest of US airman Aaron Bushnell, who set himself on fire outside Israel’s embassy in DC in order to condemn its genocide in Gaza.

Geopolitischer Wirtschaftsbericht

US-Soldat, der sich aus Protest gegen den Völkermord in Gaza selbst in Brand setzte, entlarvt die Voreingenommenheit der Medien gegenüber Israel

Die westlichen Medien zeigten ihre Voreingenommenheit, indem sie den tödlichen Protest des US-Luftwaffenoffiziers Aaron Bushnell beschönigten, der sich vor der israelischen Botschaft in Washington DC in Brand setzte, um den Völkermord in Gaza zu verurteilen.

US-Soldat, der sich aus Protest gegen den Völkermord in Gaza selbst in Brand setzte, entlarvt die Voreingenommenheit der Medien gegenüber IsraelBen Norton

Von Ben Norton

27.Februar.2024

Die westlichen Medien zeigten ihre extreme Voreingenommenheit, indem sie den tödlichen Protest des US-Luftwaffenoffiziers Aaron Bushnell beschönigten, der sich vor der israelischen Botschaft in Washington D.C. in Brand setzte, während er „Free Palestine“ und „I will not longer be complicit in genocide“ rief.

Wissenschaftliche Studien haben ergeben, dass etwa 60 % der Menschen in den Vereinigten Staaten nicht über die Schlagzeilen von Nachrichtenberichten hinaus lesen.

Die meisten großen US-Medien, darunter die New York Times, die Washington Post und CNN, haben in ihren Schlagzeilen nicht erwähnt, warum Bushnell sich vor der israelischen Botschaft selbst verbrannt hat.

Als sich jedoch die russische Journalistin Irina Slavina im Jahr 2020 selbst in Brand setzte, wies die Times sorgfältig darauf hin, dass es sich um einen Protest gegen die Regierung von Wladimir Putin handelte.

Die britischen Medien BBC taten dasselbe: Sie entpolitisierten Bushnells tödlichen Protest gegen den von den USA unterstützten Völkermord in Gaza, während sie Slavinas Selbstmord in Russland als „letzten Protest“ gegen Putin heroisierten.

Ich habe die eklatante Heuchelei der Medien in der folgenden Analyse erörtert:

Video

Übersetzt mit deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …