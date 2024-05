Abu Obeida: We Captured More Israeli Soldiers – BREAKING Abu Obeida announced that Israeli soldiers were captured, killed and wounded during a Resistance operation on Saturday afternoon in the northern Gaza Strip.

Abu Obeida kündigte die Gefangennahme weiterer israelischer Soldaten in Gaza an. (Foto: Videoaufnahme)

– BREAKING

Abu Obeida: Wir haben weitere israelische Soldaten gefangen genommen

25. Mai 2024

Von Mitarbeitern der Palestina Chronicle

Abu Obeida, der Militärsprecher der Al-Qassam-Brigaden, gab bekannt, dass bei einer Widerstandsoperation am Samstagnachmittag im nördlichen Gazastreifen israelische Soldaten gefangen genommen, getötet und verwundet wurden.

Die Soldaten wurden gefangen genommen, als eine israelische Einheit in einen Tunnel im Flüchtlingslager Jabaliya gelockt wurde.

Hier der vollständige Text der Rede von Abu Obeida:

Kämpft gegen sie; Allah wird sie durch eure Hände bestrafen und sie entehren und euch den Sieg über sie geben und die Herzen eines gläubigen Volkes heilen.

„O unser großes Volk, o heldenhafte Kämpfer, o unsere Nation und die freien Völker der Welt, Friede und Segen seien mit euch.

„Die feindliche Regierung und ihre unterdrückerische Armee setzen ihre blinde, rücksichtslose Politik der Rache und der Zerstörung fort, indem sie von einem Misserfolg zum nächsten eilen und nach illusorischen Erfolgen suchen, um ihre Massaker und ihren militärischen Druck gegen unser Volk als Siege oder Errungenschaften zu vermarkten. Unsere großen heldenhaften Kämpfer erteilen der Besatzung weiterhin Lektionen an allen Fronten, indem sie sich auf Allah verlassen, sich an Seinem starken Seil festhalten und ihr Land gegen einen bösen, barbarischen und abscheulichen Feind verteidigen.

„Das jüngste Kapitel des zionistischen Versagens und der Verwirrung sind die schrecklichen Verbrechen, die von den feindlichen Streitkräften in Jabalia, Rafah und anderen Teilen unseres geliebten Landes begangen werden und die bis heute andauern. Die Besatzungstruppen durchsuchen Trümmerhaufen auf der Suche nach den Überresten einiger ihrer Gefangenen, die sie zuvor absichtlich bombardiert haben. Sie setzen Tausende von Soldaten in den Gassen von Jabalia und anderswo ein, um nach Leichen zu suchen, und opfern ihre Soldaten für Netanjahus persönliche Komplotte und die Interessen seiner extremistischen, faschistischen Regierung.

„Dann vermarktet die feindliche Armee die Bergung der Leichen als militärische und moralische Leistung. Trotz des völkermörderischen Krieges und der wahllosen Zerstörung waren und sind unsere Kämpfer wachsam gegenüber den feindlichen Streitkräften und führen seit mehr als zwei Wochen Dutzende von Operationen gegen sie in Jabalia, Rafah, Beit Hanoun und an allen Achsen der Aggression und des Eindringens durch.

„Die jüngste dieser Operationen war eine komplexe Operation, die von unseren Kämpfern am Samstagnachmittag im nördlichen Gazastreifen durchgeführt wurde. Unsere Kämpfer lockten eine zionistische Truppe in einen der Tunnel im Jabalia-Lager und lockten sie in einen Hinterhalt im und am Eingang des Tunnels.

„Durch die Gnade und Stärke Allahs gelang es ihnen, diese Truppe aus nächster Nähe anzugreifen. Dann griffen unsere Kämpfer die herbeigeeilten Verstärkungstruppen mit Sprengsätzen an und trafen sie direkt.

„Unsere Kämpfer zogen sich zurück, nachdem sie den Tunnel gesprengt hatten, der für diese Operation benutzt worden war, nachdem alle Mitglieder dieser Truppe getötet, verletzt oder gefangen genommen worden waren und nachdem sie ihre militärische Ausrüstung beschlagnahmt hatten.

„Jeder Tag, den der Feind mit seiner Aggression gegen unser Volk und unsere Familie verbringt, wird einen schweren und hohen Preis fordern. Mit Allahs Willen und Hilfe werden wir den Feind weiterhin diesen Preis zahlen lassen. Wir werden uns der Aggression in jeder Straße, jedem Viertel, jeder Stadt und jedem Lager in unserem Streifen, von Beit Hanoun bis Rafah, entgegenstellen.

„Wir werden zu gegebener Zeit neue Einzelheiten dieser Operationen bekannt geben, so Allah will.

„Wir würdigen die Seelen unserer rechtschaffenen Märtyrer, unserer mutigen Verwundeten und unserer stolzen Gefangenen. Ein Gruß an unsere heldenhaften Kämpfer in all ihren Stellungen und an unser großartiges, gebendes Volk überall.

„Es ist ein Dschihad des Sieges oder des Märtyrertums.

„Friede sei mit euch und die Barmherzigkeit Allahs und Sein Segen.“

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …