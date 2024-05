Hamas says it captured Israeli soldiers in ambush; Israel denies claim Fighters ‚lured a Zionist force‘ into a tunnel and ‚killed, wounded, and captured‘ an unidentified number, group says.

Israels Krieg gegen Gaza live: Hamas behauptet, israelische Truppen gefangen genommen zu haben

Von Nils Adler und Umut Uras

26. Mai 2024

Der Sprecher der Qassam-Brigaden, Abu Obeida, sagt, Hamas-Kämpfer hätten „eine zionistische Einheit“ in einen Tunnel gelockt und im nördlichen Gazastreifen im Lager Jabalia eine nicht identifizierte Zahl von Menschen „getötet, verwundet und gefangen genommen“. Das israelische Militär wies diese Behauptung zurück.

Der Hamas-Vertreter Osama Hamdan sagte, es bestehe keine Notwendigkeit für neue Verhandlungen mit Israel, da solche Gespräche dem israelischen Militär nur „mehr Zeit verschaffen, um die Aggression“ in Gaza fortzusetzen.

Die internationale Empörung hält an, da Israel die Aufforderung des Weltgerichtshofs ignoriert, seinen Angriff auf den Süden Rafahs sofort einzustellen: „Israel wird diesen Wahnsinn nicht aufgeben, bis wir es dazu bringen, aufzuhören.“

Seit dem 7. Oktober wurden in Israels Krieg gegen den Gazastreifen mindestens 35.903 Menschen getötet und 80.420 verwundet. Die Zahl der Todesopfer des Hamas-Angriffs in Israel beläuft sich auf 1.139, Dutzende werden noch immer gefangen gehalten.

Fotos: Unterstützung für die Palästinenser in Gaza beim Filmfestival in Cannes

Ein Gast trägt eine Anstecknadel zur Unterstützung der Palästinenser auf dem roten Teppich während der Ankunft zur Vorführung des Films „The Substance“ im Wettbewerb der 77. Filmfestspiele von Cannes in Cannes, Frankreich, 19. Mai

Ein Gast trägt eine Anstecknadel zur Unterstützung der Palästinenser auf dem roten Teppich während der Ankunft zur Vorführung des Films „The Substance“ im Wettbewerb der 77. Filmfestspiele von Cannes in Cannes, Frankreich [Yara Nardi/Reuters]

Gäste tragen Anstecknadeln zur Unterstützung der Palästinenser nach der Vorführung des Films „Marcello Mio“ im Wettbewerb bei den 77. Filmfestspielen von Cannes in Cannes, Frankreich, 21. Mai

Gäste tragen Anstecknadeln zur Unterstützung der Palästinenser nach der Vorführung des Films „Marcello Mio“ [Clodagh Kilcoyne/Reuters]

Gilles Porte, Jurymitglied der Camera D’Or, trägt eine Wassermelonen-Anstecknadel zur Unterstützung der Palästinenser inmitten des andauernden Konflikts zwischen Israel und der Hamas in Gaza. Er posiert auf dem roten Teppich, um an der Abschlusszeremonie des 77. Filmfestivals in Cannes, Frankreich, teilzunehmen.

Gilles Porte, Jurymitglied der Camera D’Or, trägt eine Wassermelonen-Anstecknadel zur Unterstützung der Palästinenser und posiert auf dem roten Teppich [Sarah Meyssonnier/Reuters].

Cate Blanchett posiert für Fotografen bei der Ankunft zur Premiere des Films „The Apprentice“ bei den 77. Internationalen Filmfestspielen in Cannes, Südfrankreich, Montag, 20. Mai

Cate Blanchett posiert für Fotografen bei der Ankunft zur Premiere des Films „The Apprentice“. Einige meinten, ihr Kleid sei ein pro-palästinensisches Modestatement, während andere meinten, das Kleidungsstück habe wenig Ähnlichkeit mit der palästinensischen Flagge. Die Schauspielerin hat sich bisher nicht dazu geäußert [Daniel Cole/Invision/AP Photo].

vor 17m (09:10 GMT)



Netanjahus einziges Interesse ist das „politische Überleben“: Lapid

Der israelische Oppositionsführer Yair Lapid hat auf X gepostet, dass Premierminister Benjamin Netanjahu und „seine Entourage“ Leute seien, deren „einziges Interesse das politische Überleben und die Verwüstung des Staates Israel“ sei.

Lapid hat den umkämpften israelischen Regierungschef und seine Regierung heftig kritisiert.

Anfang des Monats sagte er, die Netanjahu-Regierung habe „die Kontrolle verloren“.

„Die Beziehungen zu den USA brechen zusammen; die Mittelschicht bricht zusammen“, sagte er damals.

„Jeden Tag werden in Gaza Soldaten getötet, und im Fernsehen streiten sie sich untereinander. Das Kabinett ist demontiert und funktionsunfähig. Die Minister protestieren vor den Kabinettssitzungen“.

Der ehemalige israelische Premierminister und Oppositionsführer Yair Lapid hält am 16. Mai in Tel Aviv eine Pressekonferenz zum bevorstehenden Staatshaushalt ab

Der ehemalige israelische Ministerpräsident und Oppositionsführer Yair Lapid gibt eine Pressekonferenz [Datei/Jack Guez/AFP].

vor 28m (09:00 GMT)

Israelischer Luftangriff trifft Motorrad im Südlibanon: Bericht

Wir erhalten weitere Informationen über die jüngsten israelischen Angriffe auf Gebiete im Südlibanon.

Nach Angaben der offiziellen libanesischen Nachrichtenagentur National News Agency wurde bei dem Drohnenangriff in Naqoura ein Motorrad getroffen, was zu Todesopfern führte.

Seit Beginn des Gaza-Krieges im vergangenen Oktober hat Israel regelmäßig Angriffe im Libanon durchgeführt und damit die Hisbollah auf den Plan gerufen.

Vor 38m (08:50 GMT)

Luftangriffssirenen im Norden Israels

