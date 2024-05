Egypt has destroyed more than 2,000 Gaza tunnels, secret files reveal Exclusive: Military documents reveal scale of Egyptian operations in border city of Rafah – and plans for a canal along the border

Ägyptische Soldaten beobachten eine Militäroperation in der ägyptischen Stadt Rafah, nahe der Grenze zum südlichen Gazastreifen, am 30. Oktober 2014, als Ägypten mit der Einrichtung einer Pufferzone entlang der Grenze begann (AFP)

Exklusiv: Militärdokumente enthüllen das Ausmaß der ägyptischen Operationen in der Grenzstadt Rafah – und Pläne für einen Kanal entlang der Grenze

Ägypten hat mehr als 2.000 Gaza-Tunnel zerstört, enthüllen geheime Akten

Von MEE-Korrespondent

17. Mai 2024

Geheime Militärdokumente, die Middle East Eye vorliegen, enthüllen das Ausmaß der ägyptischen Operationen zur Zerstörung von Tunneln zwischen der Sinai-Halbinsel und dem Gazastreifen, die gebaut wurden, um die von Israel verhängte Blockade der Enklave zu umgehen.

Laut den Dokumenten, die MEE in vollem Umfang veröffentlicht, wurden zwischen 2011 und 2015 mehr als 2.000 Tunnel von Militäringenieuren in der Grenzstadt Rafah zerstört.

Aus den Dokumenten geht auch hervor, dass hochrangige Mitglieder der Streitkräfte eine Machbarkeitsstudie über den Vorschlag in Auftrag gaben, als Alternative zur Zerstörung der Tunnel einen Kanal entlang der gesamten Grenze zum Gazastreifen zu graben.

Die von einem Armee-Insider zugespielten Dokumente bieten einen seltenen Einblick in die umfangreichen Operationen des Militärs im Gouvernement Nordsinai.

Die Regierung von Präsident Abdel Fattah el-Sisi hält ihre Aktivitäten in Rafah streng geheim und hat seit 2013 eine Mediensperre über die Region verhängt, in der sie eine brutale und zerstörerische Operation gegen lokale Kämpfer durchführt, die mit der Gruppe Islamischer Staat (IS) verbunden sind.

Die Türkei hat nie offizielle Einzelheiten über die Zerstörung der Tunnel veröffentlicht.

Den Dokumenten zufolge waren alle im Untersuchungszeitraum zerstörten Tunnel als Handels- oder Transporttunnel gekennzeichnet.

Die Enthüllungen kamen nach der Schließung des Rafah-Übergangs im südlichen Gazastreifen nach einer israelischen Operation am 7. Mai ans Licht und werfen Fragen bezüglich der israelischen Kritik an Ägyptens angeblichem Versagen bei der Beseitigung von Schmuggeltunneln auf, die von bewaffneten palästinensischen Gruppen genutzt werden.

Israelische Beamte haben erklärt, dass die Waffen, die bei dem Angriff der Hamas im Süden Israels am 7. Oktober verwendet wurden, über Tunnel aus Ägypten in den Gazastreifen geschmuggelt wurden.

Im Dezember erklärte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, die israelischen Streitkräfte würden versuchen, die Kontrolle über den gesamten 14 km langen Grenzstreifen, den so genannten Philadelphi-Korridor, zu erlangen, um die Entmilitarisierung des Gebiets sicherzustellen.

Ägypten hat die israelischen Anschuldigungen zurückgewiesen und erklärt, es habe in den letzten zehn Jahren mehr als 1 500 Tunnel zerstört.

Diaa Rashwan, ein Sprecher der Regierung, sagte, Ägypten habe auch eine Betonmauer entlang der gesamten Grenze gebaut, sechs Meter oberirdisch und sechs Meter unterirdisch, die es „unmöglich mache, Waffen zu schmuggeln“, sagte er.

Ägyptische Armeesprecher haben die Zahl der zerstörten Tunnel zuvor auf etwa 3.000 beziffert. Im Jahr 2018 sagte ein Militärsprecher, dass einige der zerstörten Tunnel eine Tiefe von 30 Metern unter der Erde erreichten.

Vorschlag für den Kanal

Die Dokumente, die MEE erhalten hat, enthüllen jedoch zum ersten Mal spezifische Details über die ägyptischen Operationen zur Zerstörung der Tunnel.

Ein Dokument vom 5. Februar 2015, unterzeichnet von Oberstleutnant Ahmed Fawzy Abdelaziz, beziffert die Zahl der zwischen August 2011 und Februar 2015 zerstörten Tunnel auf 2.121.

Darunter waren 813, die geflutet wurden, 1.181, die mit technischen Hilfsmitteln zerstört wurden, und 127, die mit Sprengstoff gesprengt wurden.

Die Dokumente enthalten auch Mitteilungen über einen Vorschlag zum Bau eines Kanals, der als Pufferzone dienen sollte, um die Entstehung von Tunneln zu verhindern und den Boden um sie herum aufzulockern.

Der Vorschlag wurde von Mohamed Farid Hegazi, dem damaligen Generalsekretär des Verteidigungsministeriums, überwacht.

Der Vorschlag für den Kanal wurde streng geheim gehalten, und es gibt keine Hinweise darauf, dass er erfolgreich umgesetzt wurde.

Im Jahr 2015, als die Idee in Erwägung gezogen wurde, waren in einem durchgesickerten Video Bulldozer zu sehen, die entlang von Teilen der Grenze graben, wobei es sich angeblich um ein Projekt zum Bau eines Kanals handelte, der die Tunnel mit Meerwasser fluten sollte.

Dies führte zu einer Verurteilung durch palästinensische Funktionäre, darunter Hamas-Chef Ismail Haniyeh. Sobhy Radwan, der damalige Bürgermeister von Rafah im Gazastreifen, warnte davor, dass der Kanal Erdrutsche und einen Zusammenbruch der Infrastruktur des Gazastreifens verursachen würde.

Aus den Dokumenten geht hervor, dass Hegazi im Dezember 2014 die Wasserbehörde der Streitkräfte beauftragte, in Zusammenarbeit mit der Technischen Militärakademie Studien durchzuführen, um den Boden entlang der Grenze zu testen und die Machbarkeit eines Kanals zu ermitteln.

Die Wasserbehörde und die Militärakademie führten 40 Sondierungen durch, um die Tiefe der Bodenschichten zu messen und den Feuchtigkeitsgehalt zu bestimmen.

Die Studie kam zu dem Schluss, dass der Boden entlang des vorgeschlagenen Kanals in hohem Maße wasserundurchlässig ist und dass eine Sättigung des Bodens erst in einigen Jahren eintreten wird.

In einem Schreiben vom 17. Januar 2015 erklärte Hegazi, der Generalstabschef der Armee und der Verteidigungsminister hätten die Ingenieurbehörde und die Militärakademie angewiesen, „eine Studie über spezifische Alternativen für die Tunnel westlich der Ostgrenze in einer Tiefe von mehr als 20 Metern zu erstellen“.

Hegazi bezog auch Experten des Nationalen Forschungsinstituts für Astronomie und Geophysik (NRIAG) ein, die eine wissenschaftliche Methode zur Lokalisierung von Tunneln empfahlen, die tiefer als 20 Meter sind.

Zerstörte Gebäude in Rafah

Aus den Dokumenten geht hervor, dass die Bemühungen um die Ortung und Zerstörung von Tunneln deutlich zugenommen haben, nachdem Sisi im Juli 2013 an die Macht kam, als der damalige Verteidigungsminister einen Putsch gegen seinen demokratisch gewählten Vorgänger Mohamed Morsi inszenierte.

In einem Dokument vom 2. Mai 2013 wird berichtet, dass bis zu diesem Zeitpunkt 124 von insgesamt 276 entdeckten Tunneln durch Überflutung zerstört wurden, was darauf hindeutet, dass in der Zeit nach 2013 weitere Tunnel entdeckt wurden.

Die ägyptischen Streitkräfte haben die Stadt Rafah im Nordsinai in den letzten zehn Jahren fast vollständig zerstört, um eine fünf Kilometer lange Pufferzone im Krieg gegen lokale Aufständische, die mit dem IS verbunden sind, zu schaffen.

Zwischen Juli 2013 und August 2015 dokumentierte Human Rights Watch die Zerstörung von 3.255 zivilen Gebäuden in Rafah durch die Armee, darunter Häuser und Gemeindegebäude.

Durch die Kampagne wurden Tausende von Beduinen vertrieben und rund 685 Hektar Ackerland vernichtet.

Ägypten erklärte, dass es darauf abzielte, grenzüberschreitende Tunnel zu zerstören, die zivile Strukturen als oberirdische Ein- und Ausgänge nutzten.

Damals erklärten die Behörden, sie wollten Ägypten gegen den „Terrorismus“ verteidigen. HRW erklärte jedoch, die Kampagne sei wahllos gewesen und habe gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen.

Das Satellitenbild vom 7. Mai 2024 zeigt eine Luftaufnahme des Grenzübergangs Rafah zu Ägypten im südlichen Gazastreifen (AFP/Maxar)

Vor Sisi hatten auch die Regierungen von Hosni Mubarak und Mohamed Morsi Maßnahmen ergriffen, um gegen einige grenzüberschreitende Tunnel vorzugehen.

Im Februar 2013 wies ein ägyptisches Gericht die Regierung Morsi an, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Schmugglertunnel zwischen dem Gazastreifen und dem Sinai zu zerstören, deren Zahl damals auf etwa 1 200 geschätzt wurde.

Essam El-Haddad, Mursis nationaler Sicherheitsberater, erklärte im selben Monat gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass eine Reihe von Tunneln Anfang Februar geflutet worden sei, um den Waffenschmuggel zwischen dem Gazastreifen und dem Sinai in beide Richtungen zu verhindern.

El-Haddad erklärte, die Regierung habe die von den Vorgängerregierungen auferlegten Beschränkungen für den Personen- und Warenverkehr über den Grenzübergang Rafah gelockert, so dass die Tunnel nicht mehr so notwendig seien.

„Jetzt können wir sagen, dass die Grenzen zu einem guten Teil offen sind – sie könnten noch verbessert werden – und die Bedürfnisse der Menschen im Gazastreifen berücksichtigt werden“, sagte Haddad.

Zu diesem Zeitpunkt berichteten mehrere Medien, darunter die New York Times und Al Jazeera, dass die ägyptische Armee die Tunnel mit Abwasser geflutet habe.

Ein hochrangiger Berater von Morsi erklärte gegenüber MEE unter der Bedingung der Anonymität: „Präsident Morsi wollte einen Ausgleich zwischen mehreren konkurrierenden Interessen schaffen. Er verstand, dass die Tunnel eine Bedrohung für die nationale Sicherheit Ägyptens darstellten. Andererseits weigerte er sich, sich an der Aushungerung und Blockade der Palästinenser zu beteiligen.“

Nachdem die Hamas 2007 die Kontrolle über den Gazastreifen übernommen hatte, trug Mubaraks Regierung zur Blockade des Gazastreifens bei, indem sie die Bewegungsfreiheit über den Grenzübergang Rafah stark einschränkte. Außerdem zerstörte sie „Tausende von Tunneln“, so Mubaraks Aussage vor einem Gericht im Jahr 2019.

Mubarak lehnte jedoch auch ein Sicherheitsabkommen zwischen den USA und Israel im Jahr 2009 ab, das den Waffenschmuggel nach Gaza unterbinden sollte.

In einer Rede aus dem Jahr 2009 erklärte er, dass die Tunnel in erster Linie kommerziellen Zwecken dienten und dass sie eine unvermeidliche Folge der israelischen Belagerungspolitik seien.

Mubarak sagte dem Gericht während seines Prozesses 2019, dass die Tunnel bereits vor seiner 1981 begonnenen Herrschaft existiert hätten und dass seine Regierung die Tunnel in den Jahren vor der Revolution 2011, die ihn stürzte, zerstört habe.

Er beschrieb Tunnel mit einer Öffnung, aber bis zu 30 Untertunneln, mit Ein- und Ausgängen in Häusern und Bauernhöfen. Er sagte, die Tunnel seien ohne das Wissen der Behörden gebaut worden.

„Wir haben Tausende von Tunneln zerstört“, sagte er und fügte hinzu, er habe das Verteidigungsministerium um eine „radikale Lösung“ für die Tunnel gebeten.

„Wir haben mit dem Verteidigungsministerium vereinbart, eine bestimmte Maßnahme durchzuführen, um die Tunnel zu beseitigen.

Er lehnte es ab, die vereinbarten Methoden näher zu erläutern, da es sich um geheime Informationen handele.

Er sagte, dass jede Operation zur Schließung oder Zerstörung von Tunneln sehr riskant sei und oft von Bewaffneten aus dem Gazastreifen angegriffen werde.

Hauptquelle für Importe

Israel hat den Gazastreifen auf dem Land-, Luft- und Seeweg blockiert, seit die Hamas im Jahr 2007 die Kontrolle über die Enklave übernommen hat.

Die Belagerung hat die palästinensische Enklave in ein Gefängnis unter freiem Himmel“ verwandelt, wie manche sagen.

Menschenrechtsgruppen, darunter Human Rights Watch und die israelische Menschenrechtsgruppe B’tselem, haben Ägypten als Partner der israelischen Belagerungspolitik angeprangert.

Der Rafah-Übergang war zwischen September 2005 und dem 7. Mai 2024 der einzige Zugang zum Gazastreifen, der nicht direkt von Israel kontrolliert wurde. Seit 2007 wurde er gemeinsam von Ägypten und der Hamas kontrolliert.

Ägypten schloss den Grenzübergang im Jahr 2015 für 333 Tage und im Jahr 2014 für 207 Tage.

öffnungstage des rafah-übergangs nach jahr

Eine Grafik von UNOCHA vom 15. Mai 2024 zeigt die Anzahl der Tage pro Jahr, an denen der Rafah-Übergang seit 2006 geöffnet war

Unter Mursi wurde der Zugang zum Gazastreifen erleichtert: 2012 war der Grenzübergang an 311 Tagen geöffnet, 2013 an 263 Tagen, wie aus den UN-Daten hervorgeht.

Während der Blockade waren die Tunnel die Hauptquelle für Importe in den Gazastreifen. Die Palästinenser schätzen, dass vor der ägyptischen Kampagne zur Zerstörung der Tunnel 80 Prozent der Lebensmittel und 30 Prozent der Handelswaren durch die Tunnel transportiert wurden.

Die Zerstörung der Tunnel ist ein israelisches Ziel seit den 1980er Jahren, als die ersten Tunnel drei Jahre nach dem Friedensvertrag von 1979 entdeckt wurden, der Rafah in eine ägyptische und eine palästinensische Seite aufteilte, und zwar ungefähr entlang der britisch-osmanischen Kolonialgrenzen von 1906.

Das 2005 vor dem israelischen Rückzug aus dem Gazastreifen zwischen Ägypten und Israel unterzeichnete Philadelphi-Abkommen zielte auf die Einrichtung einer Pufferzone zwischen dem Sinai und dem Gazastreifen ab, um den Waffenschmuggel zu verhindern.

Israel plant Grenzmauer

Israel plant Berichten zufolge den Bau einer Mauer entlang der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten, um den Betrieb von Tunneln zu verhindern, die angeblich für den Waffenschmuggel genutzt werden, so die israelischen Medien Channel 12 und Ynet.

Die Washington Post berichtete letzte Woche, wenige Tage nach der israelischen Operation am Grenzübergang Rafah, dass US-Beamte mit Kairo zusammenarbeiten, um die Rafah-Tunnel zu finden und zu zerstören, die ihrer Meinung nach von der Hamas für den Waffenschmuggel genutzt wurden.

Während des gegenwärtigen Krieges war der Grenzübergang die wichtigste Anlaufstelle für Lebensmittel, medizinische Hilfe und andere lebenswichtige Güter, da Israel seit dem von der Hamas angeführten Angriff am 7. Oktober alle anderen Landübergänge geschlossen hat.

Der Grenzübergang wurde zeitweise von Ägypten geöffnet, das Israel beschuldigt hat, den Grenzübergang mehrfach bombardiert zu haben und restriktive Maßnahmen zu ergreifen, indem es eine vorherige Kontrolle der Hilfsgütertransporte an einem entfernten israelischen Grenzübergang verlangt.

Israels militärischer Einmarsch in den Grenzübergang Rafah und seine Umgebung – offensichtlich ein Verstoß gegen die bilateralen Vereinbarungen mit Ägypten – hat zu Spekulationen über ein Ende des 45-jährigen Friedens seit der Unterzeichnung des Abkommens von Camp David durch den ägyptischen Präsidenten Anwar Sadat und den israelischen Premierminister Menachem Begin im Jahr 1978 geführt.

Ägypten weigert sich seit letzter Woche, mit Israel beim Betrieb des Grenzübergangs zusammenzuarbeiten. Präsident Sisi erklärte, Israel wolle die Kontrolle über Rafah nutzen, um die Belagerung der Enklave zu verschärfen“.

Israels Premierminister Netanjahu sagte am Mittwoch, Kairo halte den Gazastreifen als „Geisel“, weil es sich weigere, mit Israel bei der Wiedereröffnung des Grenzübergangs zusammenzuarbeiten.

Übersetzt mit deepl.com



