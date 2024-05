‚No Food or Water‘ – Beit Hanoun Residents Face Ongoing Israeli Blockade Thousands of Palestinians are enduring a fifth consecutive day of an Israeli blockade in the northern Gaza Strip city of Beit Hanoun.



Kein Essen und kein Wasser“ – Israelische Streitkräfte belagern weiterhin Beit Hanoun im Norden des Gazastreifens

Von Mitarbeitern des Palestina Chronicle

17. Mai 2024

„Sie sind innerhalb der Stadt vollständig belagert … was dazu geführt hat, dass es in der Stadt keine medizinischen Anlaufstellen oder Krankenhäuser gibt, in denen sie behandelt werden können, nachdem die Besatzungsarmee das Beit Hanoun City Hospital zerstört hat.“

Tausende von Palästinensern erdulden den fünften Tag in Folge eine israelische Blockade in der Stadt Beit Hanoun im nördlichen Gazastreifen, da es ihnen an lebensnotwendigen Gütern wie Wasser und Lebensmitteln mangelt, wie das Gaza Media Office berichtet.

„Wir erhalten Dutzende von Bitten der Bewohner von Beit Hanoun, die nun schon den fünften Tag in Folge festsitzen, nachdem die Besatzungstruppen den Eingang von Beit Hanoun infiltriert und umzingelt haben und in das Lager Jabalia eingedrungen sind“, so das Büro in einer Erklärung am Donnerstag.

Die Bewohner haben seit Beginn der Militäroperation in dem Lager keine Lebensmittel, kein Wasser und keine lebensnotwendigen Güter erhalten, betonte das Büro.

„Sie sind innerhalb der Stadt vollständig belagert und leiden unter dem schweren Beschuss und dem intensiven Gewehrfeuer auf der Ostseite des Lagers Jabalia, das zu Verletzungen geführt hat, ohne dass es in der Stadt medizinische Anlaufstellen oder Krankenhäuser gibt, die sie behandeln können, nachdem die Besatzungsarmee das städtische Krankenhaus von Beit Hanoun zerstört hat.“

Aufruf an die internationale Gemeinschaft

Das Medienbüro erklärte, es mache „die Besatzung für das Leben dieser Bürger, darunter Tausende von Kindern und Frauen, verantwortlich“.

Es rief die internationale Gemeinschaft und Hilfsorganisationen auf, „zu handeln, um sie zu retten, die Belagerung zu beenden und das Verbrechen der Besatzungsarmee im Lager Jabalia zu stoppen, das Dutzende von Märtyrern und Verwundeten, den Abriss ganzer Wohnblöcke und die Zerstörung öffentlicher Einrichtungen und Dienstleistungseinrichtungen zur Folge hatte.“

Al-Jazeera berichtete, dass die israelischen Besatzungstruppen am Freitag ihren Einmarsch in die Stadt Rafah im Süden und das Lager Jabaliya im Norden ausweiteten, während die israelischen Truppen weiterhin Unterkünfte für Vertriebene in Beit Hanoun im Norden des Streifens belagern.

Über 35.000 Tote

Israel, das derzeit vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes an den Palästinensern angeklagt ist, führt seit dem 7. Oktober einen verheerenden Krieg gegen Gaza.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bei dem seit dem 7. Oktober andauernden israelischen Völkermord in Gaza 35.303 Palästinenser getötet und 79.261 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen gestorben sind.

Palästinensische und internationale Organisationen geben an, dass die Mehrzahl der Toten und Verletzten Frauen und Kinder sind.

Der israelische Krieg hat vor allem im nördlichen Gazastreifen zu einer akuten Hungersnot geführt, der viele Palästinenser, vor allem Kinder, zum Opfer gefallen sind.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte südliche Stadt Rafah nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – dies ist der größte Massenexodus Palästinas seit der Nakba 1948.

Nach israelischen Angaben wurden bei der Al-Aqsa-Flutung am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

(The Palestina Chronicle)

