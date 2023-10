https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2023/10/11/Egypt-warned-Israel-three-days-before-Hamas-attack-Senior-US-lawmaker

Ägypten warnte Israel drei Tage vor dem Hamas-Angriff: Hochrangiger US-Abgeordneter

Vereinigte Staaten von Amerika

11.Oktober 2023

Israel wurde drei Tage bevor die Hamas die israelischen Streitkräfte mit einem Großangriff überraschte, von Ägypten vor möglicher Gewalt gewarnt, sagte der Vorsitzende des mächtigen Außenpolitischen Ausschusses des US-Repräsentantenhauses am Mittwoch.

„Wir wissen, dass Ägypten die Israelis drei Tage zuvor gewarnt hat, dass ein solches Ereignis eintreten könnte“, sagte der Republikaner Michael McCaul vor Reportern nach einer geheimen Unterrichtung der Gesetzgeber über die Krise.

„Ich möchte nicht zu sehr in die Geheimhaltung gehen, aber es wurde eine Warnung ausgesprochen“, sagte er. „Ich denke, die Frage war, auf welcher Ebene.“

Israel leidet unter dem tödlichsten Angriff in seiner 75-jährigen Geschichte, als mehr als 1.500 Kämpfer am jüdischen Sabbat in einem koordinierten Land-, Luft- und Seeangriff die Sicherheitsbarriere im Gazastreifen durchbrachen.

Nach Angaben des US-Verbündeten töteten die Hamas-Kämpfer mehr als 1.200 Menschen und verwundeten über 2.700, als sie in Kleinstädte und Siedlungen eindrangen und wahllos Bewohner töteten, die sich in ihren Häusern versteckten oder bei der Verteidigung ihrer Gemeinden starben.

Als Reaktion darauf hat Israel unerbittlich Ziele der Hamas im Gazastreifen bombardiert, und der Krieg hat bereits mehr als 3.700 israelische und palästinensische Zivilisten, Soldaten und Kämpfer das Leben gekostet.

In Washington hat Präsident Joe Biden zugesagt, mehr US-Munition und militärische Ausrüstung zu schicken, und er äußerte seine Abscheu über das „schiere Übel“ des Abschlachtens von Zivilisten.

McCaul sagte, der Angriff sei möglicherweise schon vor einem Jahr geplant worden.

„Wir sind uns nicht ganz sicher, wie wir das übersehen konnten. Wir sind uns nicht ganz sicher, wie Israel es übersehen konnte“, sagte er vor Reportern. Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …