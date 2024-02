Egypt’s Sinai construction does not provide safety for Palestinians, it supports Israel’s ethnic cleansing in Gaza Israel has been clear about its plans to force Palestinians from Gaza, and Egypt is now reportedly building an area to receive them. Palestinians need a respite from Israel’s brutality, but mass displacement into the Sinai would be a catastrophe.

Ägyptens Sinai-Bau bietet keine Sicherheit für Palästinenser, sondern unterstützt Israels ethnische Säuberung im GazastreifenEin Soldat schließt das Tor zum Grenzübergang Rafah nach Ägypten im südlichen Gazastreifen am 1. November 2023. (Foto: Stringer/APA Images)

Israel hat seine Pläne, die Palästinenser aus dem Gazastreifen zu vertreiben, deutlich gemacht, und Ägypten baut nun Berichten zufolge ein Gebiet, um sie aufzunehmen. Die Palästinenser brauchen eine Atempause von Israels Brutalität, aber eine Massenvertreibung in den Sinai wäre eine Katastrophe.

Ägyptens Bau auf dem Sinai bietet keine Sicherheit für Palästinenser, sondern unterstützt Israels ethnische Säuberung in Gaza

Von Heba Gowayed

19. Februar 2024

Ägypten baut im Sinai in der Nähe des Gazastreifens eine sechs Meter hohe Mauer, die Berichten zufolge ein Gebiet von acht Quadratkilometern abriegeln soll, um Palästinenser aus dem Gazastreifen im Falle eines Massenexodus aufzunehmen. Während der Bau für die Bewohner des Gazastreifens eine Atempause von der Brutalität der israelischen Bombardierung bedeutet, wäre ihre Massenflucht in den Sinai eine Menschenrechtskatastrophe.

In den letzten vier Monaten hat Israel den Gazastreifen verwüstet, fast 29.000 Menschen durch Bombardierungen getötet und der Zwei-Millionen-Bevölkerung den Zugang zu Lebensmitteln und Medikamenten verwehrt. Bei Protesten in Kairo und anderswo wurde Ägypten aufgefordert, den Grenzübergang Rafah zu öffnen, die einzige Grenze zum Gazastreifen, die nicht direkt von Israel kontrolliert wird. Die ägyptischen Behörden haben die israelische Blockade des Gazastreifens lange Zeit aufrechterhalten, indem sie den Rafah-Übergang an mehr Tagen geschlossen haben, als er geöffnet war, die Häuser und Geschäfte der Bewohner des Sinai geräumt und abgerissen haben, um eine „Pufferzone“ zu schaffen, und Tunnel geflutet haben, die eine Lebensader für die Bewohner des Gazastreifens waren.

Seit dem 7. Oktober darf nur eine „erbärmlich unzureichende“ Menge an Hilfsgütern einreisen, und es wurde nur eine begrenzte Anzahl von Ausreisen genehmigt. Die Menschen sammeln verzweifelt Spenden für die Tausende von Dollar an Bestechungsgeldern, die die ägyptischen Behörden für die Überfahrt verlangen.

Es steht außer Frage, dass die Menschen im Gazastreifen wie alle anderen Menschen auf der Welt ein Recht auf Sicherheit vor Bombardierungen und auf Bewegungsfreiheit haben sollten. Die Mauer, die an der ägyptischen Grenze gebaut wird, verspricht jedoch beides nicht.

Das am 16. Februar 2024 von der Nichtregierungsorganisation Sinai Foundation for Human Rights veröffentlichte Video zeigt ägyptische Bauarbeiten im Sinai.

Die Nachricht vom Bau der Mauer fällt mit Netanjahus Ankündigung einer Bodenoffensive in Rafah zusammen, wo sich derzeit 1,1 Millionen Palästinenser aufhalten, die in diese so genannte „sichere Zone“ umgezogen sind, nachdem sie 24 Stunden Zeit hatten, den Norden des Gazastreifens gewaltsam zu verlassen. Am 13. Oktober, also innerhalb der gleichen 24 Stunden wie diese Direktive, wurde vom israelischen Innenministerium ein Dokument verfasst, in dem ein endgültiger Plan zur Vertreibung der zwei Millionen Einwohner des Gazastreifens in den ägyptischen Sinai beschrieben wurde.

Damals spielte Netanjahu das Dokument als hypothetisches „Konzeptpapier“ herunter. Auch der ägyptische Präsident Abdelfatah El-Sisi bestritt vehement, dass Ägypten sich an diese Strategie halten würde, und schlug stattdessen vor, die Palästinenser in die Negev-Wüste umzusiedeln, „bis die Militanten beseitigt sind“. Die ganze Zeit über gab es Berichte, dass diese Umsiedlung in den Sinai ein Thema der Hinterzimmerdiplomatie war.

Wir können nicht wissen, ob Ägypten das Lager baut, um sich auf die vorübergehende Aufnahme von Flüchtlingen im Falle einer spontanen Erstürmung der Grenze vorzubereiten, für die es einen Präzedenzfall gibt, oder ob es beabsichtigt, eine weitere zionistische Direktive auf Kosten des Lebens von Palästinensern zu erfüllen. Was wir wissen, ist, dass die Grenze stark befestigt und überwacht wird und seit über einem Jahrzehnt nicht mehr durchbrochen wurde.

Wir wissen auch, dass die Absichten und Proteste der ägyptischen Behörden angesichts der israelischen Entscheidungen wenig zählen. Immerhin ist Ägypten vehement gegen die Bodenoffensive in Rafah. Es hat seine eigene Militärpräsenz an der Grenze verstärkt und droht sogar mit der (unwahrscheinlichen) Aussetzung des Camp-David-Abkommens, falls Israel die Offensive durchführt.

In den letzten vier Monaten haben wir beobachtet, wie Israel Zivilisten, die nicht bereit oder in der Lage sind, ihre Häuser zu verlassen, wie diejenigen, die nach der Direktive im Norden des Gazastreifens geblieben sind, systematisch als „Terroristen“ einstuft, deren wahllose Tötung begründet ist. Selbst wenn einige Menschen in den ägyptischen Sinai evakuiert und in der Grenzzone eingepfercht werden, gibt es keine Garantie dafür, dass den Zurückgebliebenen, die sich weigern oder nicht in der Lage sind zu gehen, dasselbe Schicksal erspart bleibt.

Und während es fast sicher ist, dass Ägypten, das mit seiner eigenen Finanzkrise und Problemen im Sinai zu kämpfen hat, weder die Absicht noch die Fähigkeit hat, vertriebene Palästinenser dauerhaft aufzunehmen, hat Israel den Palästinensern das Recht auf Rückkehr konsequent und vehement verweigert. Nach Angaben des UNRWA gibt es weltweit mindestens 5,9 Millionen palästinensische Flüchtlinge, die Nachkommen derjenigen, die zwischen 1946 und 1948 durch Massaker und Zwangsumsiedlungen durch zionistische Milizen aus ihrer Heimat vertrieben wurden, was die Palästinenser als Nakba oder „Katastrophe“ bezeichnen. Im November wurde ein israelischer Minister im Zusammenhang mit der Zwangsumsiedlung von Palästinensern aus dem nördlichen Gazastreifen mit den Worten zitiert: „Wir bringen die Nakba 2023 auf den Weg“.

Als die Nachricht von dem „Konzeptpapier“, das die Massenvertreibung von Palästinensern vorschlägt, veröffentlicht wurde, erklärte ein Sprecher von Mahmoud Abbas, dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, dass die Vertreibung von Palästinensern außerhalb Palästinas eine „rote Linie“ darstelle und dass sich „das, was 1948 geschah, nicht wiederholen dürfe“.

Die Architektur des in Ägypten errichteten Lagers mit seinen hohen Betonmauern, die auf Eindämmung ausgerichtet sind, deutet nicht auf die Absicht eines warmen oder freundlichen Empfangs hin. Die Vertreibung, die viele Bewohner des Gazastreifens in ihrem Leben schon einmal erlebt haben, ist eine eigene, langsame Gewalt. Die Regierung Sisi hat den palästinensischen Flüchtlingen im Land systematisch Rechte verweigert, die ihnen sein Vorgänger, der abgesetzte Präsident Mohamed Morsi, zugestanden hatte, wie etwa kostenlose Bildung und Gesundheitsversorgung. Obwohl sie Jahrzehnte in Ägypten verbracht haben oder sogar im Land geboren wurden, unterliegen sie Beschränkungen bei der Arbeit und erhalten keine Staatsbürgerschaft.

Auch die Stabilität Ägyptens könnte auf dem Spiel stehen. Trotz hoher Popularität in den Jahren nach seiner Machtübernahme durch einen Staatsstreich im Jahr 2013 sind die Ägypter Berichten zufolge zunehmend unzufrieden mit Präsident Abel-Fatah El Sisi, dessen verschwenderische Ausgaben für Megaprojekte, mit denen er die Militär- und Wirtschaftselite bei Laune hält, das Land in eine schwere Wirtschaftskrise gestürzt haben. Viele sind verärgert über Sisis vermeintliche Mitschuld an der Abriegelung des Gazastreifens und seine mangelnde Bereitschaft, den zionistischen Staat herauszufordern oder seine Blockade zu durchbrechen. Eine Beteiligung an der ethnischen Säuberung der Palästinenser würde nicht gut aufgenommen werden.

Wir befinden uns seit vier Monaten in einer Militärkampagne, die zu den zerstörerischsten der jüngeren Geschichte zählt. Dabei wurde brutale Gewalt gegen die Zivilbevölkerung ausgeübt, die den Gazastreifen zum unsichersten Ort der Welt für Kinder gemacht hat. Regierungen auf der ganzen Welt, darunter auch die ägyptische, müssen sofort handeln, um sicherzustellen, dass nicht noch mehr Menschenleben verloren gehen. Es darf kein einziger weiterer Mensch getötet oder aus seiner Heimat vertrieben werden. Dass die Palästinenser beim Wiederaufbau ein Recht auf Selbstbestimmung haben, das nur durch ein Ende der Besatzung geschützt werden kann. Keines dieser Ziele wird durch die Massenvertreibung von Palästinensern aus dem Gazastreifen in ein Betonlager im ägyptischen Sinai erreicht.

