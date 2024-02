Pelosi says U.S. weapons not connected to recent Israeli brutality Rep. Nancy Pelosi claims no U.S. weapons have been used to carry our Israeli atrocities in Gaza since October 7, but the evidence proves otherwise.

Nancy Pelosi spricht mit Teilnehmern des Parteitags der Demokraten in Kalifornien 2019 im George R. Moscone Convention Center in San Francisco, Kalifornien. (Foto:Gage Skidmore/Flickr)

Die Abgeordnete Nancy Pelosi behauptet, dass seit dem 7. Oktober keine US-Waffen für die israelischen Gräueltaten im Gazastreifen eingesetzt wurden, aber die Beweise beweisen das Gegenteil.

Nancy Pelosi behauptet, es seien keine US-Waffen für israelische Gräueltaten in Gaza eingesetzt worden

Von Michael Arria

19. Februar 2024

In einem kürzlichen Interview behauptete die Abgeordnete Nancy Pelosi (D-CA), dass die Vereinigten Staaten seit dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober keine Waffen an Israel geliefert hätten, die für die Gräueltaten im Gazastreifen verwendet worden wären.

Die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses wurde von Tim Sebastian auf der jährlichen Münchner Sicherheitskonferenz mehrfach zur Außenpolitik der Regierung Biden befragt.

„Wenn Ihnen nicht gefällt, was Israel tut, und der Präsident hat deutlich gemacht, dass ihm einiges von dem, was Israel tut, nicht gefällt, und Sie liefern ihnen weiterhin Hardware, um diese Dinge zu tun, dann sind Sie genauso an dieser Operation beteiligt wie sie, nicht wahr?“, fragte Sebastian.

„Nein, das tun wir nicht. Das tun wir nicht“, antwortete Pelosi. „Wir haben Israel als unseren nationalen Sicherheitsfreund immer unterstützt, vor allem weil es in unserem Interesse war. Wir hatten gemeinsame Werte, [es ist] die einzige Demokratie in der Region. Das Verhalten von Netanjahu ist meiner Meinung nach unentschuldbar, was die Kollateralschäden an Kindern und Familien und den Rest angeht, aber niemand kann einem Land das Recht nehmen, sich zu verteidigen, das auf diese Weise brutal angegriffen wurde.“

Als Sebastian sich auf die jüngsten Äußerungen eines EU-Beamten bezog, der vorschlug, dass die USA Israel keine Waffen mehr liefern sollten, sagte Pelosi, dass „Israel sehr gut mit Waffen ausgestattet ist“.

„Es gibt nichts, was wir seit dem 7. Oktober geschickt haben, was zu dieser Brutalität beigetragen hätte. Auf lange Sicht befinden sie sich in einer gefährlichen Nachbarschaft“, fügte sie hinzu.

Die Regierung der Vereinigten Staaten schickt Israel jedes Jahr mehr als 3,8 Milliarden Dollar an Militärhilfe, und Biden drängt den Kongress, weitere 14 Milliarden Dollar für das Land zu bewilligen. In einem Bericht des Wall Street Journal vom 17. Februar werden ungenannte US-Beamte zitiert, denen zufolge sich die USA darauf vorbereiten, Israel in den kommenden Tagen weitere Bomben und Waffen zu schicken.

Das vorgeschlagene Paket umfasst eintausend 500-Pfund-Bomben des Typs MK-82 und eintausend KMU-572 Joint Direct Attack Munitions, die ungelenkte Munition in präzisionsgelenkte Bomben verwandeln. Dem Bericht zufolge hat die Regierung seit dem Hamas-Angriff rund 21.000 Präzisionsbomben an Israel geliefert. Dem Bericht zufolge würde dies ausreichen, um weitere 19 Wochen lang zu bombardieren, es sei denn, Israel entscheidet sich für einen Angriff auf den Libanon.

Eine Untersuchung von Amnesty International vom vergangenen Dezember ergab, dass bei zwei israelischen Luftangriffen am Tag nach dem 7. Oktober 43 Zivilisten durch Munition aus den USA getötet wurden.

„Die Tatsache, dass vom israelischen Militär bei rechtswidrigen Angriffen mit tödlichen Folgen für die Zivilbevölkerung Munition aus US-amerikanischer Produktion eingesetzt wird, sollte ein dringender Weckruf für die Regierung Biden sein. Die in den USA hergestellten Waffen haben die Massentötung von Großfamilien ermöglicht“, sagte die Generalsekretärin von Amnesty International, Agnès Callamard, damals.

Pelosi wurde auch nach früheren Präsidenten gefragt, die Maßnahmen ergriffen haben, um die israelische Politik zu beeinflussen, wie Ronald Reagan, der eine Lieferung von Kampfjets wegen der Aktionen im Libanon aufhielt, und George H.W. Bush, der Kreditgarantien wegen des Siedlungsausbaus blockierte.

„Der Präsident hat sich zu den Siedlungen geäußert“, bot Pelosi an. Als Sebastian darauf hinwies, dass es einen großen Unterschied zwischen dem Reden über Siedlungen und dem Abschneiden von Waffen gibt, sagte die Abgeordnete: „Es ist ein Weg“.

Pelosi kritisierte auch die Palästina-Demonstranten, die die Kongressabgeordnete immer wieder wegen ihrer Unterstützung des israelischen Angriffs auf Gaza ins Visier genommen haben.

„Ich höre viele der Leute nicht, die fast jeden Tag vor meinem Haus stehen und sagen: ‚Befreit die Geiseln'“, sagte Pelosi. „Ich höre niemanden von ihnen sagen: ‚Die Hamas ist eine terroristische Organisation‘. Ich höre sie die Hamas loben, ich höre sie die Geiseln ignorieren. Es gibt also eine Menge, sagen wir mal, Verhalten, das wir alle ansprechen müssen.“

