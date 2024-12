https://www.palestinechronicle.com/elderly-palestinian-beaten-to-death-settler-mobs-set-fires-in-west-bank/



Älterer Palästinenser zu Tode geprügelt – Siedlermob legt Feuer im Westjordanland

4. Dezember 2024

Scheich Atef Malik Diriya wurde von israelischen Besatzungstruppen im Westjordanland zu Tode geprügelt. (Foto: über soziale Medien)

Teilen Tweet Pin Email

Von Mitarbeitern der Palestina Chronicle

Ein älterer Palästinenser ist in der Stadt Aqraba im besetzten Westjordanland von israelischen Streitkräften zu Tode geprügelt worden.

Unterdessen randalierten illegale jüdische Siedler in der Stadt Huwwara südlich von Nablus und setzten am Mittwoch mindestens ein palästinensisches Haus sowie zwei Fahrzeuge in Brand.

Auch in der Stadt Beit Furik östlich von Nablus griffen Siedler Häuser und Fahrzeuge an, wie die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur WAFA berichtete.

Einsatzkräfte des Zivilschutzes und der Feuerwehr der Stadt Nablus kümmerten sich um drei Brände in der Stadt.

Unter Berufung auf den Bürgermeister von Aqraba, Salah Jaber, berichtete die Nachrichtenagentur WAFA, dass die israelischen Streitkräfte einen älteren Mann, Scheich Atef Malik Diriya, schwer verprügelten, während er sich auf seinem Grundstück neben einer Siedlerstraße im Stadtgebiet aufhielt, was zu seinem Tod führte.

Scheich Diriya wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er vom Gesundheitsministerium an den Folgen seiner Verletzungen für tot erklärt wurde.

Ebenfalls am Mittwoch führten israelische Streitkräfte Razzien im Lager Qalandia und in der Stadt Shuqba westlich von Ramallah durch.

Verletzte Jugendliche

Am Dienstagabend rammten israelische Streitkräfte mit einem Militärfahrzeug einen 17-jährigen palästinensischen Jugendlichen bei einer Razzia in der Stadt Beita südlich von Nablus und verletzten ihn.

Israelische Streitkräfte griffen auch die Stadt Osarin und das Dorf Odala südlich von Nablus an, wo die schwer bewaffneten Soldaten Tränengaskanister und Schockgranaten abfeuerten, wie WAFA berichtet.

An anderer Stelle eröffneten israelische Streitkräfte das Feuer auf einen jungen Mann im Jerusalemer Stadtteil Silwan und verletzten ihn.

Der Jugendliche wurde schließlich festgenommen, wie das Gouvernement Jerusalem in einer Pressemitteilung bestätigte, so WAFA.

Mehrere Verhaftete

Unterdessen nahmen israelische Streitkräfte zwischen Dienstagabend und dem frühen Mittwoch mindestens 22 Palästinenser aus verschiedenen Teilen des Westjordanlandes fest, darunter auch Kinder und ehemalige Gefangene.

Nach Angaben der Kommission der Palästinensischen Autonomiebehörde für Häftlinge und ehemalige Gefangene und der Palästinensischen Gefangenengesellschaft fanden die Festnahmen in den Bezirken Qalqilya, Tubas, Bethlehem, Ramallah, Hebron (al-Khalil) und Nablus statt.

Die Razzien wurden von Übergriffen, Drohungen gegen die Inhaftierten und ihre Familien sowie von weit verbreiteter Zerstörung und Vandalismus an Häusern begleitet.

Seit Beginn der anhaltenden israelischen Aggression gegen das palästinensische Volk im Oktober 2023 wurden laut WAFA mehr als 11.900 Palästinenser im Westjordanland, einschließlich Jerusalem, festgenommen. Die genaue Zahl der Inhaftierten aus dem Gazastreifen ist aufgrund des anhaltenden Einsatzes von Zwangsverschleppungen durch die israelischen Streitkräfte immer noch schwer zu bestimmen, wobei Schätzungen von Tausenden von Verhaftungen ausgehen.

Diese Zahlen umfassen sowohl diejenigen, die sich noch in Haft befinden, als auch diejenigen, die später freigelassen wurden.

Beschlagnahmte landwirtschaftliche Geräte

Israelische Streitkräfte hinderten Palästinenser am Mittwoch auch daran, ihr Land zu pflügen und zu bestellen und beschlagnahmten landwirtschaftliche Geräte in Masafer Yatta, südlich von Hebron (Al-Khalil), berichtet WAFA.

Der Siedlungsgegner Osama Makhamreh sagte, die israelischen Streitkräfte hätten Palästinenser angegriffen, als sie ihr Land in der Gegend von Shaab al-Batm in Masafer Yatta pflügten, und die landwirtschaftlichen Geräte eines der Anwohner beschlagnahmt.

Die israelischen Streitkräfte zwangen die Bauern außerdem, ihr Land zu verlassen.

(PC, WAFA)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …