Frieden verhindern

Fabian Scheidler

Politik

03. April 2025

Während die Verhandlungen über ein Friedensabkommen in der Ukraine nun im Gange sind und Washington eine mögliche Entspannung mit dem Kreml signalisiert, tun die europäischen Staaten alles, um den Prozess zu behindern. Neue Sanktionen werden gegen Moskau verhängt. Waffen werden an die Front gebracht. Geld wird für die Aufrüstung freigegeben, wobei Großbritannien, Frankreich und Deutschland ihre Verteidigungsbudgets auf mindestens 3 % des BIP erhöhen wollen und die EU plant, einen „freiwilligen Fonds“ von bis zu 40 Milliarden Euro für Militärhilfe einzurichten. Macron und Starmer streben den Einsatz von Truppen in der Ukraine im Falle eines möglichen Waffenstillstands an, angeblich um „Sicherheit“ zu bieten – obwohl es auf der Hand liegt, dass nur neutrale Soldaten als glaubwürdige Friedenstruppen agieren könnten.

Während einige EU-Staats- und Regierungschefs Trumps Forderung nach Diplomatie halbherzig anerkennen, bleibt die seit Februar 2022 vorherrschende Position des Blocks, dass die Kämpfe nicht ohne einen absoluten Sieg für die Ukraine enden dürfen, weitgehend unverändert. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat sich lange Zeit gegen Bemühungen zur Deeskalation des Konflikts ausgesprochen und im vergangenen Dezember erklärt, dass sie und ihre Verbündeten „alles tun würden“, um die Invasionsarmee zu zerschlagen. Vor kurzem schloss sich ihr die dänische Premierministerin Mette Fredriksen an, die erklärte, dass „Frieden in der Ukraine tatsächlich gefährlicher ist als Krieg“. Als die Unterhändler im vergangenen Monat die Möglichkeit einer Aufhebung bestimmter Sanktionen zur Beendigung der Feindseligkeiten im Schwarzen Meer ansprachen, bekräftigte die Sprecherin der Europäischen Kommission für auswärtige Angelegenheiten, Anitta Hipper, dass „der bedingungslose Abzug aller russischen Streitkräfte aus dem gesamten Gebiet der Ukraine eine der wichtigsten Voraussetzungen wäre“.

Diese Position scheint davon auszugehen, dass die Ukraine in der Lage ist, die Russen auszurotten und das gesamte verlorene Land zurückzuerobern – eine Behauptung, die offensichtlich jeder Realität entbehrt. Bereits im Herbst 2022 räumte General Mark Milley, damals Vorsitzender der US-amerikanischen Generalstabschefs, ein, dass der Krieg in eine Sackgasse geraten sei und keine der beiden Seiten gewinnen könne. Valery Zalushnyi, damals Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, gab 2023 ein ähnliches Eingeständnis ab. Am Ende erwiesen sich selbst diese düsteren Einschätzungen als zu optimistisch. Im vergangenen Jahr hat sich die Position der Ukraine auf dem Schlachtfeld stetig verschlechtert. Die Gebietsverluste nehmen zu und die Gewinne in der russischen Region Kursk wurden fast vollständig rückgängig gemacht. Mit jedem Tag nähert sich das Land dem Zusammenbruch, da es mehr Menschenleben verliert und mehr Schulden anhäuft.

Es ist unwahrscheinlich, dass Kallas, Fredriksen und Hipper tatsächlich glauben, dass Russland sich aus dem Donbas und von der Krim zurückziehen wird, geschweige denn bedingungslos. Indem sie darauf als Vorbedingung für die Aufhebung oder auch nur Änderung der Sanktionen bestehen, nehmen sie die Aussicht auf eine Lockerung der Sanktionen vom Tisch und verzichten damit auf eines ihrer konkretesten Druckmittel in den Verhandlungen. Man könnte meinen, dass die EU ein klares Interesse daran hätte, das Feuer vor ihrer Haustür zu löschen. Doch sie gießt weiterhin Öl ins Feuer und gefährdet damit ihre eigenen Sicherheitsinteressen sowie die der Ukraine. Anstatt sich als Vermittler zwischen den USA und Russland zu positionieren – die einzige rationale Option angesichts ihrer geografischen Lage – entfremdet sie weiterhin beide Großmächte und verstärkt ihre eigene Isolation.

Wie lässt sich dieses scheinbar irrationale Verhalten erklären? Vijay Prashad vermutet, dass die europäischen Eliten in erster Linie daran interessiert sind, ihre eigene Legitimität zu wahren. Sie haben zu viel politisches Kapital in dieses Ziel eines „siegreichen“ Friedens investiert, um jetzt davon abzurücken. Es ist noch zu früh, um zu sagen, welche Art von Abkommen der Kreml angesichts seiner starken Position auf dem Schlachtfeld akzeptieren würde. Sollte Moskau jedoch einem Waffenstillstand zustimmen, würde die von der EU in den letzten drei Jahren propagierte Darstellung – dass es unmöglich sei, mit Putin zu verhandeln, dass er entschlossen sei, andere europäische Staaten zu erobern, dass sein Militär bald zusammenbrechen würde – auf fatale Weise untergraben werden. An diesem Punkt würden sich eine Reihe schwieriger Fragen stellen. Warum hat sich die EU beispielsweise geweigert, die Friedensgespräche von Istanbul im Frühjahr 2022 zu unterstützen, die eine große Chance boten, den Konflikt zu beenden, Hunderttausende von Opfern zu verhindern und der Ukraine eine Reihe von schmerzhaften Niederlagen zu ersparen?

Ein tragfähiges Friedensabkommen würde auch Zweifel an der rasenden Aufrüstung aufkommen lassen, die derzeit in ganz Europa stattfindet. Wenn nachgewiesen wird, dass die Ziele Russlands immer rein regionaler Natur waren, um seinen Einfluss zu sichern und potenzielle Bedrohungen an seiner Westgrenze abzuwehren, dann könnten höhere Rüstungsausgaben nicht mehr mit der Vorstellung gerechtfertigt werden, dass der Kreml eine Invasion Estlands, Lettlands und Litauens plant, bevor er weiter nach Westen marschiert. Infolgedessen wird es nicht mehr so einfach sein, die Zustimmung der Öffentlichkeit für den Abbau des Wohlfahrtsstaates zu gewinnen, den sich Europa angeblich nicht mehr leisten kann, um einen Kriegszustand zu schaffen. Der Ruf nach mehr Sparmaßnahmen – die die öffentlichen Gesundheitsdienste, das Bildungswesen, den Verkehr, den Klimaschutz und die Sozialleistungen untergraben – wird keine überzeugende Rechtfertigung finden.

Noam Chomsky hat einmal angemerkt, dass das Vorhaben, Sozialprogramme zugunsten des militärisch-industriellen Komplexes zu beschneiden, bis zum New Deal zurückreicht. Während der Wohlfahrtsstaat den Wunsch der Menschen nach Selbstbestimmung stärkt und als Kontrollinstanz für Autoritarismus fungiert, generiert der Kriegsstaat Gewinne und Wachstum ohne die Verpflichtung zu sozialen Rechten. Er ist daher das perfekte Mittel für eine europäische Elite, die angesichts wirtschaftlicher Stagnation, geopolitischer Volatilität und widerspenstiger Öffentlichkeiten darum kämpft, ihre Macht zu erhalten.

Ein weiterer Grund, warum die EU möglicherweise zögert, sich auf eine konstruktive Diplomatie einzulassen, ist ihre Beziehung zu einer neuen, feindseligeren Regierung in Washington. Wenn die EU daran festhält, dass ein siegreicher Frieden erreichbar ist – obwohl sie genau weiß, dass dies nicht der Fall ist –, dann kann sie jeden von Trump ausgehandelten Kompromiss als Verrat darstellen. Dies wird es Trumps Gegnern sowohl in den USA als auch in Europa ermöglichen, zu argumentieren, dass er der Ukraine in den Rücken gefallen ist und die alleinige Verantwortung für ihre Gebietsverluste trägt – was wiederum dazu beitragen wird, die katastrophalen Fehler Bidens und seiner EU-Verbündeten bei der Bewältigung der früheren Phasen des Krieges zu verschleiern. Die Ablehnung des Friedens wird zu einem nützlichen Mittel, um eine historische Amnesie zu erzeugen.

Die zerstörerischen Auswirkungen dieser Strategie können nicht genug betont werden. Sie wird Kräfte innerhalb und außerhalb der Ukraine stärken, die entweder einen nicht zu gewinnenden Krieg auf unbestimmte Zeit fortsetzen oder ein Friedensabkommen nachträglich sabotieren wollen. Sie wird die Wahrscheinlichkeit eines Bürgerkriegs in der Ukraine und einer direkten Konfrontation zwischen der EU und Moskau erhöhen. Wenn die europäischen Staats- und Regierungschefs sich wirklich um die „Sicherheit“ ihrer Länder sorgen würden, wären sie gut beraten, einige schmerzhafte Wahrheiten anzuerkennen – darunter, dass der westliche Ansatz in diesem Konflikt ein umfassender Misserfolg war, dass die Entscheidung, sich auf Waffenlieferungen zu konzentrieren und Diplomatie abzulehnen, ein Fehler war und dass dadurch ein Krieg unnötig verlängert wurde, der von vornherein hätte vermieden werden können. Um den Frieden auf dem Kontinent zu sichern, ist eine radikal andere Ausrichtung erforderlich. Die EU muss sich endlich in den Verhandlungsprozess einbringen, anstatt ihn von der Seitenlinie aus zu torpedieren.

