10 Briten wegen Kriegsverbrechen angeklagt, während sie mit der IOF in Gaza dienten

Von Al Mayadeen English

Quelle: The Guardian

7. April 2025

Eine Beschwerde, in der Kriegsverbrechen von zehn Briten, die mit dem israelischen Militär in Gaza gekämpft haben, detailliert aufgeführt werden, wird bei der Metropolitan Police eingereicht. Darin werden sie wegen Gräueltaten wie gezielten Tötungen, wahllosen Angriffen und Zwangsumsiedlungen angeklagt.

Der Leichnam des Palästinensers Ramzi Abu Maghaseem, der bei einem Bombardement der israelischen Armee getötet wurde, wird am Sonntag, dem 6. April 2025, in ein Krankenhaus in Deir al-Balah im Gazastreifen gebracht. (AP)

Ein Bericht von The Guardian vom Montag enthüllte eine Klage wegen Kriegsverbrechen, die von zehn Briten begangen wurden, die an der Seite der israelischen Besatzungstruppen in Gaza kämpften. Dem Bericht zufolge wird die Beschwerde von einem der führenden Menschenrechtsanwälte des Vereinigten Königreichs bei der Metropolitan Police eingereicht werden.

Michael Mansfield KC wird zusammen mit einer Gruppe von Anwälten am Montag ein 240-seitiges Dossier bei der Abteilung für Kriegsverbrechen von Scotland Yard einreichen, in dem die Verdächtigen der gezielten Tötung von Zivilisten und Helfern, wahlloser Angriffe auf zivile Gebiete, einschließlich Krankenhäuser, und koordinierter Angriffe auf geschützte Stätten wie historische und religiöse Wahrzeichen beschuldigt werden.

Der Bericht, der von britischen Anwälten und Forschern in Den Haag erstellt wurde, enthält auch Anschuldigungen wegen Zwangsumsiedlung von Zivilisten. Aus rechtlichen Gründen werden die Namen der Verdächtigen und der vollständige Bericht jedoch nicht veröffentlicht.

Die israelische Besatzungsmacht hat wiederholt bestritten, während ihres Gaza-Angriffs Kriegsverbrechen begangen zu haben, bei dem über 50.000 Menschen, hauptsächlich Zivilisten, getötet wurden.

Mansfield, der für seinen Beitrag zu hochkarätigen Fällen bekannt ist, erklärte: „Wenn einer unserer Staatsangehörigen eine Straftat begeht, sollten wir etwas dagegen unternehmen. Selbst wenn wir die Regierungen anderer Länder nicht davon abhalten können, sich schlecht zu verhalten, können wir zumindest unsere Staatsangehörigen davon abhalten, sich schlecht zu verhalten.“

„Britische Staatsangehörige sind gesetzlich verpflichtet, sich nicht an Verbrechen in Palästina zu beteiligen. Niemand steht über dem Gesetz.“

Der Bericht, der im Auftrag des in Gaza ansässigen Palästinensischen Zentrums für Menschenrechte (PCHR) und des in Großbritannien ansässigen Public Interest Law Centre (PILC) vorgelegt wurde, beschreibt mutmaßliche Verbrechen, die von Oktober 2023 bis Mai 2024 in Gaza begangen wurden, und wurde über einen Zeitraum von sechs Monaten erstellt.

