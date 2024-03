No Olympics As Usual. Join the campaign to #BanIsrael More than 300 Palestinian sports teams are calling to ban Israel from the Olympics over its genocide against Palestinians in Gaza.

Aktionsalarm

Keine Olympischen Spiele wie üblich. Beteiligen Sie sich an der Kampagne #BanIsrael

20. Februar 2024

/ von.

Palästinensische Kampagne für den akademischen und kulturellen Boykott von Israel (PACBI)

/

olympia-tank-1920.jpg

Mehr als 300 palästinensische Sportteams rufen dazu auf, Israel wegen seines Völkermords an den Palästinensern in Gaza von den Olympischen Spielen auszuschließen.

Wie der Sportjournalist Dave Zirin sagte, „wird das Internationale Olympische Komitee (IOC) nicht handeln, wenn wir es nicht schaffen“.

Also lasst es uns schaffen.

Schließen Sie sich der globalen Kampagne an, um den Weg nach Paris 2024 friedlich zu unterbrechen und das IOC aufzufordern, #BanIsrael zu verbieten, bis es seine Verbrechen gegen die Palästinenser beendet und unsere von der UNO festgelegten Rechte anerkennt.

Registrieren Sie Ihre Gruppe, um an der Kampagne teilzunehmen

Es kann keine Olympischen Spiele wie gewohnt geben, solange Israel seinen Völkermord an den Palästinensern in Gaza fortsetzt und sein Apartheidregime festigt. Westlich dominierte internationale Gremien wie das IOC, die in der Vergangenheit das Apartheidland Südafrika ausgeschlossen hatten, erlauben heute nicht nur die Teilnahme des Apartheidlandes Israel, sondern verteidigen diese auch noch auf bösartige Weise! Die koloniale Heuchelei ist so groß wie nie zuvor.

Hier ist, was Sie tun können.

1. Beteiligen Sie sich am globalen Aktionstag, 15. bis 17. März

Folgen Sie im Vorfeld der IOC-Exekutivsitzung in Lausanne (19.-21. März) dem Aufruf der palästinensischen Teams an Ihr Nationales Olympisches Komitee, die internationalen Sportverbände und die anerkannten Sportverbände. Organisieren Sie Proteste, Sitzstreiks, friedliche Störungen oder Veranstaltungen zur Sensibilisierung für die israelischen Angriffe auf den palästinensischen Sport. Registrieren Sie Ihre Gruppe für weitere Informationen.

2. Olympia-Qualifikationsspiele und Veranstaltungen

Von jetzt an bis zum Beginn der Olympischen Spiele im Juli wird es auf dem Weg nach Paris viele Gelegenheiten geben, das IOC daran zu erinnern, dass Völkermörder keinen Platz bei den Olympischen Spielen haben. Anfang dieses Monats trugen vier Läufer die Botschaft #CeasefireNow zum Olympic Trials Marathon in Florida und überquerten die Ziellinie mit palästinensischen Flaggen. Informieren Sie sich über olympische Zeitläufe und Qualifikationsläufe (auch hier) oder andere olympische Veranstaltungen in Ihrer Nähe. Registrieren Sie Ihre Gruppe für weitere Informationen.

3. Die israelische Apartheid aus dem Sport verbannen

Hat Ihr Land das Internationale Übereinkommen gegen Apartheid im Sport unterzeichnet? Wenn ja, ist es verpflichtet, „alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um den Ausschluss eines Landes, das Apartheid praktiziert, aus internationalen und regionalen Sportgremien sicherzustellen.“ Melden Sie Ihre Gruppe an, um zu erfahren, was Sie tun können.

4. Unterzeichnen Sie die DiEM25-Petition zum Ausschluss Israels aus dem Weltsport

Schließen Sie sich den mehr als 84.000 Menschen aus der ganzen Welt an, die die Petition unterzeichnet haben, die ein Verbot Israels aus dem internationalen Sport fordert.

Fügen Sie Ihre Unterschrift hier hinzu

5. Unterzeichnen Sie die Petition Eko-Petition zum Ausschluss Israels von den Olympischen Spielen und der FIFA

Schließen Sie sich den mehr als 56.000 Menschen an, die den Ausschluss Israels aus dem internationalen Sport, einschließlich der Olympischen Spiele und der FIFA, gefordert haben.

Fügen Sie Ihre Unterschrift hier hinzu

In Gaza hat Israel den palästinensischen olympischen Fußballtrainer Hani Al Masdar getötet, die Büros des Palästinensischen Olympischen Komitees zerstört und Sporteinrichtungen in beschämende Massengefängnisse und Folterzentren verwandelt.

Wir können nicht tatenlos zusehen, wie das IOC Israel erlaubt, die Olympischen Spiele zu nutzen, um seinen Völkermord im Gazastreifen und sein Apartheidregime gegen Palästinenser in der ganzen Welt zu beschönigen. Unterstützen Sie den Aufruf der palästinensischen Teams. Beteiligen Sie sich an der Kampagne #BanIsrael von den Olympischen Spielen und stören Sie friedlich den Weg zu den Spielen in Paris 2024.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …