12 Palestinians killed in Israeli attack on house in Deir el-Balah Children among those wounded after Israeli jets targeted house in Deir el-Balah, southern Gaza.

Der leblose Körper eines Palästinensers wird aus den Trümmern gezogen, während palästinensische Anwohner Such- und Rettungsarbeiten in dem Gebäude durchführen, das nach dem israelischen Angriff auf ein Wohnhaus der Familie Matir im Nuseirat-Flüchtlingslager in Deir Al-Balah schwer beschädigt wurde

Israels Krieg gegen Gaza live: Kinder und Frauen bei Angriff in Deir el-Balah getötet

Von Linah Alsaafin und Tamila Varshalomidze

17. März 2024

Bei israelischen Angriffen auf Deir el-Balah im Zentrum des Gazastreifens wurden mindestens 12 Menschen getötet und viele weitere verwundet, darunter auch Kinder, wie Videos und Zeugen berichten.

Dreizehn Hilfsgütertransporte kamen sicher in Jabalia und Gaza-Stadt an. Dies war der erste Konvoi, der seit vier Monaten ohne Zwischenfälle vom Süden in den Norden des Gazastreifens fuhr.

Bereits am Sonntag könnten die Waffenstillstandsgespräche in Katar wieder aufgenommen werden. Eine israelische Delegation unter der Leitung des Mossad-Spionagechefs wird in Doha erwartet, um den Vorschlag der Hamas für einen Drei-Stufen-Plan zur Beendigung des Krieges zu erörtern.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 31.645 Palästinenser getötet und 73.676 verletzt. Die revidierte Zahl der Todesopfer in Israel infolge des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober beläuft sich auf 1.139, wobei Dutzende von ihnen gefangen genommen wurden.

vor 5m (14:25 GMT)

Hisbollah sagt, sie habe israelische Soldaten in der Nähe der Mitat-Kaserne mit Raketen beschossen

Die bewaffnete Hisbollah-Gruppe im Libanon hat nach eigenen Angaben eine Ansammlung israelischer Soldaten in der Nähe der Mitat-Kaserne nahe der libanesisch-israelischen Grenze mit Raketen beschossen.

In der auf Telegram veröffentlichten Erklärung wurden keine näheren Angaben zum Ergebnis des Angriffs gemacht, der um 15:15 Uhr Ortszeit (13:15 GMT) erfolgte.

Vor 20m (14:10 GMT)

Ägypten wird keine Zwangsumsiedlung von Palästinensern aus dem Gazastreifen zulassen: Sisi

Ägyptens Präsident Abdel Fattah el-Sisi hat erklärt, sein Land werde die Zwangsumsiedlung der Palästinenser aus dem Gazastreifen nicht zulassen, wie sein Sprecher mitteilte.

Er äußerte sich während eines Treffens mit Ursula von der Leyen, der Leiterin der Europäischen Kommission.

Sisi betonte die Notwendigkeit eines Waffenstillstands im Gazastreifen und bekräftigte Ägyptens Ablehnung der Zwangsumsiedlung der Palästinenser aus ihrem Land.

vor 35m (13:55 GMT)

WATCH: Die USA sind mitschuldig am israelischen Völkermord

Jeffrey Sachs, Professor an der Columbia University, sagte gegenüber Al Jazeera, dass Israel seinen Krieg gegen den Gazastreifen ohne die Unterstützung der USA nicht „einen Tag lang“ fortsetzen könnte.

Er sagte, die Rhetorik der führenden Demokraten, die den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu kritisieren, sei „bedeutungslos“, weil nichts unternommen werde, um die Kriegsverbrechen zu stoppen.

Dies hat zu einer Isolierung der USA auf der Weltbühne geführt, da Israel weiterhin „das tun darf, was es im Kopf hat … was niemals zum Frieden führen wird“.

Sehen Sie sich die Folge von The Bottom Line unten an:

Video Dauer 24 Minuten 06 Sekunden 24:06

Professor Jeffrey Sachs: „Die USA sind mitschuldig am israelischen Völkermord“ | The Bottom Line

Vor 50m (13:40 GMT)

Ägypten warnt vor der Gefahr einer Rafah-Invasion

Das ägyptische Außenministerium fordert die internationalen Mächte und den Sicherheitsrat auf, einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen zu unterstützen und warnt vor den Gefahren einer israelischen Militäroperation in der Stadt Rafah.

Dies hätte „schwerwiegende humanitäre Folgen für die palästinensische Zivilbevölkerung, die in Rafah, dem letzten sicheren Zufluchtsort im Gazastreifen, Zuflucht gefunden hat“, so das Ministerium in einer Erklärung.

Es betonte, dass die Einleitung einer Militäroperation in Rafah, das an Ägypten grenzt, eine Verletzung des Völkerrechts und des humanitären Völkerrechts darstellen würde.

„Ägypten forderte Israel auf, seine Politik der kollektiven Bestrafung der Bevölkerung des Gazastreifens einzustellen, einschließlich der Belagerung, des Aushungerns, des wahllosen Angriffs auf Zivilisten und der Zerstörung der Infrastruktur, was eine vollständige Verletzung des Völkerrechts und des humanitären Völkerrechts darstellt“, hieß es in der Erklärung.

Ein palästinensisches Mädchen sitzt mit einem Kleinkind im Arm auf einer Sanddüne mit Blick auf ein Lager für Vertriebene in Rafah im südlichen Gazastreifen am 17. März

Ein palästinensisches Mädchen sitzt mit einem Kleinkind im Arm auf einer Sanddüne mit Blick auf ein Lager für Vertriebene in Rafah, Sonntag [Mohammed Abed/AFP]

vor 1 Stunde (13:25 GMT)

Palästinensisches Außenministerium prangert Israels Durst nach „blinder Rache“ an

Nach Ansicht des palästinensischen Außenministeriums stellen Netanjahus ständige Drohungen, in Rafah einzumarschieren, „eine eklatante Herausforderung für den internationalen und amerikanischen Konsens zum Schutz von Zivilisten dar“.

In einer Erklärung auf X hieß es, dass „blinde Rache die israelische Regierung beherrscht und die Sicherheit und Stabilität der Region und der Welt bedroht“.

Vor 1h (13:10 GMT)

Netanjahu muss wegen des Krieges zurücktreten, fordern Demonstranten in Israel

Premierminister Netanjahu muss zurücktreten – das war die Forderung tausender Demonstranten, die sich am Samstag in Israels größten Städten versammelten.

Die Israelis sind wütend über den Umgang der Regierung mit dem Gaza-Krieg und ihr Versäumnis, die Freilassung von israelischen Gefangenen zu erreichen, die im Gazastreifen vermutet werden.

Während der Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad heute zu Waffenstillstandsgesprächen in Katar erwartet wird, verlieren viele Israelis die Geduld mit dem Krieg, der nun schon 163 Tage andauert.

„Wir wollen, dass diese Regierung uns ernst nimmt und aufhört. Unser Land wird für das Volk da sein und nicht für eine kleine diktatorische Gruppe, die denkt, sie sei der Mittelpunkt der Welt“, sagte Guy Ginat, ein Demonstrant.

Eine andere Demonstrantin, Dana Milo, sagte: „Hinter jedem Entführten, der noch immer in der Gefangenschaft der Hamas leidet, stehen seine Angehörigen, die nicht schlafen, nicht essen und nicht atmen können.“

Die Demonstranten beschuldigen den Premierminister, eine Sitzung des Kriegskabinetts abgesagt zu haben, in der das Mandat für das israelische Verhandlungsteam festgelegt werden sollte. Netanjahus Büro dementiert dies jedoch und erklärt, das Kabinett werde am Sonntag tagen.

Die Demonstranten sagen, sie hätten die Politik ihrer Regierung satt, die es nicht geschafft habe, die Freilassung der verbleibenden Gefangenen zu erreichen, so Hamdah Salhut von Al Jazeera, der aus Tel Aviv berichtet.

Ein Mann steht in etwas, das wie Regen aussieht

Gil Dickmann, ein Verwandter der Geisel Carmel Gat, steht gegen einen Wasserwerfer, der eingesetzt wurde, um Demonstranten zu vertreiben, die auf dem Ayalon Highway während einer Demonstration für die Freilassung der Geiseln und gegen die Regierung und Netanjahu in Tel Aviv, Israel, demonstrierten [Alexi J Rosenfeld/Getty Images].

vor 1 Stunde (13:00 GMT)

Wir können weder essen noch trinken, und die Hilfe ist sehr knapp

Zwar werden einige Hilfsgüter aus der Luft abgeworfen oder auf dem Seeweg angeliefert, doch Experten, Nichtregierungsorganisationen und Anwohner sagen, dass dies bei weitem nicht ausreicht, um die Bedürfnisse von Millionen von Palästinensern zu befriedigen.

„Die Situation ist so schlimm, dass sie sich niemand vorstellen kann, und das Schiff, selbst wenn es hilft, wird nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein, denn die gesamte Region braucht Hilfe, und die Menschen konkurrieren darum, die Hilfe von der Küste zu holen“, sagte Zahr Saqr, ein vertriebener Palästinenser.

Die Luftlandungen haben ein Chaos verursacht, bei dem mehrere Menschen durch herabfallende Paletten getötet wurden, als sich die Fallschirme nicht öffneten.

„Wir warten weiter auf Hilfe. Das ist keine Lösung, weder per Schiff noch per Flugzeug. Wir haben gesehen, wie Flugzeuge Hilfsgüter abgeworfen haben und sich die Menschen darum gestritten haben. Es gibt Kinder, die wegen der Hilfe im Meer ertrunken sind“, sagte Wael Miqdad, ein Einwohner von Khan Younis.

Hilfsorganisationen warnen davor, dass fast 600.000 Menschen am Rande einer Hungersnot stehen.

„Die Lebenssituation ist sehr schlecht. Wir können weder essen noch trinken, und die Hilfe ist sehr knapp. Man hat uns gesagt, dass es im Süden Hilfe gibt, aber die ist sehr knapp“, sagte Iman Wadi, ein weiterer vertriebener Palästinenser.

INTERAKTIV_GAZA _HILFSLASTKRAFTWAGEN_11_MAR_2024 copy 2-1710161473

Vor 1h (12:50 GMT)

Israel hat den Krieg gegen die Hamas in Gaza verloren: Ex-Militärkommandeur

Israel hat seinen Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen verloren, sagte ein ehemaliger israelischer Militärkommandant.

„Man kann nicht viele Menschen für lange Zeit anlügen“, sagte Yitzhak Brick in einem Artikel der israelischen Zeitung Maariv. „Was im Gazastreifen und gegen die Hisbollah im Libanon geschieht, wird uns früher oder später um die Ohren fliegen.“

Brick sagte, die israelische Heimatfront sei „nicht auf einen regionalen Krieg vorbereitet, der tausendmal schwieriger und ernster sein wird als der Krieg im Gaza-Streifen“.

