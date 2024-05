Craig Murray: Active Participants in Genocide In obedience to Israel, the Western political and media class is isolating itself from public opinion on Gaza in ways hard to believe. But here are a few examples. By Craig Murray CraigMurray.org.uk Incredibly the Israeli genocide in Gaza is now reaching new heights of violence. Casualty f

Solidaritätsmarsch zum 1. Mai in New York. (Pamela Drew, Flickr, CC BY-NC 2.0)

17. Mai 2024

Im Gehorsam gegenüber Israel isoliert sich die westliche politische und mediale Klasse von der öffentlichen Meinung über Gaza in einer Weise, die kaum zu glauben ist. Aber hier sind ein paar Beispiele.

Aktive Teilnehmer am Völkermord

Von Craig Murray

CraigMurray.org.uk



Unglaublich, dass der israelische Völkermord in Gaza jetzt einen neuen Höhepunkt der Gewalt erreicht. Es werden keine Opferzahlen bekannt gegeben, da die Angriffe so schlimm sind, dass die Leichen nicht geborgen werden können, die Sanitäter nicht reisen können und ohnehin fast keine medizinischen Einrichtungen mehr in Betrieb sind.

Wir sehen jetzt, dass die westlichen Anordnungen, Rafah nicht anzugreifen, ein Deckmantel aus Lügen waren, um die Komplizenschaft zu verschleiern. Der letzte Teil des Gazastreifens wird rücksichtslos ethnisch gesäubert, und seine Infrastruktur wird wie alle anderen zerstört werden.

Es ist auffällig, dass dies mit einer absolut schamlosen Verdoppelung der Unterstützung für Israel durch die westliche politische und mediale Klasse einhergeht.

Jeder Gedanke, dass ihre Isolierung von der breiten öffentlichen Meinung sie innehalten lassen würde, muss aufgegeben werden. Die Zahlmeister der zionistischen Lobby haben an der Kette gerüttelt, und anstatt zurückzurudern, verdoppeln sie ihre Bemühungen, abweichende Meinungen zu unterdrücken und die Wahrheit zu verschleiern.

Einige dieser schamlosen Verzerrungen sind so unvereinbar mit den angeblichen Normen der westlichen Gesellschaft, dass es fast unmöglich ist, sie zu glauben. Hier sind ein paar Beispiele.

Nr. 1). Dr. Ghassan Abu Sitta ist ein hoch angesehener Wiederherstellungschirurg, der im Al-Shifa-Krankenhaus heldenhaft und unermüdlich Beitrag um Beitrag leistete, indem er eine Operation nach der anderen, meist an Frauen und Kindern, durchführte, während das Krankenhaus um ihn herum beschossen und mit Maschinengewehren beworfen wurde.

Er war bereits ein sehr angesehener Chirurg in Glasgow, wo er jetzt Rektor der Universität Glasgow ist.

Als Deutschland ihm die Einreise zu der Konferenz über Palästina verbot, von der auch Yanis Varoufakis und andere ausgeschlossen wurden, schien dies vielleicht eine einmalige Aktion im Rahmen der extremen und panischen Reaktion Deutschlands auf pro-palästinensische Äußerungen zu sein.

[Siehe: Deutsche Polizei lässt Palästina-Konferenz platzen].

Wir haben verstanden, dass Deutschland einen bösartigen Hass auf die Palästinenser hegt, der bemerkenswerterweise auf dem psychologischen Trauma der ererbten Schuld aus dem Holocaust beruht. Auch wenn es sich hierbei um eine verworrene nationale Psychose handelt, die eindeutig unmoralisch und falsch ist, ist es zumindest möglich, ein gewisses Verständnis dafür zu entwickeln, wie es dazu kam.

[Zum Thema: Hinter Deutschlands unerschütterlicher Unterstützung für Israel]

Doch dann stellte sich heraus, dass das von Deutschland gegen Dr. Abu Sitta verhängte Reiseverbot eine Schengen-weite Wirkung hatte, da er auch aus Frankreich verbannt wurde. Das schien wiederum etwas zu sein, das in Bezug auf das übrige Europa fast ein technischer Zufall war.

Aber das westliche politische Establishment verbot ihm daraufhin die Einreise in die Niederlande, und dieses Mal machte die niederländische Regierung deutlich, dass sie das Verbot unterstützt und nicht nur von einer Schengen-Beschränkung betroffen ist.

[Am 14. Mai hob der IGH das Schengen-weite Reiseverbot für Abbu Sittu auf, wie Middle East Eye berichtet.]

Die großen Regierungen der Europäischen Union haben also versucht, einem angesehenen Chirurgen zu verbieten, aus erster Hand über den stattfindenden Völkermord zu berichten. Ich kann mir nichts vorstellen, was die Bereitschaft der westlichen politischen Klasse, die grundlegendsten Prinzipien der angeblichen „westlichen Demokratie“ im Interesse Israels aufzugeben, deutlicher zum Ausdruck bringt.

Nr. 2). Die Bereitschaft der Vereinigten Staaten, mit extremer Gewalt gegen pro-palästinensische Studenten auf dem College-Campus vorzugehen, ist ein weiterer Beweis dafür, dass der Schein der Demokratie aufgegeben wird, wenn es um Israel geht.

Sie verdeutlicht auch eine ernsthafte Kluft zwischen den Generationen in der westlichen öffentlichen Meinung, wobei junge Menschen sehr stark motiviert sind, den Völkermord abzulehnen (was nicht heißen soll, dass ältere Menschen für den Völkermord sind, sie sind nur gespaltener, insbesondere in den USA).

In den Vereinigten Staaten kommt es zu einer weiteren verrückten pro-israelischen Gesetzgebung, die darauf abzielt, völkermordfeindliche und pro-palästinensische Äußerungen auf dem Campus als antisemitisch und damit illegal einzustufen.

In vielerlei Hinsicht ist dies typisch für die Reaktion der herrschenden Klasse im Westen. Ihre Reaktion darauf, dass sie plötzlich als bezahlte Diener eines Israels entlarvt werden, das nicht mehr die Unterstützung der Bevölkerung genießt und jetzt öffentliche Abscheu hervorruft, ist einfach der Versuch, die freie Meinungsäußerung zu verbieten und es ausdrücklich illegal zu machen, mit ihnen nicht übereinzustimmen.

Demonstranten beim 11. National Ceasefire Now Protest am Tag des Bodens in Palästina, London, 30. März. (Steve Eason, Flickr, CC BY-NC 2.0)

Nr. 3). Die britische Labour-Partei ist noch verrückter geworden. Keir Starmers Völkermord-Partei ist ein herausragendes Beispiel für den Erfolg der israelischen Lobby, die beide Seiten des Ganges aufkauft und die gesamte neoliberale Einheitspartei kontrolliert, die sich als Hort der demokratischen „Wahl“ im Westen ausgibt.

Starmer hatte in letzter Zeit sein Bestes getan, um seine ausdrücklich geäußerte „unmissverständliche Unterstützung für Israel“ zu verbergen und von seiner direkten Behauptung abzurücken, dass Israel das Recht hat, der Bevölkerung von Gaza Nahrung und Wasser abzunehmen.

Es gab eine falsche Verschiebung, von der Weigerung, das Wort „Waffenstillstand“ in den Mund zu nehmen, hin zur Unterstützung eines vorübergehenden Waffenstillstands oder eines „nachhaltigen“ Waffenstillstands – letzteres ist ein Code für einen Waffenstillstand, nachdem Israel alle seine Ziele der ethnischen Säuberung erreicht hat.

Aber dann hat David Lammy, der britische Schattenminister für auswärtige Angelegenheiten, mit einer Rede vor republikanischen Senatoren in den USA, in der er die völlig verrückte Behauptung aufstellte, dass Nelson Mandela gegen die College-Proteste für Palästina gewesen wäre, alles über den Haufen geworfen. Lammy ist eine wirklich verabscheuungswürdige Person, eines der besten Beispiele für einen korrupten Politiker, dessen Stimme gekauft ist. Aber dies war ein Schritt, der weit über das normale Maß hinausging.

Nr. 4). Auch heute noch verbreiten die westlichen Medien mit Hochdruck israelische Propaganda. Der Guardian tut trotz der Abertausenden von toten Frauen und Kindern, die wir in den letzten sieben Monaten auf unseren Handys gesehen haben, weiterhin so, als sei der völkermörderische Angriff auf „Hamas-Kämpfer“ zurückzuführen.

Die Bombardierung und Beschießung von Zivilisten in Zelten wird immer noch als „Zusammenstöße“ bezeichnet. Diese Propaganda zieht wirklich nicht mehr, auch wenn sie die Moral der hartgesottenen Zionisten stärken mag. Alle anderen haben sie schon vor Monaten durchschaut. Und doch machen sie weiter.

Nr. 5). Das Endspiel wird immer deutlicher. Die Vereinigten Staaten stellen ihren schwimmenden Hafen für Gaza fertig, und Israel hat die Kontrolle über den Rafah-Übergang nach Ägypten erlangt, was den USA und Israel die totale Kontrolle über die Einreisepunkte nach Gaza gibt.

Israel hat angekündigt, dass der Grenzübergang Rafah an eine US-Söldnertruppe übergeben werden soll. Die USA können dann behaupten, dass sie sich an die Zusage von US-Präsident Joe Biden halten, keine US-Truppen in den Gazastreifen zu schicken, während sie tatsächlich die Kontrolle übernehmen.

Die USA haben den israelischen Angriff auf Rafah als „begrenzte Militäroperation“ gerechtfertigt und damit behauptet, dass er nicht gegen Bidens angebliche „rote Linie“ verstößt, obwohl Israel über eine Million Vertriebene in Rafah aufgefordert hat, erneut zu evakuieren, und zwar ins Nirgendwo.

Die einzig mögliche Schlussfolgerung aus all dem oben Gesagten ist die Bestätigung meiner Analyse, dass die zionistische politische und mediale Klasse im Westen, einschließlich Biden, Starmer, US-Außenminister Antony Blinken, der kanadische Premierminister Justin Trudeau, der französische Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Rishi Sunak, der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen, aktive und willige Teilnehmer an einem Programm des Völkermords sind.

Sie hatten zahlreiche Gelegenheiten zur Umkehr. Wir alle haben schon vor Monaten gesehen, was passiert ist.

Das Endspiel bleibt die Abfertigung der verbliebenen palästinensischen Bevölkerung aus dem Gazastreifen über die von den USA kontrollierten Grenzübergänge Rafah und den schwimmenden Hafen, vor allem in Lager in der Wüste Sinai. Die Westmächte verdoppeln ihren Völkermord und ihr koloniales Projekt.

Ich sehe nichts, was darauf hindeutet, dass sie langfristig ein anderes Ziel vor Augen haben als die vollständige israelische Annexion des Gazastreifens ohne seine Zivilbevölkerung. Was sehen Sie?

Craig Murray ist ein Autor, Rundfunksprecher und Menschenrechtsaktivist. Er war von August 2002 bis Oktober 2004 britischer Botschafter in Usbekistan und von 2007 bis 2010 Rektor der Universität von Dundee. Seine Berichterstattung ist vollständig von der Unterstützung der Leser abhängig. Abonnements zur Aufrechterhaltung dieses Blogs werden dankend angenommen.

Dieser Artikel stammt von CraigMurray.org.uk.

